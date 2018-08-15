«Мы ожидаем, что к концу 2018 года курс доллара снизится до 60 рублей»

Колонка аналитика компании «Открытие Брокер» Тимура Нигматуллина о дальнейшей судьбе рубля

Что стало причиной ослабления национальной валюты с фундаментальной точки зрения? Стоит ли сейчас использовать ослабление для покупки рубля и подешевевших рублевых активов? На эти вопросы в авторской колонке, написанной специально для «Реального времени», отвечает аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

«Валютная паника — плохой компас для тех, кто хочет просто сохранить свои сбережения»



На текущий момент доллар США, самая ликвидная валюта на Московской бирже, котируется вблизи отметки 68 рублей. Для сравнения: в начале 2018 года американская нацвалюта стоила чуть более 57 рублей. Таким образом, за последнее полугодие курс вырос на 19%.

Согласно регулярным опросам «инФОМ» по заказу ЦБ, девальвационные ожидания населения с учетом вышеозначенной динамики находятся на максимумах с начала 2016 года. В июле 2018 года 41% опрошенных ответили, что через год рубль ослабнет к доллару США и лишь 6% ожидают его укрепления. Учитывая последние августовские события, повлекшие за собой волатильность на валютном рынке, среди опрошенных за данный период домохозяйств (ЦБ РФ еще не выложил соответствующий отчет), по всей видимости, и вовсе царят околопанические настроения по аналогии с 2014—2015 годами.

Валютная паника — хороший показатель того, насколько высок спрос на валюту, но плохой компас для тех, кто хочет заработать на колебаниях курса или просто сохранить свои сбережения. В своей колонке я попробую рассказать о том, что стало причиной ослабления национальной валюты с фундаментальной точки зрения, и о том, стоит ли сейчас воспользоваться ослаблением для покупки рубля и подешевевших рублевых активов соответственно.

С начала 2017 года Минфин России почти непрерывно выкупает с рынка валюту на все поступающие в бюджет нефтегазовые сверхдоходы. Фото newsofgambling.com



«Равновесие было разрушено»

Пожалуй, начать стоит с того, что с фундаментальной точки зрения все последние 1,5 года рубль фактически не является свободно плавающей валютой из-за «бюджетного правила» Минфина. Напомню, что с начала 2017 года Минфин России почти непрерывно выкупает с рынка валюту на все поступающие в бюджет нефтегазовые сверхдоходы. В данном случае под сверхдоходами подразумевается бюджетная выручка от продажи сырья по ценам выше $40 за баррель. Фактически действия Минфина означают, что россияне живут при курсе рубля, соответствующем зафиксированной на уровне не выше $40 за баррель нефти. И на этот курс уже накладываются многочисленные дополнительные факторы, ослабляющие или укрепляющие национальную валюту.

Курс рубля с учетом «бюджетного правила» Минфина, но без учета влияния позитивных или негативных внешних факторов наблюдался в течение всего 2017 года и I квартала 2018 года. Негатив со стороны повышения ставок ФРС компенсировался притоком средств нерезидентов в рублевые активы во главе с ОФЗ Минфина. Диапазон колебаний пары доллар/рубль при этом находился внутри диапазона 55,5 рубля — 61 рубль.

Далее равновесие было разрушено. Диапазон колебаний пары доллар/рубль сместился с 55,5—61 до 60—65. Весенние санкции со стороны США, а также ужесточение риторики центробанков США и еврозоны привели к тому, что нерезиденты стали массово выходить из рублевых активов. Например — из ОФЗ. С начала 2017 года до марта 2018 года нерезиденты приобрели ОФЗ на 834 млрд руб., их доля среди держателей гособлигаций достигла 34,5%. Однако к началу июля их продали почти на 400 млрд рублей.

Второй раунд распродаж стартовал в августе. Диапазон колебаний пары доллар/рубль сместился с 60—65 до, предположительно, 65—70.

Игроки рынка опасаются эффекта домино в случае дефолта турецкой экономики и развития событий по сценарию кризиса 1997—1998 годов. Фото dw.com



«К причинам для распродаж рублевых активов добавился токсичный фактор Турции»

В четверг, 2 августа, на сайте Сената США был опубликован законопроект республиканцев под названием «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018». В нем предлагается ввести перечень ограничений против России: на операции госбанков РФ в США, на операции резидентов США с российским госдолгом новых выпусков. Ограничений на покупку сырьевого экспорта вводить не планируется, но содержится предложение признать Россию «государством, спонсирующим терроризм», теоретически позволяющее в будущем исключить страну из Совета Безопасности ООН с перспективой ввести максимально жесткие санкции по иранскому образцу. Законопроект, вероятно, попытаются рассмотреть до 6 ноября — даты выборов в Конгресс. Шанс принятия небольшой — менее 10% из-за негативных отзывов Минфина США.

В среду, 8 августа, на сайте Госдепартамента США анонсированы санкции против России на основании закона 1991 года «Об уничтожении вооружения и контроле за химическим и биологическим оружием». В нем интерес представляет ограничение на экспорт в Россию оборудования двойного назначения и проведение некоторых финансовых операций. Не исключены понижение уровня дипломатических отношений, ограничения на полеты в США, сворачивание торговых отношений между странами до минимума. Санкции с очень высокой вероятностью вступят в действие 22 августа.

Помимо новых санкций и еще более жесткой риторики крупнейших ЦБ, к причинам для распродаж рублевых активов добавился токсичный, в том числе и для мировой финансовой системы в целом, фактор Турции. Прежде никогда столь крупная развивающаяся экономика не проводила столь безответственную бюджетную, кредитную и монетарную политику. Даже действия властей России в 1998 году носили более взвешенный характер. По сообщениям СМИ, ЕЦБ изучает воздействие кризиса в Турции на некоторые европейские банки. Игроки рынка опасаются эффекта домино в случае дефолта турецкой экономики и развития событий по сценарию кризиса 1997—1998 годов, который начался с Юго-Восточной Азии, сначала затронул Таиланд, далее Индонезию, Малайзию и Южную Корею. В конечном итоге добрался до России и, срезонировав с местными бюджетными проблемами, привел к дефолту. Не удивлюсь, если по итогам августа портфель ОФЗ на руках нерезидентов сократится еще на 400—500 млрд до уровней начала 2017 года. Под вопросом и часть портфеля нерезидентов в Сбербанке, оцениваемая примерно в 2 трлн.



Мы ожидаем, что к концу 2018 года курс доллара снизится до 58,5 рубля — 60 рублей. Причины укрепления могут быть связаны с высоковероятной отменой интервенций Минфина. С точки зрения курса рубля нефть единомоментно подорожает с $40 до $73 за баррель. Помимо этого, санкционные и турецкие риски слишком сильно заложены в курс рубля и стоимость рублевых активов.

