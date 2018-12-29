Рейтинг шампанского: Дальний Восток пьет по-черному, а Поволжье не интересуется игристым

Анализ регионов России по потреблению шампанского и крепкого алкоголя

«Реальное время» перед Новым годом изучает алкогольные предпочтения россиян. Как оказалось, шампанское — совсем не популярно в большинстве регионов страны. Относительно высокий спрос на него — только в тех регионах, где в целом пьют много алкоголя, любого.

Шампанское для Магадана и Сахалина

В преддверии празднования Нового года «Реальное время» изучает, как россияне пьют самый новогодний из алкогольных напитков — шампанское. Чтобы узнать масштабы популярности, мы обратились к статистике продажи игристых вин и шампанского, предоставленной Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка. Как оказалось, игристые вина — нечастый гость на столах россиян. Судя по всему, в некоторых регионах шампанское вообще уже не считают каким-то необходимым атрибутом праздника.

Согласно данным этой статистики, в 2017 году на каждого жителя страны в зависимости от региона приходилось от двух тысячных литра (в некоторых южных регионах страны) до 3,29 литра игристых вин и шампанского на человека в год. Любопытно, что два самых употребляющих игристые вина региона расположены на дальнем востоке страны. Сахалинская область потребляет 3,3 литра в год на каждого человека, а на втором месте расположилась Магаданская область с 3,06 литра.

Вообще из топ-10 субъектов федерации по продажам игристых вин и шампанского сразу пять мест занимают регионы, находящиеся на Дальнем Востоке. Например, Камчатский край находится на четвертом месте с тремя литрами на человека в год, Хабаровский край — следом за ним, на пятом месте, с 2,31 литра на человека, а замыкает десятку Чукотский автономный округ с 1,97 литра на человека.

Высокое потребление игристых вин зафиксировано также и в других северных регионах России — на шестом месте расположилась Мурманская область с 2,3 литра шампанского на человека в год, Ненецкий автономный округ — на седьмом месте с 2,22 литра на человека. В десятку, кроме того, вошел Севастополь (третье место и 3,02 литра в год на человека), Московская область (восьмое место с 2,12 литра), а также Санкт-Петербург (девятое место, 2,08 литра на человека). Столица и крупнейший город страны — Москва оказалась на 11-м месте по потреблению шампанского на душу населения с 1,89 литра на человека в год.

В Татарстане выпивают меньше пол-литра шампанского в год, а Севастополь подсел на игристое.



В Поволжье к шампанскому и игристым винам отношение, судя по всему, довольно прохладное. Самое высокое потребление из Приволжского федерального округа — в Нижегородской области, которая расположилась лишь на 38-м месте в общероссийском рейтинге. Тут показатель равен 1,02 литра в год на человека. Второе место по ПФО — у Самарской области с 0,94 литра на человека (по России это 44-е место). Третье место (или 50-е по России) — у Кировской области с 0,89 литра. Башкортостан занимает 65-е место по России с 0,67 литра на человека в год, а Татарстан — 69-е с 0,55 литра. Больше, чем в этих двух регионах, потребляют шампанского, например, в Курганской области, Хакасии, Пермском крае и Оренбургской области, а также в Удмуртии.

Самое незначительное потребление игристых вин — у регионов юга России. Меньше всего — примерно по две тысячных литра на человека в год — употребляют в Чечне и Ингушетии. В Дагестане в среднем пьют лишь 0,1 литра шампанского в год, в Кабардино-Балкарии — 0,18 литра, а в Калмыкии — 0,22 литра. Эти низкие показатели, вероятно, связаны как с общим низким употреблением алкоголя в этих преимущественно мусульманских регионах, так и со значительными объемами производства домашнего вина, которое не учитывается органами госстатистики.

Интересно, что в большинстве регионов продажи игристых вин и шампанского год от года снижаются, однако в четырех регионах в 2017 году произошел заметный скачок. В Санкт-Петербурге, например, показатель вырос на 11%, в Брянской области — на 16%. В Карачаево-Черкессии цифры выросли на 40%, а в Севастополе и вовсе на 72%. Такой рост, правда, скорее можно объяснить не реальным ростом потребления шампанского, а скорее, большим проникновением системы ЕГАИС.

Динамика продаж игристых вин и шампанского в регионах РФ

Регион РФ Объем продажи игристых вин и шампанского в регионах РФ (тыс. декалитров) Объем продажи игристых вин и шампанского в регионах РФ на душу населения, л Объем продажи игристых вин и шампанского в регионах РФ на душу населения, бутылок объемом 0,75 л 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Сахалинская область 190,3 186,3 187 188,4 158,7 Магаданская область 75,4 64,6 64,7 56,9 45,2 г. Севастополь н/д н/д 81,2 82 74 Камчатский край 137,4 132,8 127,9 117,4 104,8 Хабаровский край 481,1 410,7 400,3 368,4 353, Мурманская область 262,9 256,1 208,1 207,9 193,6 Ненецкий автономный округ 11,3 11 9,1 11,2 11,6 Московская область 1.804 1.711 1.714,3 1.652,8 1.605,3

Ульяновская область пьет в два раза меньше Татарстана

Совсем другая картина — по употреблению в регионах России крепкого алкоголя. «Реальное время» изучило данные по объемам продаж алкоголя с содержанием этилового спирта больше 9 процентов, за исключением пива и вин. В лидерах тут по-прежнему Дальний Восток и север, но и остальные регионы перестают казаться территориями трезвенников.

В среднем на каждого жителя России в год приходится по 4,8 литра крепкого алкоголя — от микроскопических 0,04 литра в год в Чечне до 11,1 литра в Магаданской области. Наибольшее потребление алкоголя — все в тех же северных регионах. Помимо лидирующей Магаданской области, в пятерку входит еще один регион дальнего востока — Сахалинская область, с показателем в 11 литров на человека в год. Места с третьего по пятое занимают регионы северные, но находящиеся не на Дальнем Востоке: Коми с 10,2 литра, Карелия с 9,6 литра и Ненецкий автономный округ с 9,1 литра.

Вообще, в десятке только два региона, не относящихся к северным. Это — Московская область с восьмого места с 8,7 литра и Вологодская область, замыкающая топ-10 по потреблению крепкого алкоголя с 8,4 литра. Помимо них, в топ входят Камчатский край, Чукотский автономный округ (8,7—8,8 литра) и Хабаровский край (8,5 литра).

Самый «крепко пьющий» регион Приволжского федерального округа — Удмуртия с 7,2 литра. Примерно такой же показатель — у Кировской области. Регионы занимают 16-е и 17-е места по России. Татарстан с 6,6 литра оказался на 23-м месте по России и третьим — по ПФО. 28-е и 29-е места оказались у небольших национальных республик неподалеку от Татарстана — Марий Эл и Чувашии — с 6 литрами на человека в год.

Наименее пьющими в ПФО оказались Саратовская и Ульяновская области — 2,5 и 3,1 литра на человека. Замыкают список регионы юга страны — Чечня, Ингушетия, Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкария и Дагестан. В этих регионах показатель не превышает 0,7 литра на человека.

Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, I-III кв. 2018 г.

Регион Доля от всего потребления в стране Литров на человека (за I-III кв. 2018 г.) Магаданская область 0,22% 11,1 Сахалинская область 0,75% 11,0 Республика Коми 1,19% 10,2 Республика Карелия 0,83% 9,6 Ненецкий автономный округ 0,06% 9,1 Камчатский край 0,39% 8,8 Чукотский автономный округ 0,06% 8,7 Московская область 9,12% 8,7 Хабаровский край 1,58% 8,5