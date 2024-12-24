Объем онлайн-продаж в России в 2024 году достиг 7 трлн рублей

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Объем рынка онлайн-продаж в России в 2024 году достиг 7 трлн рублей, что на 43% превышает показатели аналогичного периода 2023 года, сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. По его прогнозам, за весь 2024 год рынок электронной коммерции превысит 9 трлн рублей, что более чем на 40% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в «Ведомостях».

Аналитическая компания Data Insight ожидает еще больших объемов, прогнозируя, что в 2024 году рынок вырастет почти на 40% и составит около 11 трлн рублей.

Средний чек останется на уровне 1,5 тыс. рублей, несмотря на изменения в составе рынка, где доля маркетплейсов увеличивается.

В то же время отмечается замедление роста: если в начале 2024 года количество онлайн-заказов превышало показатели начала 2023 года на 55—60%, к октябрю этот рост снизился до 30%. Эксперты связывают это с тем, что онлайн-торговля в значительной степени «отъела» долю у офлайн-продаж, не позволяя достичь прежних темпов роста.

Напомним, что по итогам 2024 года планируется отгрузить товаров на сумму 5,5 трлн рублей. Такие данные озвучил министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко.

Анастасия Фартыгина