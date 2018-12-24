Суд вновь отложил рассмотрение признания долгом Мусина 21,5 млрд рублей

Арбитражный суд РТ вновь отложил рассмотрение заявления «Татфондбанка» в лице АСВ о включении в реестр требований кредиторов к Роберту Мусину на 21,5 млрд рублей. Заседание отложено до 4 февраля 2019 года.

Судья снова требует представить дополнительные доказательства по требованиям АСВ. Представитель Мусина пояснил, что сумму требований он не признает, передает корреспондент «Реального времени».

Напомним, что в начале октября «Татфондбанк» предъявил требования к бывшему главе кредитной организации Роберту Мусину на 21,5 млрд рублей.

Основанием возникновения требования является причинение имущественного вреда.