Рейтинг шампанского: Дальний Восток пьет по-черному, а Поволжье не интересуется игристым
Анализ регионов России по потреблению шампанского и крепкого алкоголя
«Реальное время» перед Новым годом изучает алкогольные предпочтения россиян. Как оказалось, шампанское — совсем не популярно в большинстве регионов страны. Относительно высокий спрос на него — только в тех регионах, где в целом пьют много алкоголя, любого.
Шампанское для Магадана и Сахалина
В преддверии празднования Нового года «Реальное время» изучает, как россияне пьют самый новогодний из алкогольных напитков — шампанское. Чтобы узнать масштабы популярности, мы обратились к статистике продажи игристых вин и шампанского, предоставленной Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка. Как оказалось, игристые вина — нечастый гость на столах россиян. Судя по всему, в некоторых регионах шампанское вообще уже не считают каким-то необходимым атрибутом праздника.
Согласно данным этой статистики, в 2017 году на каждого жителя страны в зависимости от региона приходилось от двух тысячных литра (в некоторых южных регионах страны) до 3,29 литра игристых вин и шампанского на человека в год. Любопытно, что два самых употребляющих игристые вина региона расположены на дальнем востоке страны. Сахалинская область потребляет 3,3 литра в год на каждого человека, а на втором месте расположилась Магаданская область с 3,06 литра.
Вообще из топ-10 субъектов федерации по продажам игристых вин и шампанского сразу пять мест занимают регионы, находящиеся на Дальнем Востоке. Например, Камчатский край находится на четвертом месте с тремя литрами на человека в год, Хабаровский край — следом за ним, на пятом месте, с 2,31 литра на человека, а замыкает десятку Чукотский автономный округ с 1,97 литра на человека.
Высокое потребление игристых вин зафиксировано также и в других северных регионах России — на шестом месте расположилась Мурманская область с 2,3 литра шампанского на человека в год, Ненецкий автономный округ — на седьмом месте с 2,22 литра на человека. В десятку, кроме того, вошел Севастополь (третье место и 3,02 литра в год на человека), Московская область (восьмое место с 2,12 литра), а также Санкт-Петербург (девятое место, 2,08 литра на человека). Столица и крупнейший город страны — Москва оказалась на 11-м месте по потреблению шампанского на душу населения с 1,89 литра на человека в год.
В Татарстане выпивают меньше пол-литра шампанского в год, а Севастополь подсел на игристое.
В Поволжье к шампанскому и игристым винам отношение, судя по всему, довольно прохладное. Самое высокое потребление из Приволжского федерального округа — в Нижегородской области, которая расположилась лишь на 38-м месте в общероссийском рейтинге. Тут показатель равен 1,02 литра в год на человека. Второе место по ПФО — у Самарской области с 0,94 литра на человека (по России это 44-е место). Третье место (или 50-е по России) — у Кировской области с 0,89 литра. Башкортостан занимает 65-е место по России с 0,67 литра на человека в год, а Татарстан — 69-е с 0,55 литра. Больше, чем в этих двух регионах, потребляют шампанского, например, в Курганской области, Хакасии, Пермском крае и Оренбургской области, а также в Удмуртии.
Самое незначительное потребление игристых вин — у регионов юга России. Меньше всего — примерно по две тысячных литра на человека в год — употребляют в Чечне и Ингушетии. В Дагестане в среднем пьют лишь 0,1 литра шампанского в год, в Кабардино-Балкарии — 0,18 литра, а в Калмыкии — 0,22 литра. Эти низкие показатели, вероятно, связаны как с общим низким употреблением алкоголя в этих преимущественно мусульманских регионах, так и со значительными объемами производства домашнего вина, которое не учитывается органами госстатистики.
