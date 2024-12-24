Россияне совершили безналичные платежи на 10,6 трлн рублей по QR-коду и биометрии

Фото: Динар Фатыхов

Банк России впервые оценил объем безналичных платежей, определив, что с января по сентябрь 2024 года граждане и бизнес провели транзакции на сумму 2,6 трлн рублей с использованием QR-кодов и 7,8 млрд рублей с помощью биометрической идентификации.

Хотя объем платежей по банковским картам снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, оплата электронными денежными средствами почти удвоилась.

Число терминалов для безналичных расчетов в России возросло до 4,8 млн, увеличившись на 341 тыс. за три квартала текущего года.

Напомним, что оплата по QR-коду занимает первенство среди российских потребителей. По данным опроса, более 95% жителей городов знают о различных методах безналичной оплаты, а 86% из них знакомы с QR-кодами.



Анастасия Фартыгина