Чем докажете? Суд обязал АСВ обосновать требования к Роберту Мусину на 22 миллиарда

Агентству дали полтора месяца на подготовку, а защитник экс-банкира считает — у банка нет права требовать такую сумму

Фото: Максим Платонов

Долг в 21,5 млрд рублей, который прописан в качестве причиненного ущерба в рамках уголовного дела в отношении Роберта Мусина, снова не попал в реестр требований кредиторов. Судья Арбитражного суда РТ Ильдар Нафиев посчитал, что стороне заявителя нужно представить доказательства. Такая же формулировка звучала и месяц назад. Подробности — в материале «Реального времени».

С суммой согласился следователь

«Татфондбанк» в лице АСВ продолжает свои попытки по включению в реестр требований кредиторов к Роберту Мусину на 21,5 млрд рублей. Именно в эту сумму оценивается имущественный ущерб в рамках трех эпизодов по уголовному делу в отношении экс-банкира. Гражданским истцом по этому делу выступает «Татфондбанк». Месяц назад вопрос о включении в реестр требований уже поднимался, но суд отложил заседание для предоставления дополнительных доказательств. Эту просьбу сторона заявителя проигнорировала.

— Дополнительных доказательств у заявителя не имеется, мы настаиваем на той сумме, которая была заявлена изначально. Поскольку настоящее заявление взаимосвязано с уголовным делом, этот ущерб предусмотрен деянием, за которое предусмотрена уголовная ответственность, то сумма гражданского иска обозначена в рамках уголовного дела, — начала сегодняшнее заседание представитель «Татфондбанка» по доверенности Татьяна Ерохина.

Она добавила, что с этой суммой согласился следователь, именно ее предъявили в качестве обвинения должнику. «Если у должника имеются какие-то возражения по размеру суммы, то он их может предъявлять в рамках уголовного дела. Хотелось бы обратить внимание, что должник в рамках уголовного дела заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, соответственно, он признает в полном объеме все те требования, которые ему предъявлены в рамках уголовного дела», — сделала выводы Ерохина.

«Татфондбанк» в лице АСВ продолжает свои попытки по включению в реестр требований кредиторов к Роберту Мусину на 21,5 млрд рублей. Фото Ирины Плотниковой



Напомнила она и о желании приостановить рассмотрение требования, пока не будет вынесен приговор по уголовному делу.

К началу заседания не успела группа обманутых вкладчиков, оставшаяся в коридоре, им пришлось следить за происходящим в зале через стеклянную дверь.

Сумма установлена предварительно

Представитель интересов Роберта Мусина Адель Губайдуллин не согласился с озвученными предложениями.

— Судя по требованию, Мусин — контролирующее лицо «Татфондбанка», правильно? В деле о банкротстве к нему рассматриваются сейчас какие-либо требования? Субсидиарная ответственность, убытки? — обратился Губайдуллин к представителю банка, которая подтвердила, что пока ничего подобного не заявлялось.

Адель Губайдуллин согласился, что его доверитель действительно признал ряд фактов, но это не дает повод включать требования в реестр кредиторов.

— Нет оснований ни для данного требования, ни для приостановления производства. Сумма установлена следователем предварительно, в данном случае исключительно только по заявлению банка, — уверенно ответил Губайдуллин.

Привел он и нормы уголовно-процессуального законодательства, согласно которым потерпевший обращается, указывает на размер требования, после чего постановлением следователя его признают гражданским истцом. «На данной стадии это требование, заявленное гражданским истцом, не считается установленным. Именно это постановление и было приложено к требованию о включении в реестр», — объяснил логику Адель Губайдуллин.

Адель Губайдуллин был не совсем доволен, что кредитор заявил свои требования в разных порядках — через арбитраж и в рамках уголовного дела. Фото Максима Платонова

Отложить рассмотрение

Стоит заметить, что еще месяц назад на очередном заседании в арбитраже представитель финансового управляющего Роберта Мусина Ольга Литвинова против ходатайства о приостановлении рассмотрения не возражала, но полагала, что следует дождаться, когда будет вынесено решение по уголовному делу, и появится прописанный в нем установленный размер ущерба, его доказанность.

На сегодняшнем процессе представитель интересов Роберта Мусина Адель Губайдуллин был не совсем доволен, что кредитор заявил свои требования в разных порядках — через арбитраж и в рамках уголовного дела.

— Мы предполагаем, что порядки конкурируют. Доказательств размера не существует, есть только постановление о признании банка гражданским истцом. Если там этого нет, то арбитражный процесс обязывает стороны доказывать размер и факт своего денежного требования. Сейчас в действительности требование рассматривается судом первый раз. Я настаиваю на том, чтобы доказательства этого требования были в материалах дела до того, как суд будет принимать решение о приостановлении, — рассуждал на заседании Адель Губайдуллин.

Он выразил мнение, что требование вообще следует оставить без рассмотрения. «Заявление о включении в реестр подается по правилам подачи искового заявления. Документы, обосновывающие требование, приложены не были, только постановление, свидетельствующее об обращении кредитора. Требование должно быть обосновано, но ничего нет», — объяснил существующее положение Губайдуллин.

Судья принял решение снова отложить рассмотрение заявления до 4 февраля. Фото Максима Платонова

Суду представитель интересов экс-банкира посчитал необходимым объяснить все нюансы. Адель Губайдуллин добавил, что суд общей юрисдикции устанавливает, есть ли основания именно для такой суммы, озвученной в рамках уголовного производства, пока же со стороны Мусина было только признание по факту.

Судья принял решение снова отложить рассмотрение заявления до 4 февраля. «Необходимо представить доказательства, о которых ранее говорил, также сведения о движении дела, копия постановления обвинения», — завершил заседание судья Ильдар Нафиев.

Уже после процесса представитель интересов Роберта Мусина прокомментировал «Реальному времени», что требования в 21,5 млрд рублей его доверитель в принципе не признает.

Напомним, на прошлом заседании Адель Губайдуллин также говорил о том, что до вынесения приговора говорить о наличии денежных требований рано. При этом общую сумму он разбил на несколько более мелких и полагал, что приостановление производства может быть только по 18,6 млрд рублей, по остальной сумме оснований для включения в реестр просто нет. Например, в случае с суммой на 2,7 млрд рублей юрист сослался на постановление следователя, в котором изложено, что «Татфондбанком» 13 декабря был совершен ряд сделок, в результате которых, по мнению следователя, банку причинили имущественный ущерб на эту сумму, требования по этой сумме не подлежат включению в реестр. Что касается 18,6 млрд рублей, то на предыдущем заседании Губайдуллин ссылался также на постановление следователя, в котором прописано, что банком были выданы кредиты нескольким юридическим лицам, из-за чего кредитору причинили ущерб. По этой сумме, по мнению Губайдуллина, суду нужно отказать в требовании или предоставить кредитору возможность доказать его размер. По оставшейся сумме, немногим превышающей 130 млн рублей, Губайдуллин также озвучивал материалы следствия. Согласно им, ТФБ выдал компании «Аида и Д» кредит на 100 млн рублей. Из этих денег 80 млн перечислили Роберту Мусину на основании договора купли-продажи ценных бумаг, акций ТФБ по цене 125 млн рублей, оставшиеся 20 млн перевели ООО «Банная усадьба». В результате этих действий, согласно постановлению, кредитору причинили ущерб в 133,7 млн рублей. Раз так, то сумму, по мнению представителя должника, не могут включить в реестр требований.

