Банк России опубликовал курс валют с 25 декабря
Банк России опубликовал официальный курс валют со среды, 25 декабря. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.
Доллар убавил в цене 0,26 рубля, цена евро снизилась на 0,29 рубля, юань подешевел на 0,06 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань — 13,6 рубля;
- доллар — 99,6 рубля;
- евро — 103,9 рубля.
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