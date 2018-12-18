«Мужиковатые» «барсы» не дали ничего сделать лидерам Востока

«Ак Барс» «сожрал» «Автомобилиста» с потрохами — плей-офф уже стартовал?

Как бы ни нахваливали «Автомобилиста» в нынешнем сезоне, к середине «регулярки» уральцы уже не кажутся таким уж непобедимым монстром. Тем более после того, как «барсы» разок развеяли миф о полной неуязвимости екатеринбуржцев. В домашнем же противостоянии с лидером Востока казанцы и вовсе выдали один из лучших своих матчей в году, отыграв его так четко, будто плей-офф уже стартовал. За счет чего «Ак Барс» «сожрал» «Автомобилиста», какие качества Михеева позволили ему стать открытием нынешнего сезона и почему уральцы рискуют растерять висты, набранные некоторое время назад, — об этом в материале «Реального времени».

Некогда расслабляться. В важнейшем матче с лидером Востока не всем «сборникам» дали отдохнуть

Еще поздним вечером воскресенья Андрей Педан праздновал победу на Кубке Первого канала в Питере вместе со сборной, а уже в 10 утра был как штык на раскатке «Ак Барса» — в желтой сетке номинально четвертого звена. Занимался вместе с командой и Иржи Секач, который заканчивал Евротур в Москве игрой против сборной Швеции.

А если вспомнить, что обычно тренерский штаб Билялетдинова — не большой сторонник форсировать события и вводить сборников в состав «с колес» (хотя Педан всегда рвался в бой под простым предлогом «я люблю хоккей»), но в этот раз именно так и поступил, то можно понять, насколько этот матч был для него важен.

— Силы на игру в составе «Ак Барса» остались? — спросил у Педана во время раскатки корреспондент клубного телевидения.

— У меня на игру в «Ак Барсе» всегда есть силы, — в своем репертуаре отрапортовал защитник.

Однако хорошо отработавшему в стане национальной команды Педану в штабе все же решили дать отдохнуть. А вот от услуг одного из лучших атакующих игроков — Секача — отказаться не смогли. Очень уж серьезная игра, чтобы оставлять вне заявки сразу два ключевых «винтика» механизма.

Для нас важно найти свою игру и играть в то, что от нас просят тренеры

Да и сам Билл на днях признавался журналистам, что хотя разговоров о первом месте на Востоке в команде нет, но желание занять его у всех присутствует. А тут как раз пожаловал самый прямой конкурент, победа над которым максимально приближала к первой строчке. До игры казанцы отставали от «Автомобилиста» всего на 4 очка, хотя еще недавно, когда екатеринбуржцы шли беспроигрышной поступью, казалось, что достать их до окончания регулярного первенства будет уже невозможно. Уже после матча журналисты задали вопрос о турнирных перипетиях защитнику «Ак Барса» Альберту Яруллину.

— Еще недавно отрыв «Автомобилиста» от других команд Востока составлял 10—12 очков, а сейчас осталось всего ничего. Для вас это важно?

— Для нас важно найти свою игру и играть в то, что от нас просят тренеры. Это приходит с взаимопониманием. Главное — наладить свою игру. Но, естественно, мы играем за очки, и они нам нужны.

Убьет ли Кольцов амбиции «Автомобилиста»?

Спад в игре уральцем начался еще до проигранного домашнего матча с «Ак Барсом» (в котором «Авто», кстати, выглядел вполне живым и был близок к победе). За три матча до этого екатеринбуржцы были без шансов разобраны на запчасти питерским СКА. А потом еще «Нефтехимиком» и «Торпедо».

Зато после игры с казанцами подопечные Мартемьянова уступили лишь однажды — «Авангарду», и с тех пор снова идут без потерь. Так что свой «запланированный спад» уральцы давно прошли и приехали в Казань в отличной форме. В том числе психологической.

И все бы ничего, вот только в Екатеринбурге, похоже, любят копать себе яму и «чесать, где не чешется». Любитель усиливаться «сбитыми летчиками» генеральный менеджер «Автомобилиста» Олег Гросс решил и на этот раз реанимировать старого знакомого Кирилла Кольцова, пригласив его из ВХЛ.

До этого с внутренней атмосферой в екатеринбуржской команде все было прекрасно — Андрей Мартемьянов выстроил коллектив так, что ребята бились друг за друга и ни о каких конфликтах даже речи быть не могло. Теперь же в команде появился взрывоопасный фактор, способный разрушить все надежды на трофей, которыми Екатеринбург живет весь нынешний сезон.

Да, Кольцов — один из талантливейших защитников в истории российского хоккея и КХЛ, однако его лучшие годы давно позади. За один только год Кольцов сильно потерял в уровне игры и интересе к карьере. За 29 матчей в составе «Трактора» он набрал 9 (1+8) очков при показателе полезности -18. Нынешний же сезон защитник начал в ВХЛ. В «Буране» он отыграл 10 матчей, набрав 6 (1+5) очков и 32 минуты штрафа.

Все по классике — пропустить и героически спасаться

Помимо Педана, вне заявки «Ак Барса» из-за небольшого повреждения оказался и его напарник по линии обороны Пол Постма. Так что в номинально втором звене образовалась новая связка Романа Манухова и Рафаэля Батыршина. А Абросимов и Лямкин оказались в номинально третьем сочетании.

