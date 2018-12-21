Амет-Хан Султан: как легендарный летчик не стал трижды Героем Советского Союза

Один из самых известных военных пилотов Великой Отечественной войны

Недавно завершилось голосование на присвоение имен аэропортам России. В Крыму одним из предлагаемых вариантов был выдающийся летчик Амет-Хан Султан (в итоге, не без скандала, был выбран художник Айвазовский). Вместе с тем общественники продолжают настаивать на советском герое. Заведующий Музеем-мемориалом Казанского кремля Михаил Черепанов в авторской колонке, написанной для «Реального времени», рассказывает о судьбе Амет-Хана Султана. Наш колумнист разбирается, чем оказался неудобен крымский татарин (и лакец) нынешним «патриотам».

Кто больше нагрешил

Постыдная политическая возня вокруг имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана в связи с переименованием аэропорта в Симферополе заставляет еще раз вернуться к размышлениям о том, отвечает ли в нашей стране «сын за отца» и насколько живучей осталась в наших умах традиция ставить клеймо «неблагонадежных» на целые народы.

Все чаще мне становится стыдно перед внуками, сидящими у экрана телевизора, на котором «государственные мужи» и политики разного калибра «на полном серьезе» рассуждают о том, насколько оправданной была депортация целых народов 75 лет назад. С патриотическими лицами непогрешимые слуги народа говорят о том, что миллионы советских граждан были весьма заслуженно обречены в 1944 году по приказу И.В. Сталина на смерть от голода и холода из-за своего «сотрудничества» с врагом во время оккупации. С ученым видом герои телепередач соревнуются в том, кто больше найдет «преступлений», совершенных представителями народов Кавказа, Крыма и Калмыкии… А теперь уже Украины, Прибалтики и далее по списку…

И редко кто из трезвомыслящих участников разговора напомнит: даже если были реальные предатели и военные преступники той или иной национальности, подавляющее большинство мужчин депортированных народов верой и правдой защищали советскую страну в рядах ее армии. Почему репрессиям подвергнуты и их семьи?

Капитан ВВС РККА Амет-Хан Султан в 1943 году. Фото warheroes.ru



Хотелось напомнить нынешним продолжателям национальной политики Сталина, что первым практиковал и пропагандировал коллективную ответственность того или иного народа за «преступления» отдельных своих представителей не кто иной, как отец нацизма Адольф Гитлер. Это он внушал миллионам своих сограждан, что назначенные лично им народы либо должны быть ограничены в своих правах, либо вообще не имели права жить. На каком основании? Мешали культурному развитию арийской нации. И фюрер не принимал во внимание тот факт, что тысячи представителей обреченных им народов были гордостью Германии в культуре и науке, защищали ее интересы в рядах ее армии.

«Черный дьявол» наводит страх на фрицев

Один из конкретных примеров сталинского подхода к решению национального вопроса — судьба семьи дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана, которая буквально чудом избежала позорной смерти в ссылке только благодаря вмешательству нескольких советских генералов, ценивших вклад летчика-татарина в оборону СССР. Вспомнить о ней заставила новая волна клеветы и политиканства после того, как в 2015 году Верховная рада Украины своим постановлением присвоила имя Амет-Хана Султана — советского летчика-аса, национального героя крымско-татарского народа аэропорту «Симферополь». Естественно, российские политики восприняли этот факт как бык красную тряпку и ополчились против «ставленника украинских бендеровцев».

Руководство аэропорта, конечно, поспешило заявить, что реагировать на данное постановление не видит смысла. А в Госдуме России напомнили, что «данное решение не имеет для России никакой юридической силы». Все на борьбу с врагами России! Теперь старательно вымазывается из всех списков голосования именно это имя – героя Великой Отечественной войны, летчика-испытателя СССР.

Между тем хотелось бы кратко напомнить нынешним «истинным патриотам», любителям бессмысленных политических «базаров» с матом и драками на центральных каналах российского телевидения, кого конкретно в данном случае они пытаются вычеркнуть из нашей памяти.

