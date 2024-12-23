МФО продлили возможность не раскрывать данные, чувствительные к санкциям

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Банк России продлил до 31 декабря 2025 года право микрофинансовых организаций (МФО) не раскрывать определенный перечень сведений о своей деятельности. Об этом говорится в сообщении регулятора.

В перечень засекреченной информации входят сведения о структуре и составе акционеров, об их долях в уставном капитале, данные о дебиторах и кредиторах, информация о лицах, входящих в состав органов управления, а также данные о рисках и сделках, раскрытие которых может привести к введению ограничительных мер со стороны иностранных государств.

Кроме того, до 31 декабря 2025 года продлевается возможность использования перечня офшорных зон, утвержденного ЦБ в сентябре 2023 года (39 юрисдикций), при оценке лиц, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) МФО.

Также до конца 2025 года МФО разрешено не относить к реструктурированной задолженности при формировании резервов долги по займам участникам специальной военной операции.

При этом Банк России не планирует продлевать после 31 декабря текущего года послабление, которое позволяло МФО не относить к реструктурированной задолженности долги по займам клиентам, пострадавшим от санкций.

Рената Валеева