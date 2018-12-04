Ни заводов, ни пароходов: у Роберта Мусина насчитали лишь акции на 36 миллионов

Вкладчики усмехаются и советуют искать лучше, а юристы уверены: раскрытие активов пригодится лишь самому экс-главе «Татфондбанка»

Фото: Ирина Плотникова

Конкурсный управляющий Роберта Мусина начал оценивать его имущество. Сначала установили стоимость акций — обанкротившийся банкир владел ценными бумагами двух казанских компаний рыночной стоимостью 36 млн рублей. Это акции Казанского завода медицинской аппаратуры и фирмы «Галантерея-ткани». Вкладчики «Татфондбанка» лишь посмеялись в ответ на опубликованную информацию — им из этой суммы вряд ли даже по рублю достанется. Большой вопрос: удастся ли реализовать ценные бумаги — фирмы, оставшиеся без банковской поддержки, показывают убыток. Подробнее в материале «Реального времени».

У Мусина нашли акции, но не нашли самолета

Стоимость активов Роберта Мусина начала публиковать его финансовый управляющий Елена Рогожкина на сайте сведений о банкротстве. Опись имущества была опубликована еще в октябре, но без оценки. Впрочем, и в такой форме кредиторов она не сильно порадовала.

У миллиардера оказалось совсем ничего: из недвижимости — шесть земельных участков и одно нежилое здание, из транспорта — лодка и прицеп, 38 банковских счетов (почти все пустые), доли в уставном капитале 10 фирм. Из ценных бумаг — паи в ПИФ «Ак Барс-акции» и акции в двух ОАО — «Галантерея-ткани» и «Казанский завод медицинской аппаратуры». Квартиры в 520 «квадратов» и самолета, о которых ранее заявляло следствие, у банкира не значится.

Первым финансовый управляющий опубликовал отчет об оценке стоимости акций. Номинальная цена пакета из 77,8 тыс. обыкновенных акций ОАО «Галантерея-ткани», принадлежащего Мусину, была 778 тыс. рублей; два пакета из 2,7 и 1,2 млн акций ОАО «Казанский завод медицинской аппаратуры» — 3,9 млн рублей. А вот рыночная стоимость пакета экс-банкира в «Галантерее-ткани», по оценке ижевского ООО «Независимая экспертиза», составила 1,9 млн рублей; в КЗМА — 25,6 и 8,6 млн рублей. Таким образом, общая стоимость принадлежащих Роберту Мусину акций двух компаний составила 36,1 млн рублей.

Казанский завод медицинской аппаратуры производством аппаратуры давно не занимается. Основная деятельность — предоставление в аренду офисов, складов, производственных помещений. Фото kzma.okun.group



«Личное банкротство Мусина для вкладчиков — не очень интересная история»

Над тем, что у Мусина нашлись лишние 36 млн рублей, кредиторы «Татфондбанка» только посмеялись.

— Если АСВ хочет на 21 миллиард включиться, то какие тут 36 миллионов? Это ерунда, конечно. По рублю-то хватит нам этих денег? Это же вообще ни о чем. Пусть ищут дальше его активы, — прокомментировала Елена Косоурова.

По словам начальника юридического отдела «Татюринформ» Павла Тубальцева, который представляет интересы банковских погорельцев, личное банкротство Мусина для вкладчиков — не очень интересная история, и за счет него вряд ли вкладчики получат вообще хоть копейку.

— Банкротство «Татфондбанка» — это интересная тематика, интересно, что там происходит, какое имущество, какой ход обособленных споров по сделкам, которые проводились в период перед банкротством. А банкротство Мусина — вряд ли там смогут найти что-то такое, за счет чего погасят его реальные долги, — считает Тубальцев.

Раскрытие суммы активов Мусина может быть интересно самому Мусину в рамках расследования уголовного дела против него, считает адвокат.

— Не секрет, что в уголовных делах такие вещи используются в качестве смягчающих обстоятельств. Одно дело, если человек присвоил что-то и не собирается отдавать, а другое — когда присвоил и в конечном итоге какую-то часть погасил. Отношение к нему у суда меняется, и вообще, общественная опасность его деяний существенно снижается, — поясняет Тубальцев.

По словам Павла Тубальцева, который представляет интересы банковских погорельцев, личное банкротство Мусина для вкладчиков — не очень интересная история, и за счет него вряд ли вкладчики получат вообще хоть копейку. Фото Максима Платонова

Империя Мусина: оставшиеся без банковского крыла фирмы сворачиваются?

Что из себя представляют компании, в которых Роберт Мусин был акционером? Казанский завод медицинской аппаратуры производством аппаратуры давно не занимается. Основная деятельность — предоставление в аренду офисов, складов, производственных помещений. Директором является Айрат Галиакберов, бенефициаром — его отец Рустем Галиакберов, Согласно «СПАРК-интерфакс», Галиакберов-старший владеет 52,95%, Роберт Мусин — 18,8%, еще 17,73% — у ООО «Бугорос». Директор «Бугороса» — тоже Рустем Галиакберов. Гендиректором ОАО «Галантерея-ткани» тоже является Рустем Галиакберов и имеет 19,9% в УК, столько же у Марата Гусмановича Мухаметшина, 15,7% — у АО «Камснаб», 0,7% — у АО «Татметалл». Долей в 82% акций «Татметалла» владеет, в свою очередь, ООО «Бугорос». В числе совладельцев «Камснаба» — знакомые нам КЗМА, «Татметалл», «Бугорос», а директор — Иван Решетников, экс-член совета директоров «Галантереи-ткани».

Известно, что Галиакберов входит в ближний круг доверенных топ-менеджеров Роберта Мусина. Интересна еще одна деталь — в официальных отчетах в числе акционеров экс-банкир не фигурирует. Объяснить это можно тем, что закон не обязывает непубличные АО раскрывать всю информацию по аффилированным лицам.

Но кредиторов больше заботит, сколько может получить конкурсная масса благодаря выявленным акциям и удастся ли их реализовать вообще. У КЗМА по итогам 2017 года чистый убыток составил 14,5 млн рублей, в 2013 году (как раз когда Мусин увеличил пакет акций с 5% до 18%) предприятие демонстрировало чистую прибыль в 18,3 млн. У «Галантереи-ткани» чистая прибыль — 285 тыс. рублей, хотя в 2015 году убыток составлял 53 млн. «Татметалл» и «Камснаб» входили в миниатюрную империю из непрофильных производственных активов «Татфондбанка» и управлялись УК «Бугорос» Галиакберова. Но в 2017-м на фоне обвала ТФБ УК «Бугорос» начала ликвидацию. А оставшиеся без банковского крыла металлопрокатчики, ранее отгружавшие до 10 тысяч вагонов в год, сейчас занимаются сдачей в аренду своих площадей.

Представитель КЗМА рассказал «Реальному времени», что в компании пока не объявляли о возможности приобретения мусинского пакета акций. С «Галантереей-ткани» прямой связи нет, по телефонам, указанным в справочнике, находится ООО «Евроазиатский регистратор», но там ответить на вопросы издания затруднились.

