Не того взяли? Татарстанский онколог пожаловался Путину на давление начальства

В поддержку медика, по его словам, более 100 коллег готовы были провести сход перед клиникой, но им запретили

Очередной медицинский скандал под завершение года — врач-эндоскопист РКОД Артур Губайдуллин в видеообращении раскритиковал руководство республиканского онкодиспансера. Врача уволили за прием пациентки без амбулаторной карты: женщине неожиданно стало плохо, и медик осмотрел ее без лишней волокиты. Позднее суд восстановил онколога на работе, но теперь он жалуется, что на работе на него по-прежнему оказывают давление. В РКОД в свою очередь заявили, что готовы к конструктивному разрешению всех вопросов. Подробности — в материале «Реального времени».

Сход в поддержку врача

Врач-эндоскопист Артур Губайдуллин, 24 года проработавший в татарстанском онкодиспансере, опасается, что вновь может потерять работу. Медик выложил в интернете видеоролик с обращением к Путину, генпрокурору, главам Следкома и Минздрава, где пожаловался «на противоправные действия руководства РКОД в лице главного врача Хидиятова Ильгиза», а также некоторых его заместителей. По словам медика, в клинике его поддерживают многие коллеги, более 100 человек даже готовы были выйти в эту пятницу на своеобразный митинг перед клиникой. Но не вышло — в регистратуре сообщили, что сход отменили, а сами врачи добавили, что им запретили собираться. Начальник отдела социального маркетинга РКОД Лидия Ефимова также сообщила, что схода не было, но кто запретил — не уточнила.

Конфликт между руководством онкодиспансера и Губайдуллиным начался еще в конце лета. По словам врача, во время приема к нему зашел некий Ринат Хатыбович, которого он знал более 10 лет как человека якобы из команды министра здравоохранения РТ. Днем ранее тот показал врачу удостоверение помощника депутата Марата Садыкова, хотя министр еще в феврале досрочно сложил полномочия народного избранника. Но об этом расхождении Губайдуллин узнал лишь позднее.

— Он ко мне обратился. Сказал, человеку плохо. Спросил, могу ли посмотреть. Заходит молодая дама, загибается. У нее уже был протокол УЗИ, — рассказывает Артур Губайдуллин.

Как только врач осмотрел женщину и назначил лечение, в кабинет вошел сотрудник службы безопасности РКОД и указал, что прием прошел без амбулаторной карты, что строго запрещено. Объяснения, что девушке, которая сопровождала родственницу, стало плохо, не стали слушать. От Губайдуллина, его медсестры и врача УЗИ Андреева потребовали объяснительную. На следующий день медиков вызвали к главврачу, где уже были все заведующие кроме главы эндоскопического отделения. Губайдуллину и Андрееву поручили уволиться по собственному желанию. В итоге первый отказался, а второй — написал заявление.

Артур Губайдуллин пожаловался «на противоправные действия руководства РКОД в лице главного врача Хидиятова Ильгиза» (на фото), а также некоторых его заместителей. Фото minzdrav.tatarstan.ru

После чего, по словам сопротивлявшегося онколога, начались гонения. В документах в его личном деле нашли несоответствие по сертификации. В итоге Губайдуллина уволили по статье (какой именно, ни одна из сторон не уточняет). Тогда эндоскопист обратился за помощью в Советский суд Казани. В отзыве РКОД на его исковое заявление онколог узнал, что руководство диспансера считало, что врач якобы взял деньги за прием, что сам Губайдуллин отрицает. Райсуд поддержал медика и постановил восстановить его на работе, решение устояло и в Верховном суде РТ. В итоге с 1 ноября медика восстановили в РКОД, но, по его словам, спокойно работать все равно не дают и давление продолжается. В частности, заявился побеседовать полицейский, а опоздание на 13 минут фиксировали сотрудники отдела кадров. Это и стало поводом для обращения к гаранту.

— После записи ролика мне позвонили из отдела кадров, сказали: «Документы на увольнение готовы, мы вас повторно увольняем». Но они не знали, что я в тот же день, 25 декабря, написал заявление заведующему с просьбой отпустить меня на прием к терапевту, очень плохо себя чувствовал, и мне дали больничный. А в отделе кадров про это не знали, — рассуждает Губайдуллин и невольно радуется болезни, ведь пока он на больничном, уволить его не получится.

«Конструктивное разрешение»

Губайдуллин говорит, что суды продолжаются и сейчас, уже после его восстановления на работе мировой суд Советского района присудил ему штраф в 5 тысяч рублей. За что — медик не уточняет.

— Уходить надо, наверное, работать все равно не дадут. Никто не будет ничего говорить, мне терять нечего. Никто за меня не пойдет, — рассуждает Губайдуллин. По его словам, медики в онкодиспансере между собой обсуждают, что служба безопасности на самом деле следила за тем самым «Ринатом Хатыбовичем» — на того пожаловался пациент, которому мнимый помощник министра якобы представился врачом и взял деньги, а руководство РКОД в итоге заподозрило Губайдуллина.

В самом онкодиспансере «Реальному времени» подтвердили, что врач-эндоскопист Артур Губайдуллин работает у них с 1 августа 1995 года, однако 11 сентября 2018 года он был уволен, а 1 ноября вновь восстановлен в своей должности.

— Во втором полугодии 2018 года в работе Губайдуллина был выявлен и зафиксирован в надлежащем порядке ряд нарушений. Проверка личного дела врача-эндоскописта показала, что в период с 5 июня 2014 года по 5 февраля 2015-го он работал без сертификата по специальности «эндоскопия». В своем письменном объяснении Губайдуллин факт фальсификации сертификации признал. Он систематически отсутствовал на рабочем месте в рабочее время, по факту чего были составлены соответствующие акты с последующим объявлением выговора, — сообщили нашему изданию в отделе социального маркетинга РКОД.

В онкодиспансере подтвердили, что врач-эндоскопист Артур Губайдуллин работает у них с 1 августа 1995 года, однако 11 сентября 2018 года он был уволен, а 1 ноября вновь восстановлен в своей должности. Фото kzn.ru

Коллективных жалоб нет

Свои отсутствия Губайдуллин подтвердил, но объяснил, что ездил к юристу, о чем предупреждал руководство. Не отрицает медик и прием пациентки без амбулаторной карты.

— Администрация РКОД также сообщает, что на 28 декабря 2018 года коллективных жалоб от имени сотрудников диспансера по вопросам недовольства организацией внутренних процессов не поступало. Проводится внутренняя служебная проверка по фактам, изложенным в видеообращении Губайдуллина Артура. Администрация РКОД настроена на конструктивное разрешение всех имеющихся вопросов и проблем учреждения в рамках существующей нормативной практики, — уверяют в диспансере.

В РКОД добавили, что 27 ноября мировым судьей было вынесено постановление о признании Губайдуллина виновным в совершении административного правонарушения по вопросу причинения имущественного ущерба РКОД путем обмана или злоупотребления доверием, после чего, со слов Губайдуллина, ему выписали штраф в 5 тысяч рублей, с чем он не согласен. Впрочем, начальник отдела социального маркетинга РКОД Лидия Ефимова заметила, что постановление, действительно, есть, но за ним ничего не следует. Вопросы относительно Рината Хатыбовича остались без комментариев. Что касается желания кадровиков уволить врача 25 декабря, то Ефимова подчеркнула, что Губайдуллин на данный момент работает в РКОД, приказа об увольнении нет. В пресс-службе Министерства здравоохранения РТ пояснили, что ответ от РКОД согласован с ними и отдельного комментария не будет.