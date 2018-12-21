Олег Углов: «У банка изначальная цель — это не выдавать кредиты, а получать партнера»

Татарстан — один из ключевых регионов для развития Райффайзенбанка в ПФО

Несмотря на экономически сложные годы, бизнес в ПФО продолжает динамично расти. Так, в Региональном центре «Волжский» «Райффайзенбанка» корпоративный крупный и средний бизнесы по активам выросли по сравнению с прошлым годом в 2 раза. О том, как банк помогает клиентам в финансировании проектов и снижении рисков, в интервью рассказывает заместитель директора РЦ «Волжский» по корпоративному бизнесу.

Эффект от санкций оказался минимальным

— Как банк оценивает последствия санкций для своего бизнеса в России, что изменилось?

— Для нашего бизнеса эффект от введенных санкций минимален и не несет в себе негативной составляющей, так как доля компаний, попавших под такие ограничения, в портфеле нашего банка незначительна — менее 1%. Поэтому для нас это не стало проблемой. Скорее напротив: за этот год мы в два раза увеличили кредитный портфель регионального центра, а в Казани добились кратного роста — в 4,5 раза.

В большей степени, на мой взгляд, возникновение санкционных рисков повлияло на поведение бизнеса. Собственники и финансовые директора стали осторожнее в принятии решений и планировании своей деятельности. В частности, это касается выбора банка-партнера.

— Как вы оцениваете текущую ситуацию в банковском секторе ПФО? Какие тенденции наблюдаются в каждом из регионов?

— География нашего регионального центра включает в себя как крупные города-миллионники, так и более мелкие: Нижний Новгород, Казань, Уфа, Самара, Пермь, Саратов и Киров. Приволжский федеральный округ очень обширный, на его территории находится сразу несколько республик, где специфика ведения бизнеса в зависимости от региона сильно меняется. Если говорить о Татарстане, то потенциал рынка здесь самый интересный, на мой взгляд. Местный бизнес, в сравнении с другими регионами, более открытый, «белый». Это упрощает работу банка, позволяет наращивать объемы сотрудничества с клиентами. Как итог — рост всех финансовых показателей. Например, в Перми, Саратове, Кирове мы значительно чаще сталкиваемся с компаниям с «непрозрачной» отчетностью. У Нижнего Новгорода своя специфика — здесь очень тяжело выйти на контакт с принимающими решения руководителем, что усложняет процесс взаимодействия. Но несмотря на особенности бизнеса, в каждом из регионов мы показываем рост.

География нашего регионального центра включает в себя как крупные города-миллионники, так и более мелкие: Нижний Новгород, Казань, Уфа, Самара, Пермь, Саратов и Киров



— С какими банками тяжелее конкурировать — с региональными или с федеральными?

— С федеральными банками конкурентная борьба всегда была и будет. Что касается региональных игроков, то здесь многое зависит от сегмента. Корпоративный бизнес делится на средний и крупный, и основным критерием сегментации служит выручка. В нашем банке средний бизнес — это компании с годовым оборотом от 500 млн рублей до 5 млрд рублей. В работе с такими компаниями изредка мы еще встречаем в качестве конкурента региональные банки — как правило, это касается быстроты выдачи, процедур и других факторов. А в крупном бизнесе — нет.

Отношения не строятся в ультимативной форме: оформил кредит — открой счет

— Как банк выстраивает отношения с клиентами? И что думаете про кредитные фабрики?

— Первоочередная цель для нас — не выдать кредит, а получить партнера. Клиента, который пользуется услугами банка для всех операций: это и зарплатный проект, и документарные операции, кредиты, депозиты.

Нам интереснее расширять объемы сотрудничества, а не просто наращивать портфель. Но делать это нужно не в ультимативной форме — «оформил кредит — открой у нас расчетный счет». Прежде всего мы должны действовать в интересах клиента — предлагать только релевантные для конкретного бизнеса инструменты. К слову, мы видим, что с каждым годом число компаний, которые работают с нами сразу по нескольким направлениям, растет. Причина проста — такой подход помогает повысить эффективность бизнеса. Особенно популярны продукты, которые позволяют закрыть свои риски, хеджировать их.

Конечно, банки не перестанут «мериться» портфелями, но приоритетным показателем все равно остается прибыль.

— В каких крупных инвестиционных программах и экономических проектах в Татарстане банк участвует сегодня?

