«В наступившем году экономика России вполне может столкнуться с инфляционным шоком»

Фото: Максим Платонов

По просьбе «Реального времени» экономист и аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин подготовил авторскую колонку, в которой рассказывает о главных макроэкономических тенденциях будущего 2019 года.

«Инфляция в 2019 году может быть в 1,5 раза выше таргета ЦБ»



Последний российский экономический кризис среди прочего запомнился инфляционным шоком на фоне ослабления рубля из-за падения цен на нефть и санкций стран Запада при одновременном отказе ЦБ РФ от поддержки курса национальной валюты.

Так, по итогам 2014 года инфляция составила 11,4%, а по итогам 2015 года индекс потребцен ускорился до 12,9%. Тем не менее далее цены на нефть оттолкнулись от дна, а рубль соответственно умеренно укрепился. Конечно, санкции при этом продолжили перманентно ужесточаться, но, сняв с себя нагрузку по поддержанию курса, Банк России в то же время смог полноценно сосредоточиться на таргетировании инфляции и даже установил по ней целевой ориентир — 4%. Индекс потребительских цен постепенно пошел на спад к озвученной цели.

В 2016 году инфляция составила 5,4%, а в 2017 году фантастические для России 2,5%. Однако удержать инфляцию на низком уровне длительное время все-таки не удалось. По итогам уходящего года ожидается рост цен на 3,9% — заметно выше значений прошлого года. Продолжит ли нарастать инфляционное давление в 2019 году и каких цифр по инфляции стоит ожидать?

Эльвира Набиуллина: «Мы действительно рассматриваем как возможный пик инфляции март — апрель, прежде всего в связи с повышением НДС». Фото Максима Платонова



Собственно, ответ на этот вопрос недавно озвучила сама глава ЦБ. На пресс-конференции после декабрьского заседания Банка России Эльвира Набиуллина сказала: «Мы действительно рассматриваем как возможный пик инфляции март — апрель, прежде всего в связи с повышением НДС. И в пике мы рассматриваем как основной сценарий, что инфляция будет больше 5,5 процента, может быть, около 6 процентов, плюс-минус некоторый». Таким образом фактически в моменте инфляция в 2019 году может быть в 1,5 раза выше таргета ЦБ.

«Население не только видит высокий уровень цен, но и не ожидает его снижения в будущем»



При этом, согласно опросам того же Банка России, около 50—60% компаний в строительстве, транспорте и торговле в ответ на изменение НДС планируют повышение отпускных цен на 2—8%. Не планируют повышение цен лишь 25% опрошенных, отмечая риски падения спроса и конкуренции. Как видно, в отдельных секторах уровень цен может вырасти гораздо больше средних по экономике уровней. Но дело далеко не только в ставке НДС. И этот момент очень важен для прогнозирования дальнейшего развития событий.

Кроме упомянутого НДС, «бензина» в огонь инфляции подливает санкционное ослабление рубля, повышение акцизов в том числе на топливо, а также табак, автомобили и прочие товары. Наконец, помимо прямого влияния на инфляцию эти факторы сильно влияют на инфляционные ожидания. Согласно последним доступным ноябрьским опросам населения инФОМ ожидаемая через 12 месяцев домохозяйствами инфляция выросла на 0,5 п. п., до 9,8%. Наблюдаемая инфляция не изменилась и составляет 10,1%. Различие между этими двумя показателями — оценками и ожиданиями — стало минимальным. Население не только видит высокий уровень цен, но и не ожидает его снижения в будущем.

Согласно опросам того же Банка России, около 50—60% компаний в строительстве, транспорте и торговле в ответ на изменение НДС планируют повышение отпускных цен на 2—8%. Фото wikipedia.org / NVO

Все перечисленное фактически означает две вещи. Источников инфляции множество и постоянно добавляются новые, разгоняя инфляционные ожидания населения. А чем выше ожидания, тем сложнее таргетировать инфляцию. Обычно в подобных случаях регулятор принимает решение об ужесточении монетарной политики: повышение ключевой ставки способствует сокращению спроса и инвестиций в экономике, стимулируя рост сбережений и снижение ожиданий/ инфляции. Но проблема настолько масштабна, что при слишком большом усердии таким образом можно отправить экономику в рецессию.

Не думаю, что Банк России пойдет на какие-то чрезмерные меры по сдерживанию инфляции и озвученные цифры вплоть до 6% — вполне реальны. Отдельные товары и услуги на монополизированных рынках подорожают гораздо сильнее. Таким образом, в предстоящем году экономика РФ вполне может столкнуться с инфляционным шоком, пусть он и будет меньше такового в начале кризиса.