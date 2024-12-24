FLAMAX получил четыре награды конкурса качества

Фото: Руслан Ишмухаметов

20 декабря в Казанской ратуше состоялась торжественная церемония вручения наград конкурса качества «100 лучших товаров России» и «100 лучших товаров и услуг Республики Татарстан».

По итогам 2024 года производственное предприятие FLAMAX было отмечено четырьмя наградами. Сборные стальные резервуары для хранения воды получили диплом I степени «100 лучших товаров и услуг Республики Татарстан», диплом конкурса «100 лучших товаров России», диплом «Новинка 100 лучших товаров России», а генеральный директор Фиргат Зиганшин был награжден почетным знаком «Отличник качества».

предоставлено пресс-службой ООО "ФЛАМАКС"

«На мой взгляд, для нас, как для дебютантов, результат хороший! — отметил Фиргат Зиганшин. — Производственное предприятие FLAMAX всегда уделяло особое внимание контролю качества выпускаемой продукции, однако с введением в полную мощность заводской площадки в Республике Татарстан мы вышли на новую ступень развития. Благодарю свою команду за работу. Результат был бы невозможным без участия каждого нашего специалиста. Благодарю клиентов и партнеров за поддержку и доверие! Вместе мы работаем для того, чтобы стать лучше и укрепить промышленный потенциал Республики Татарстан и России!»

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