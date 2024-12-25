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Банк России опубликовал курс валют с 25 декабря

19:57, 25.12.2024
Банк России опубликовал курс валют с 25 декабря
Фото: Татьяна Демина

Банк России опубликовал официальный курс валют со среды, 25 декабря. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.

Доллар убавил в цене 0,26 рубля, цена евро снизилась на 0,29 рубля, юань подешевел на 0,06 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань — 13,6 рубля;
  • доллар — 99,6 рубля;
  • евро — 103,9 рубля.
Анастасия Фартыгина

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