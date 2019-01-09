Как отдохнул Татарстан: бандиты на каникулах, 833 младенца и дефицит билетов

В Казани подвели итоги новогодних праздников

Сегодня в кабмине РТ подвели итоги новогодних праздников. Для этого пресс-служба президента Татарстана провела традиционный брифинг. Нетрадиционным, кроме того, что прошел он не во вторник, а в среду, было то, что прямой трансляции, к которой СМИ уже привыкли, не было. Таким образом после замечаний Рустама Минниханова пресс-служба татарстанского лидера решила увеличить посещаемость пресс-конференций, и это удалось — журналистов было больше, чем обычно. Подробности в материале «Реального времени.

Бандиты на каникулах

Новогодние каникулы для татарстанцев, к счастью, прошли без серьезных происшествий, даже бандиты позволили себе отдохнуть. По данным МВД Татарстана, с 31 декабря по 7 января в республике было зарегистрировано 467 преступлений — это на 30% меньше, чем в рабочие дни, и на 8% меньше, чем в прошлогодние новогодние каникулы.

Из тяжких преступлений — четыре убийства, одно покушение на убийство и 14 фактов причинения тяжкого вреда здоровью. Как отметил Фяргат Мухаметзянов, замначальника полиции по охране общественного порядка МВД по РТ, все были совершены в ходе распития спиртных напитков. В сводки попали три разбоя, 18 грабежей, 248 краж — в основном с предприятий, строительных объектов и из офисов, четыре автоугона и более 70 случаев мошенничества, совершенных с использованием телефона и интернета.

Особое внимание правоохранители обратили на торговлю елками. Провели более 700 рейдов по рынкам и 35 по лесничествам, в ходе которых возбудили одно уголовное дело по незаконной рубке и несколько административных. В Нижнекамске ночью на территории детского сада местный житель вырубил семь хвойных деревьев, его задержали по горячим следам. В Бугульме в парке мужчина срубил ель, а Ютазинском районе в лесном массиве — сосну.

Особое внимание правоохранители обратили на торговлю елками. Фото Романа Хасаева



Плюс 833 татарстанца за новогодние каникулы

Новогоднюю ночь встречали в местах массовых гуляний 250 тысяч человек, а в ночных богослужениях по случаю Рождества приняли участие 40 тысяч татарстанцев. Сколько человек посетили специальные площадки для фейерверков — такую статистику МВД и МЧС Татарстана предоставить затруднились. В Казани под запуск салютов было отведено четыре места, но, судя по всему, популярностью они не пользовались.

В результате неосторожного использования пиротехники пострадали 10 человек, из них два ребенка — в Казани и Набережных Челнах. Один ребенок и один взрослый были госпитализированы с ожогами кистей и глаз.

Всего скорая помощь с 1 по 8 января выезжала к жителям Татарстана 27 тысяч раз. Из хороших поводов — более 800 раз по случаю рождения малышей.

— На свет появились 833 маленьких жителя Республики Татарстан за эту замечательную новогоднюю неделю. Это, наверное, самая прекрасная цифра, которую мог принести нам Новый год, — отметила Лейла Фазлеева, заместитель премьер-министра РТ.

В ночных богослужениях по случаю Рождества приняли участие 40 тысяч татарстанцев. Фото Дмитрия Резнова

Аншлаг, еще аншлаг

Более 700 мероприятий провели в новогодние каникулы учреждения культуры Татарстана. Из них 262 спектакля, 76 — на татарском языке. Как отметил заместитель министра культуры Дамир Натфуллин, в этом году уменьшилось количество жалоб от участников и зрителей — поступило всего два предложения по усовершенствованию деятельности.

Самым массовым мероприятием стала республиканская елка. На нее пригласили более 8 тысяч детей. Лейла Фазлеева обратила внимание на то, что мероприятие прошло без технических накладок и происшествий и произвело хорошее впечатление на зрителей.

— Когда проводится республиканская елка, мы в обязательном порядке анализируем все отклики в соцсетях и учитываем замечания, — сказала Фазлеева.

104 школьника из Татарстана побывали на Кремлевской елке в Москве, 2500 детей отдохнули в загородных лагерях, 5000 — в пришкольных. Дети, находящиеся в сложной жизненной ситуации, дошкольники и учащиеся начальных классов получили подарки на общую сумму 8,8 млн рублей.

Замминистра культуры отметил, что в этом году развлекательную программу готовили не только государственные учреждения культуры, но и частные.

— Если 8—10 лет назад этого сегмента вообще не существовало, то теперь частные музеи и театры без особой поддержки бюджета прививают любовь к истории и искусству, — сказал Дамир Натфуллин.

По словам Натфуллина, в новогодние праздники татарстанцы, желающие отдохнуть культурно, столкнулись с нехваткой билетов. Спикер посоветовал в следующем году заблаговременно решить этот вопрос.

В этом году у жителей и гостей столицы была новая точка притяжения — на площади перед Центром семьи «Казан» построили ледовый городок. Фото Дмитрия Резнова

Туристов посчитают после Крещения

Отдельно на брифинге подвели итоги по Казани. В этом году у жителей и гостей столицы была новая точка притяжения — на площади перед Центром семьи «Казан» построили ледовый городок. За неделю его посетили более 200 тысяч человек. Казанский кремль посетили 50 тысяч гостей в рамках экскурсий, 100 тысяч — самостоятельно.

Сколько из них туристов и сколько вообще туристов побывало в Казани в новогодние каникулы — такую статистику спикеры брифинга предоставить затруднились. По словам Лейлы Фазлеевой, им самим интересно узнать об этом, но точные цифры будут известны после 19 января.

— Праздничные мероприятия еще идут, и эта цифра нас самих волнует. Мы хотим увидеть количественные характеристики. Мы понимаем, что если 50 тысяч в Кремле спокойно принимаем, то можем наращивать потенциал на следующий год. По итогам Крещения мы поймем общее количество посещений, — сказала Фазлеева.

Нынешняя неделя последняя, когда можно будет посмотреть на новогодние красоты Казани. 13 января елочные городки в районах Казани разберут, работать, пока позволит погода, будет только ледовый городок у «Чаши», лыжные трассы и катки.