Выручает и мечты исполняет: «Пятёрочка» проводит новую акцию

Фото: Максим Платонов

Мечтаете о квартире, автомобиле или новом смартфоне? Торговая сеть «Пятёрочка» поможет исполнить мечту.

В новый год с новым



Как встретишь Новый год, так его и проведешь. Фраза, которую мы слышим с самого раннего детства. И конечно, мы хотим провести этот праздник в кругу своих самых близких людей — ведь именно они будут находиться рядом с тобой на протяжении всего года.

Семейные традиции, народные приметы, душевные застолья и поистине детская вера в то, что именно в главную ночь в году чудеса случаются, — это и есть наш праздник. А как не верить, если все вокруг буквально пропитано волшебством. Сотни фонариков и искры бенгальских огней, украшенная шарами елка и ниточки «дождика», которые так красиво поблескивают меж веток. А ожидание Деда Мороза! Вы помните, как в детстве радостно всей семьей встречали его на пороге дома и угощали горячим чаем с конфетами из школьного подарка?

В этом году нашим Дедом Морозом для взрослых стала торговая сеть «Пятёрочка», которая решила порадовать всех своих покупателей отличной возможностью получить неожиданные и весьма ценные новогодние подарки! В преддверии самого доброго и волшебного праздника — Нового года — во всех магазинах сети «Пятёрочка» запустили масштабную акцию «Исполняем мечты», в рамках которой будут разыграны трехкомнатная квартира в Москве, надежные легковые автомобили, смартфоны последнего поколения и подарочные сертификаты на покупку бытовой и цифровой техники или электроники.

Удача может улыбнуться любому, кто совершит покупку на сумму от 555 рублей с активированной «Выручай-картой».

Больше покупок — больше шансов



Акция «Исполняем мечты» началась 27 ноября 2018 года и продлится до 15 января 2019 года включительно. Имена счастливых обладателей главных призов объявят 25 января 2019 года.

Шансы на победу есть у каждого владельца «Выручай-карты», совершившего покупку на сумму от 555 рублей. Если карты у вас пока нет, это легко исправить: ее можно приобрести на кассе любого универсама сети или создать виртуальную карту в мобильном приложении «Пятёрочка».

Отслеживать свои шансы можно в личном кабинете на сайте 2019.5ka.ru или в мобильном приложении «Пятёрочка». Победителей будут оповещать через СМС. Важно, что количество покупок по акции не ограничено, как и количество призов, которые можно выиграть! Уже представили, как переезжаете в новую квартиру на новом автомобиле? Тогда за дело. В Новый год может произойти любое чудо!

Партнерский материал

Интернет-газета «Реальное время»