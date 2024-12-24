НКР подтвердило ESG-рейтинг Ак Барс Банка на уровне ESG-A

Это означает «высокий уровень соответствия экологическим, социальным и управленческим стандартам»

Рейтинговое агентство НКР подтвердило ESG-рейтинг Ак Барс Банка на уровне ESG-А, то есть «высокий уровень соответствия экологическим, социальным и управленческим стандартам».

Эксперты оценивали экологическую, социальную и управленческую компоненты.

Оценка экологической компоненты основана на последовательном снижении банком углеродного следа, внедрении практики ответственных закупок и эффективном применении ресурсосберегающих технологий в операционной деятельности. В агентстве отметили, что подавляющее большинство сотрудников (96%) применяют электронный документооборот, что позволило продолжить сокращение использования бумаги. В банке также разработана и внедрена методология оценки ESG-рисков клиентов банка.

Банк продолжает придерживаться высоких стандартов социальной защиты сотрудников и обеспечивает инвестиции в развитие человеческого капитала, что нашло отражение в высоком уровне оценки социальной компоненты ESG-рейтинга.

Банк предоставляет сотрудникам расширенное добровольное медицинское страхование. В 2023 году данной программой воспользовались 95% сотрудников банка.

Банк активно инвестирует в программы профессионального и личного развития сотрудников и членов их семей как собственными силами, так и с привлечением внешних ресурсов. В 2023 году более 2 500 сотрудников приняли участие в профильных мероприятиях банка, включая переобучение и повышение квалификации. Банк регулярно принимает участие в благотворительных социальных программах, включая поддержку ветеранов, детей и молодежи, оказание помощи тяжелобольным детям и людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Управленческая компонента ESG-рейтинга учитывает развитость механизмов корпоративного управления, обеспечения непрерывности деятельности, стратегического планирования и минимизации операционных рисков Ак Барс Банка.

Для минимизации операционных рисков применяются страхование денежной наличности в кассах и банкоматах, страхование недвижимости, страхование предпринимательских рисков и иные формы страхования. За последние 12 месяцев не выявлено случаев реализации операционных рисков, которые могли бы повлечь существенные финансовые или репутационные издержки.

Оценка также поддерживается накопленной историей составления ESG-отчетности. Банк ежегодно публикует отчеты в области устойчивого развития по международным стандартам GRI (Global Reporting Initiative).

Полная версия пресс-релиза рейтингового агентства НКР доступна по ссылке.

Реклама. ПАО «АК БАРС» БАНК