Роб Клинкхаммер выполнил свою любимую и сильнейшую функцию — выскочил на пятак и легким движением клюшки переправил шайбу в ворота. Однако после видеопросмотра судья объявил, что шайба была забита коньком



Игра началась под контролем «Ак Барса», а после пары быстрых проходов в чужую зону «барсы» даже заработали право реализовать лишнего — это Да Коста пошел отдыхать за подножку. Сказать, что казанцы провалили попытку, значит не сказать ничего. В атаке — ноль опасности, да еще умудрились нарушить численный состав, подарив возможность реализовать большинство уже гостям. Как следствие, Найджел Доус прицельным броском легко прострелил Эмиля Гарипова — 0:1. Тишина в «Татнефть Арене» образовалась, как на похоронах. Правда, кое-где послышался недовольный свист. И это на четвертой минуте игры.

Но уже через пять минут «Король пятака» Роб Клинкхаммер выполнил свою любимую и сильнейшую функцию — выскочил на пятак и легким движением клюшки переправил шайбу в ворота. Однако после видеопросмотра судья заявил, что шайба была забита коньком.

Свое казанцы все-таки дожали. Разозлившись, они стали потихоньку поддушивать екатеринбуржцев, так что гостям пришлось нарушать правила. Евгений Грачев отправился в штрафбокс за задержку, а Джастин Азеведо в позиционной атаке в чужой зоне сделал ложное движение на передачу, а сам четко пробил Коваржа — 1:1.

Скорости «Автомобилиста» для казанских трасс не хватало

Глухов едва не выскочил «один в ноль» уже во втором периоде, когда кто-то из защитников выдавал ему пас из своей зоны, но толком принять его Михаил не сумел, и шикарный момент закончился, не успев начаться.

Затем Станислав Галиев хорошо прессинговал и перехватывал, а потом с отобранной шайбой едва не переиграл Коваржа, но попал в перекладину. После матча корреспондент «Реального времени» пообщался в раздевалке с форвардом.

— За счет чего сегодня полностью «съели» «Автомобилиста» и в обороне, и в атаке. Перебегали?

— Мы готовились всю последнюю неделю, знали, что это принципиальный соперник, лидирующий в нашей конференции, настраивались на него. И я считаю, что мы полностью выполнили установку тренера и сделали все для победы.

Готовились всю последнюю неделю, знали, что это принципиальный соперник, лидирующий в нашей конференции, настраивались на него

— Показалось, что соперник играл жестко, даже грязно.

— Да нет, просто где-то они не успевали, приходилось фолить.

— В команде думают о первом месте на Востоке?

— Нет, мы думаем о том, чтобы наладить свою игру и от игры к игре подходить в топовой форме к плей-офф.

Михеев «в огне»

Тем временем Артем Михеев своим шансом распорядился техничнее, чем Галиев: не слишком сближаясь, прострелил Коваржа в ближний угол — 2:1. Вообще, казанцы во втором периоде явно превосходили гостей в скоростях и темпе. «Автомобилисты» просто не успевали за хождением шайбы. А если и создавали какие-то полумоменты, то Гарипов справлялся с ними легко.

Очень мощно проводил этот матч Данис Зарипов, который постоянно угрожал воротам соперника мощными бросками, да и партнеров то и дело выводил на удар. Шикарный матч проводил и Глухов, частенько выскакивавший на свидания с Коваржем. Защитники его виражи по краям не очень жаловали и постоянно заваливали, за что отправлялись отдыхать в штрафбокс.

— Это игра на эмоциях, и в конце было довольно жарко. Они хотели забить, мы не давали им этого сделать. Это хоккей, эмоции. Но выплескивать эмоции не надо, чревато удалениями, а подвести команду — это нехорошо, — комментировал такую манеру игры «Авто» Альберт Яруллин после игры.

Ну а совсем «в огне» в этой игре был Артем Михеев, который забросил третью шайбу команды и вторую для себя в матче с добивания после прохода своего тезки Лукоянова. Здесь ему оставалось только не промахнуться с неудобной руки и отправить шайбу уже в полупустые ворота — 3:1.

Это партнерам спасибо, молодцы они у меня

— Думаю, неплохо сыграли как в обороне, так и в атаке. В меньшинстве ребята здорово отыграли, ловили шайбу на себя. Поэтому два очка у нас, — рассуждал после игры Михеев.

— Как оцениваете свою результативность?

— Да я говорю — это партнерам спасибо, молодцы они у меня.

«Ак Барс» был более «мужиковат» и не дал ничего сделать»

Когда «Автомобилисту», казалось бы, нужно было отыгрываться во что бы то ни стало, игра все равно продолжалась в одни ворота — гостевые. Лямкин и Абросимов пресекали едва ли не все попытки екатеринбуржцев прорваться к Гарипову. По всем показателям это был лучший матч «Ак Барса» текущей зимы. То ли это Билл «съел» Мартемьянова, то ли казанские игроки имеют преимущество в «физике». Скорее всего, и то, и другое.

После игры наставник уральцев честно признал, что его «Автомобилист» полностью уступил по всем фронтам.

— Хочу поздравить команду соперника с заслуженной победой. К нашему сожалению, нам ничего не дали сделать в атаке. У «Ак Барса» очень грамотная и жесткая оборона. Мы попытались переломить ход матча, но, к сожалению, бойцов, мужиков у нас оказалось маловато. С таким соперником нужно играть более уверенно, более нагло. У меня нет слов для оправдания нашей игры.

Мы попытались переломить ход матча, но, к сожалению, бойцов, мужиков у нас оказалось маловато

— Вы второй раз в сезоне проиграли «Ак Барсу». Чем так неудобен этот соперник?

— «Мужиковатая» команда. На прошлом месте работы (в «Амуре», — прим. ред.) я семь матчей провел против «Ак Барса», поэтому мы прекрасно понимаем, что представляет собой эта команда. Будем думать, как противостоять сопернику, — признался Мартемьянов.

Эрик Добролюбов