Фрагмент экспозиции Музея дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана в Алупке. Фото Fastboy / wikipedia.org



Первыми своим врагом и «Черным дьяволом» назвали 20-летнего крымского татарина Ахмета еще в 1940-е годы летчики люфтваффе. Их обуревала паника, как только в радиоэфире звучала информация: «В небе «Черный дьявол»!!!» Это значило, что в бою участвует наиболее опасный противник, имеющий немалый опыт уничтожения немецких самолетов в личном бою. И это не было чьей-то приукрашенной пропагандой. Летчики с крестами на крыльях хорошо знали, что именно этот крымский татарин умудрился уцелеть после того, как своим «Харрикейном» таранил в воздухе бомбардировщик «Юнкерс-88». В том бою два офицера люфтваффе погибли и двое попали в плен.

А всего на счету гвардии майора, на фронте — командира авиаэскадрильи 9-го гвардейского истребительного авиаполка Ахметхана Султана (как он называл себя в документах), было 30 немецких самолетов, сбитых лично в 150 воздушных боях. Еще 19 машин были сбиты его группой. Только за годы Великой Отечественной этот асс совершил 603 боевых вылета на истребителях И-153, «Харрикейн», Як-7Б, Як-1, Р-39 «Аэрокобра» и Ла-7.

Воевал на Сталинградском, Южном, IV Украинском, III и I Белорусских фронтах. Оборонял Сталинград, освобождал Украину, Польшу и штурмовал Берлин.

Дважды получил высшую награду родины — звание Героя Советского Союза — 24 августа 1943 года и 29 июня 1945 года. Среди его наград — три ордена Ленина, четыре ордена Красного Знамени, ордена Александра Невского, Отечественной войны I степени и Красной Звезды.

Чуть не стал трижды Героем

Но заслуги Амета Султановича Аметхана перед родиной не ограничиваются только годами войны. Вплоть до 1 февраля 1971 года, дня своей гибели, он за 4237 часов полетов «научил летать» 96 типов самолетов и аппаратов, среди которых не только стратегические бомбардировщики, но и крылатые ракеты.

В начале 1950-х годов ему, чудом выжившему при испытаниях самолета-снаряда не было присвоено третье звание Героя Советского Союза только потому, что он был по национальности крымским татарином. Вождь, объявивший весь его народ «предательским», дал ему только премию своего имени.

Между тем стоило бы напомнить и самому отцу народов, и прочим последователям нацистской теории, что летчик-истребитель Ахмет-Хан по отцу был лакцем. И даже формально никак не мог отвечать за «вину» матери-татарки. Даже если ее второй сын вынужден был спасать свою семью сотрудничеством с оккупационными властями.

По нормальной человеческой логике, наоборот, заслуги легендарного героя должны были сторицей окупить все проступки или провинности его родственников. Тем более сегодня, при оценке всего его вклада в укрепление обороноспособности страны.

И нынешним формалистам, якобы пытающимся бороться с постановлением Верховной рады Украины, напомню, что имя дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана аэропорт города Симферополя должен носить с честью и далеко не случайно. Легендарный летчик родился в городе Алупке в Крыму. В Симферополе он окончил железнодорожную школу ФЗУ, работал слесарем по ремонту паровозов в местном депо. Именно в Симферопольском аэроклубе началась его летная жизнь. И воевал он здесь же, в крымском небе.

И все попытки вычеркнуть имя Амет-Хана Султана из нашей памяти не могут вызвать иных эмоций кроме стыда.

А что касается других сынов крымскотатарского народа, героев Великой Отечественной войны, каждый желающий может найти на сайте «Подвиг народа» копии наградных документов сотен офицеров Красной Армии, крымских татар, награжденных орденами СССР.

Несколько из них прилагаю.

Михаил Черепанов