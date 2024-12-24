Банк «Аверс» поздравил маленьких пациентов ДРКБ с наступающим Новым годом

Фото: Динар Фатыхов

Детская республиканская клиническая больница Республики Татарстан входит в пятерку крупнейших детских больниц Российской Федерации. Клиника основана в 1977 году, ежегодный объем госпитализаций составляет свыше 45 тысяч детей. В ДРКБ функционируют 34 профильных клинических отделения, за год выполняется порядка 15 тысяч операций.

Банк «Аверс» сотрудничает с Детской республиканской клинической больницей с 2016 года. За это время, помимо озеленения территории клиники, Банк «Аверс» пожертвовал технику для лаборатории и разнообразное медицинское оборудование.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вот и сегодня по многолетней доброй традиции Банк «Аверс» поздравил маленьких пациентов Детской республиканской клинической больницы с наступающими новогодними праздниками и подарил клинике медицинское оборудование для оказания паллиативной помощи.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Со словами благодарности к Банку «Аверс» обратилась заместитель главного врача ДРКБ Погуляй Надежда Александровна:

— Мы благодарны Банку «Аверс» за многолетнюю поддержку нашей клиники. Медицинская техника, переданная банком за последние годы, помогает улучшить как качество медицинской помощи, так и качество жизни наших маленьких пациентов, — подчеркнула она.

По ее словам, ежедневно в приемный покой обращается до 500 детей, и для клиники важно иметь функциональное медицинское оборудование.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Очень важной традицией для банка стали и персональные подарки для пациентов, проходящих длительное лечение. Ежегодно сотрудники банка дарят детям новогодние подарки, игры и книги. Вот и в этом году ребятам были подарены сладкие новогодние подарки, благодаря которым маленькие пациенты, несмотря на то, что находятся в больнице, смогут прочувствовать новогоднее настроение.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сотрудники банка вручили новогодние подарки детям и от всего сердца пожелали детям здоровья и счастливого Нового года.

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