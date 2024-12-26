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Центробанк отозвал лицензию у банка «Гарант-Инвест»

09:06, 26.12.2024
Центробанк отозвал лицензию у банка «Гарант-Инвест»
Фото: Дарья Пинегина

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Гарант-Инвест». Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Согласно информации ЦБ, кредитная организация неоднократно нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России.

При проведении внеплановой инспекционной проверки 25 декабря 2024 года Банком России была выявлена крупная недостача наличных денежных средств в хранилище ценностей КБ «Гарант-Инвест» (АО). По данным ЦБ, формирование необходимых резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам приведет к полной утрате банком собственных средств (капитала). В связи с этим в деятельности КБ «Гарант-Инвест» (АО) возникла реальная угроза интересам кредиторов и вкладчиков.

— КБ «Гарант-Инвест» (АО) является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика, — сказано в релизе регулятора.

Рената Валеева

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