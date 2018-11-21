Суд отложил рассмотрение признания долгом Мусина 21,5 млрд рублей ущерба по уголовному делу

Сегодня Арбитражный суд РТ отложил рассмотрение заявления ТФБ в лице АСВ о включении в реестр требований кредиторов к Роберту Мусину на 21,5 млрд рублей – именно такая сумма ущерба фигурирует в уголовном деле экс-банкира, гражданским истцом по которому является «Татфондбанк».

АСВ просило приостановить рассмотрение заявления до вынесения приговора по уголовному делу, а представитель Мусина настаивал на том, что по двум эпизодам с суммами в 2,7 млрд и 133,7 млн рублей в требовании нужно отказать, а по третьему, на 18,6 млрд рублей – либо отказать, либо предоставить кредитору возможность доказать этот размер требований, передает корреспондент «Реального времени».

Суд отложил заседание для предоставления дополнительных доказательств по требованиям АСВ на 21,5 млрд рублей.

Ранее «Реальное время» писало, что АСВ отсудило у клиентов «Татфондбанка» более 30 млн рублей.