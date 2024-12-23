Банк России опубликовал курс валют с 23 декабря
Банк России опубликовал официальный курс валют с субботы, 23 декабря. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.
Доллар убавил в цене 0,73 рубля, цена евро снизилась на 1,29 рубля, юань подешевел на 0,16 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань — 13,83 рубля;
- доллар — 101,61 рубля;
- евро — 105,25 рубля.
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