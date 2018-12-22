Выборы Фемиды: «сменщик» Новикова в ВККС станет зампредом арбитража Татарстана?

За рекомендацией на руководящие посты в Высшую квалифколлегию судей обратились два казанца

Фото: Максим Платонов

Арбитражному суду Татарстана все еще требуются заместители председателей. После ухода в Москву Николая Новикова и назначения председателями двух его замов вакансии последних открыты уже больше полугода. Причем на одну из них конкурс пришлось объявлять повторно — кадровая комиссия при президенте РФ не согласовала одобренную Высшей квалифколлегией кандидатуру Милены Исхаковой. В итоге на новый конкурс выдвинулись два казанских судьи из арбитража первой и кассационной инстанций. Подробности в материале «Реального времени».

Кандидаты в замы друг другу не соперники



Кандидатуры казанцев Марата Гумерова и Олега Логинова ВККС России рассмотрит 26 декабря. Оба претендуют на пост заместителя председателя Арбитражного суда Татарстана, но соперниками друг другу не являются. Гумеров — единственный, кто выдвинулся по конкурсу, официального объявленному 18 сентября, ну а Логинов участвует в конкурсе от 21 сентября. И других претендентов нет.

Напомним, сразу два зампреда АС РТ ранее покинули Казань — Наиля Сафаева возглавила 11-й апелляционный арбитражный суд в Самаре, а Алексей Горябин — Арбитражный суд Саратовской области. Их карьерный взлет связывают с лоббистскими возможностями Николая Новикова, который после четырех лет на посту председателя АС РТ был назначен председателем Арбитражного суда Москвы. Ну а новым главой татарстанского арбитража стал Максим Боровков, которого также считают креатурой Новикова.

С тем же самарским-казанским-московским председателем источники «Реального времени» связывают и одного из кандидатов в замы нового председателя АС РТ. Стоило Новикову оставить пост в Высшей квалифколлегии судей РФ, как его опустевшее место в мае этого года занял судья татарстанского арбитража Марат Гумеров. Многих в судейском сообществе республики удивил этот факт. Ведь в списке членов Высшей квалифколлегии — главы областных, краевых, окружных судов, председатели судебных составов уровня Верховного суда РФ, есть предсостава из апелляционной инстанции, деканы, проректора, профессора юридических вузов.

После ухода в Москву Николая Новикова и назначения председателями двух его замов вакансии последних открыты уже больше полугода. Фото Романа Хасаева

Перед ВККС предстанет член ВККС

Отметим, что в рассмотрении вопросов по судьям из Татарстана Гумеров участия не принимал, во избежание конфликта интересов. Теперь же сам член ВККС предстанет перед Высшей квалифколлегией судей РФ.

Марат Ильгизович Гумеров родился в Казани 40 лет назад. В 2001 году закончил Казанский социально-юридический институт. В татарстанском арбитраже уже 15 лет. Начинал помощником судьи, позже стал помощником зампреда. В мантию облачился в 2008 году. В 2013-м по рекомендации председателя суда ему был присвоен третий квалификационный класс. В том решении Квалифколлегии судей РТ указывалось: «Зарекомендовал себя как грамотный специалист, исполнительный и добросовестный работник. Постоянно работает над повышением своей профессиональной квалификации, систематически изучает действующее законодательство и судебную практику. В коллективе пользуется уважением». А еще Гумеров играет в волейбол — за команду суда.

Сейчас у претендента на высокую должность — второй квалификационный класс. Уже пять лет он возглавляет работу 1-го гражданского состава АС РТ. В 2016-м руководством суда ему поручили изучение практики отправления правосудия вновь назначенными судьями с обязательным анализом работы их помощников и секретарей. Такую же задачу возлагали на Наилю Сафаеву и Дмитрия Крылова (ныне — зампреда Новикова в Арбитраже Москвы).

В настоящее время в производстве кандидата в зампреды — иск прокуратуры Татарстана к АО «Нурлатские тепловые сети» и Аксубаевской ЦРБ, суть претензий пока неясна — документы на сайте не опубликованы. На рассмотрении у него же — ряд дел о долгах перед поставщиками на суммы от 6 тысяч до нескольких миллионов рублей. Так, в декабре Гумеров утвердил мировое соглашение между «Татэнерго» и ООО «УК ЖКХ города Заинска» по иску на 7,3 млн рублей (большую часть суммы должник погасил, на остальную был составлен график выплат), а еще принял отказ от претензий «Татэнергосбыта» по взысканию 1,8 млн рублей с ОАО «Казанский завод синтетического каучука».

Судья первого класса с двумя дипломами

На вторую вакансию зампреда в арбитраже Татарстана выдвинулся только 42-летний Олег Васильевич Логинов, судья Арбитражного суда Поволжского округа. Уроженец Бугульмы с двумя дипломами — «Юриспруденция» (КГУ) и «Экономика и управление на предприятии» (КГТУ). С 2004 по 2011 годы был судьей татарстанского арбитража, последние семь лет работает в кассационной инстанции. Имеет первый квалификационный класс судьи.

Среди профессиональных наград судьи Логинова — почетная грамота Совета судей РФ 2015 года. В данный момент он рассматривает дела в 5-м составе АС ПО, специализацией которого являются налоговые споры, дела о взыскании обязательных платежей и санкций, а также оспаривании актов с применением таможенного законодательства. Во время отпуска председателя состава именно Логинову поручают исполнять его обязанности, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе АС ПО.

В суде Олега Логинова называют профессионалом, а еще человеком очень спокойным и доброжелательным. Фото предоставлено пресс-службой АС Поволжского округа



С участием этого судьи в кассации сейчас рассматривается дело о налоговом споре на 24 млн рублей — в судах двух инстанций лаишевскому ООО «Инвэнт» удалось доказать незаконность доначисления этих сумм, но налоговики не сдаются. На днях под председательством Логинова коллегия АС ПО подытожила спор между Миндортрансом Саратовской области и антимонопольщиками о выборе поставщика услуг эвакуации и хранения авто. Управление ФАС признало обоснованной жалобу ООО «Авто», заявка которого была отклонена министерством в пользу «РегионСервиса». А прокуроры выяснили — условия выбранного поставщика также не отвечали требованиям: на спецстоянку не исключен доступ посторонних, а в документах отборочного конкурса указан адрес совершенно другого объекта. Минтранс пытался отстоять законность своего решения, но все суды, включая кассацию, встали на сторону ФАС.

В суде Олега Логинова называют профессионалом, а еще человеком очень спокойным и доброжелательным. Говорят, находит время и для занятий фитнесом, и для научной работы — публикуется в журнале «Арбитражная практика».

В первом конкурсе на зампреда бортанули троих

Ранее ВККС уже проводила конкурс на замещение одной из вакансий зампреда в АС РТ. Так, в марте рекомендацию получила судья с 22-летним юридическим стажем, председатель состава АС РТ Милена Исхакова. Квалифколлегия не поддержала кандидатуры ее соперников — Рустама Калимуллина из прокуратуры РТ и зампреда Совета судей РТ Илгиза Хасаншина. Однако барьер кадровой комиссии при президенте РФ Исхакова не прошла, причина не сообщается. В итоге этот конкурс объявили повторно, и с разницей в несколько дней еще один.

Отметим, что в настоящее время у председателя АС РТ Максима Боровкова из трех замов по штату работает лишь один — опытнейшая Любовь Кочемасова. Ее судейский стаж — 22 года, с 2001-го возглавляет судебный состав, с 2014-го занимает должность зампреда. Срок ее полномочий на этом посту истекает в апреле 2020 года. Что означает новые выборы.