Интересно, что в большинстве регионов продажи игристых вин и шампанского год от года снижаются, однако в четырех регионах в 2017 году произошел заметный скачок. В Санкт-Петербурге, например, показатель вырос на 11%, в Брянской области — на 16%. В Карачаево-Черкессии цифры выросли на 40%, а в Севастополе и вовсе на 72%. Такой рост, правда, скорее можно объяснить не реальным ростом потребления шампанского, а скорее, большим проникновением системы ЕГАИС.
|Регион РФ
|Объем продажи игристых вин и шампанского в регионах РФ (тыс. декалитров)
|Объем продажи игристых вин и шампанского в регионах РФ на душу населения, л
|Объем продажи игристых вин и шампанского в регионах РФ на душу населения, бутылок объемом 0,75 л
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|Сахалинская область
|190,3
|186,3
|187
|188,4
|158,7
|Магаданская область
|75,4
|64,6
|64,7
|56,9
|45,2
|г. Севастополь
|н/д
|н/д
|81,2
|82
|74
|Камчатский край
|137,4
|132,8
|127,9
|117,4
|104,8
|Хабаровский край
|481,1
|410,7
|400,3
|368,4
|353,
|Мурманская область
|262,9
|256,1
|208,1
|207,9
|193,6
|Ненецкий автономный округ
|11,3
|11
|9,1
|11,2
|11,6
|Московская область
|1.804
|1.711
|1.714,3
|1.652,8
|1.605,3
Ульяновская область пьет в два раза меньше Татарстана
Совсем другая картина — по употреблению в регионах России крепкого алкоголя. «Реальное время» изучило данные по объемам продаж алкоголя с содержанием этилового спирта больше 9 процентов, за исключением пива и вин. В лидерах тут по-прежнему Дальний Восток и север, но и остальные регионы перестают казаться территориями трезвенников.
В среднем на каждого жителя России в год приходится по 4,8 литра крепкого алкоголя — от микроскопических 0,04 литра в год в Чечне до 11,1 литра в Магаданской области. Наибольшее потребление алкоголя — все в тех же северных регионах. Помимо лидирующей Магаданской области, в пятерку входит еще один регион дальнего востока — Сахалинская область, с показателем в 11 литров на человека в год. Места с третьего по пятое занимают регионы северные, но находящиеся не на Дальнем Востоке: Коми с 10,2 литра, Карелия с 9,6 литра и Ненецкий автономный округ с 9,1 литра.
Вообще, в десятке только два региона, не относящихся к северным. Это — Московская область с восьмого места с 8,7 литра и Вологодская область, замыкающая топ-10 по потреблению крепкого алкоголя с 8,4 литра. Помимо них, в топ входят Камчатский край, Чукотский автономный округ (8,7—8,8 литра) и Хабаровский край (8,5 литра).
Самый «крепко пьющий» регион Приволжского федерального округа — Удмуртия с 7,2 литра. Примерно такой же показатель — у Кировской области. Регионы занимают 16-е и 17-е места по России. Татарстан с 6,6 литра оказался на 23-м месте по России и третьим — по ПФО. 28-е и 29-е места оказались у небольших национальных республик неподалеку от Татарстана — Марий Эл и Чувашии — с 6 литрами на человека в год.
Наименее пьющими в ПФО оказались Саратовская и Ульяновская области — 2,5 и 3,1 литра на человека. Замыкают список регионы юга страны — Чечня, Ингушетия, Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкария и Дагестан. В этих регионах показатель не превышает 0,7 литра на человека.
|Регион
|Доля от всего потребления в стране
|Литров на человека (за I-III кв. 2018 г.)
|Магаданская область
|0,22%
|11,1
|Сахалинская область
|0,75%
|11,0
|Республика Коми
|1,19%
|10,2
|Республика Карелия
|0,83%
|9,6
|Ненецкий автономный округ
|0,06%
|9,1
|Камчатский край
|0,39%
|8,8
|Чукотский автономный округ
|0,06%
|8,7
|Московская область
|9,12%
|8,7
|Хабаровский край
|1,58%
|8,5
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