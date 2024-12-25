В Казани открылся обновленный офис Сбера

В офисе можно получить как классические финансовые продукты и услуги, так и нефинансовые сервисы, а также продукты компаний-партнеров Сбера

Фото: предоставлено пресс-службой «Сбер»

Обновленный офис Сбера открылся в Казани на проспекте Победы, 62. После модернизации пространство отделения стало более комфортным. В офисе можно получить как классические финансовые продукты и услуги, так и нефинансовые сервисы, а также продукты компаний-партнеров Сбера.

Так, в зоне Sber Devices предлагаются умные устройства и устройства умного дома Sber — музыкальные колонки Sber Boom Mini, умные ТВ-приставки Sber Box, умные лампы, розетки и др. В офисе можно принять и отправить посылку через Сберлогистику и получить товары с Мегамаркета. Здесь также можно установить или обновить мобильное приложение Сбербанк Онлайн на смартфоне, сделать копии и распечатать документы, получить справку для предоставления в госорганы, оформить сим-карты, получить консультацию по оформлению налогового вычета, помощь в поиске новой работы, подключить сервисы для самозанятых, проконсультироваться по вопросам ЖКХ и многое другое.

В новом офисе можно выпить чашку кофе или просто отдохнуть. Пространство оборудовано для клиентов с особенными потребностями: на банкоматах размещен текст Брайля, имеются разъемы для наушников. Для самых маленьких гостей установлен детский уголок с познавательными играми.

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