Центробанк перестал давать прогнозы по доле безналичных платежей

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Банк России прогнозирует дальнейший рост доли безналичных платежей в стране, не устанавливая при этом конкретных целевых значений. Об этом говорится в сообщении регулятора, который утвердил основные направления развития национальной платежной системы на 2025-2027 годы.

ЦБ отмечает, что целевые показатели по доле безналичных платежей, установленные предыдущим стратегическим документом, уже достигнуты или превышены. К концу 2023 года доля безналичных платежей в розничном обороте составила 83,4% при целевом значении 78-80%, а по итогам III квартала 2024 года показатель вырос до 85,3%.

При этом наблюдается перераспределение доли оплаты картами в пользу других инструментов, таких как платежные приложения банков, QR-коды, биометрия, система быстрых платежей (СБП) и цифровые рубли. В настоящее время их совокупная доля не превышает 10% от общего объема безналичных платежей граждан, однако, по прогнозам ЦБ, к концу 2027 года она может вырасти до 15%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Еще 5-7 лет назад картами совершалось около 95% всех безналичных оплат. Теперь эта доля перераспределяется в пользу других инструментов. При этом наша задача — дать потребителям выбор, когда для каждой ситуации, будь то покупка в магазине у дома, на маркетплейсе, оплата жилищно-коммунальных услуг или любой другой случай, можно было бы подобрать оптимальный платежный инструмент, — заявила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