— Практически во всех федеральных программах, которые были созданы для поддержки среднего бизнеса, для поддержки агропромышленного направления, лизинговые субсидии. Если говорить о местных программах — мы всегда открыты к диалогу по этому вопросу. Сейчас банк участвует в экономических проектах, связанных с энергетикой, с внедрением инноваций для выхода предприятий на более эффективные мощности.

Первоочередная цель для нас не выдать кредит, а получить партнера. Клиента, который пользуется услугами банка для всех операций: это и зарплатный проект, и документарные операции, кредиты, депозиты



На Казань приходилось 20% портфеля, сейчас около 50%

— Какую долю занимает каждый регион в портфеле РЦ «Волжский»?

— РЦ «Волжский» на сегодняшний день занимает первое место по портфелю в среднем бизнесе и второе по крупному бизнесу (сразу после Санкт-Петербурга) среди других региональных центров. По доходам мы вторые. По всем остальным показателям мы неизменно находимся в первой тройке.

Доля Татарстана в общем портфеле регионального центра сегодня составляет около 50%. Для сравнения, еще в 2017 году на Казань приходилось 20%, а на остальные города — 80%. Но в этом году мы реализовали здесь целый ряд крупных проектов, поэтому структура портфеля приняла такой вид.

— Какие направления бизнеса стали локомотивами роста в этом году?

— В каждом регионе локомотивами выступают абсолютно разные отрасли: в Татарстане это нефтегазовая промышленность, энергетика; в Нижнем Новгороде — химия и розничная торговля, в Самаре — медицина и промышленное инфраструктурное строительство, в Уфе — тоже нефтегазовый сектор, в Перми — производство кабельно-проводниковой продукции, в Саранске — фармакологическая отрасль.

Мы входим в перечень системообразующих банков России и регулярно подтверждаем свою стабильность и устойчивость.

— Продукты торгового финансирования используются и во внешней, и во внутренней торговле. Что более востребовано бизнесом? Какое направление для банка является ключевым?

— Сегодня многие предприятия налаживают бизнес-связи с иностранными компаниями: закупают оборудование, поставляют свою продукцию на зарубежные рынки. Нередко покупателям бывает необходима отсрочка, но продавцы крайне редко идут на такие компромиссы. И это понятно — риск неоплаты слишком большой. Поэтому банк предоставляет продукты, которые сопровождают процесс долгосрочного финансирования, такие как аккредитивы с постфинансированием. Этот инструмент очень востребован на рынке. Он используется в основном импортерами и компаниями, которые участвуют в инвестпроектах. Аккредитив позволяет минимизировать юридические риски, страхует от недобросовестности партнеров и поставщиков, а также служит альтернативным инструментом кредитования. А банк, в свою очередь, гарантирует поставщику оплату при условии выполнения всех обязательств.

Отдельного внимания заслуживает факторинг, в том числе международный. Его применяют не только импортеры, но и у экспортеров, которые работают с контрагентами из других стран. При этом банк может полностью управлять дебиторской задолженностью клиента, оплачивать за него все платежи. Это один из самых популярных продуктов в нашем банке. По этому направлению мы прирастаем в геометрической прогрессии, несмотря на то, что для нашего банка это относительно «молодой» продукт.

Главная цель цифровой трансформации — создать лучший клиентский опыт на рынке, сделать так, чтобы управление финансами было для клиента простым и понятным, не важно, пришел он в отделение или пользуется продуктом через мобильный банк «Райффайзен-Онлайн»



— Если говорить про развитие информационных технологий, какая позиция вашего банка относительно этого?

— Мы универсальный банк и не ставим перед собой цель избавляться от физических отделений, потому что географическое присутствие дает нам конкурентные преимущества. Но в то же время эта модель бизнеса накладывает определенные ограничения, устранить которые поможет цифровизация — для нас важно предоставлять продукты и сервис клиентам в любом регионе, независимо от того, есть там наши отделения или нет. Главная цель цифровой трансформации — создать лучший клиентский опыт на рынке, сделать так, чтобы управление финансами было для клиента простым и понятным, не важно, пришел он в отделение или пользуется продуктом через мобильный банк «Райффайзен-Онлайн». Это очень перекликается с нашим новым позиционированием «Просто. Четко. Компетентно».

Если говорить про развитие технологий в целом, то «Райффайзенбанк» занимает активную позицию. Мы участвуем во многих проектах Ассоциации ФинТех. Например, в этом году мы первыми в России выпустили электронную закладную с хранением в блокчейн. Мы также исследуем и применяем передовые технологии внутри. В декабре «Райффайзенбанк» выпустил первую международную банковскую гарантию с использованием проприетарной системы распределенных реестров R-chain.

Рынок банковских гарантий сейчас как никогда востребован для среднего бизнеса

— Как изменились показатели, после того как банк был включен в перечень банков, уполномоченных открывать спецсчета для участников закупок в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ?

— «Райффайзенбанк» провел интеграцию со всеми электронными площадками и внедрил новый продукт в рекордно короткие сроки. Операционно — это не самый простой процесс. На данный момент не все банки, которые уполномочены открывать такие счета, технически могут сделать это. «Райффайзенбанк» стал реализовывать данную услугу с октября, и в целом клиентами по стране открыто уже достаточно большое количество таких счетов в нашем банке, при этом процесс не останавливается. Мы рекомендуем всем клиентам МСБ, которые хотят принимать участие в государственных тендерах без длительного согласования документов, воспользоваться упрощенной процедурой и открыть спецсчета в этом году. В следующем году сделать это может быть намного сложнее. На финансовых показателях это еще не отражается — нужно время. Но в будущем, я думаю, эта услуга будет пользоваться популярностью у клиентов.

— Бизнес многих компаний зачастую связан с риском неисполнения договора со стороны партнера. Как банк может обезопасить своих клиентов от подобных ситуаций?

— Банк старается обучить клиента, особенно это актуально для среднего бизнеса. Это касается правильного хеджирования коммерческих, операционных, валютных рисков. Для таких случаев есть такой инструмент, как гарантия. На рынке всегда существуют риски, и поэтому вполне логично, что покупатели стараются подстраховаться, используя гарантии по платежам или поставкам продукции. Если какое-то время назад многие клиенты давали своим партнерам отсрочки, то в настоящее время действует принцип «не доверяй, а попроси гарантию». Сейчас, в связи с нестабильной экономической ситуацией, банк рекомендует использовать данный инструмент, который является гарантом обеспечения обязательств клиента перед третьими лицами по коммерческим сделкам и позволяет свести риски к минимуму.

— На кого рассчитана услуга предоставления банковских гарантий, кому она больше всего нужна и почему?

— Рынок банковских гарантий как никогда востребован для среднего бизнеса. Компании все чаще прибегают к такому виду получения финансирования. Не каждая компания имеет свободные средства, чтобы вывести их из оборота, или свободные активы для залога. Самое большое количество обращений в банк связано с получением гарантий в рамках исполнения контрактов. Активнее всего гарантии используются в сделках, связанных с выполнением заказов в рамках государственных контрактов.

Мы универсальный банк и не ставим перед собой цель избавляться от физических отделений, потому что географическое присутствие дает нам конкурентные преимущества. Но в то же время эта модель бизнеса накладывает определенные ограничения, устранить которые поможет цифровизация



— Насколько прозрачен рынок банковских гарантий? Предприниматели интересуются, как вычислить некачественную гарантию?

— Гарантии — это низкорисковый инструмент с высокой комиссионной доходностью. С целью регулирования в 2014 году был внедрен единый Реестр банковских гарантий. Но даже на сегодняшний день этот сегмент назвать полностью прозрачным сложно. Многие мелкие банки поставили выдачу гарантий на поток и сделали ее основным источником доходов. Некоторые банки именно перед отзывом лицензии начинали активно работать по выдаче гарантий, пытаясь получить дополнительный комиссионный доход, при этом при отзыве лицензий обязательства прекращали действовать.

Поэтому для того чтобы понять, насколько качественная гарантия, необходимо выяснить два основных момента. Во-первых, необходимо уточнить у банка, существует ли гарантия. Сведения о банковской гарантии должны содержаться в реестре банковских гарантий на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Во-вторых, выяснить, что за банк выдал гарантию. Если у банка есть финансовые проблемы, то лучше от такой гарантии отказаться. Сегодня в открытом доступе можно посмотреть рейтинги надежности банков. Так, в этом году международное агентство Moody's повысило кредитный рейтинг «Райффайзенбанка» в национальной валюте до инвестиционного уровня «Baa3» с «Ba1», оставив прогноз стабильным.