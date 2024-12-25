Татарстан вошел в тройку лидеров по выдаче автокредитов в России

Татарстан занял третье место среди регионов России по количеству выданных автокредитов за период с января по ноябрь 2024 года, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). За этот период в республике было оформлено 72,1 тысячи автокредитов.

Общероссийский рынок автокредитования продемонстрировал значительный рост. В период с января по ноябрь 2024 года было выдано более 1,5 млн автокредитов, что на 67,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Сумма выданных кредитов составила 2,15 трлн рублей, что на 62,5% превышает показатель прошлого года.

Лидерами по количеству выданных автокредитов стали Москва (87,5 тыс.) и Московская область (83,5 тыс.). Татарстан занял третье место, опередив Ростовскую область (64,8 тыс.) и Краснодарский край (63,7 тыс.).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Несмотря на общее увеличение объемов автокредитования, динамика роста в разных регионах существенно отличается. Наиболее заметный рост количества выданных автокредитов по сравнению с прошлым годом показали Ростовская область (+122,3%), Республика Крым (+121,5%), Самарская область (+106,9%), а также Чувашская Республика (+97,8%) и Нижегородская область (+85,9%).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что динамика роста выдачи автокредитов объясняется эффектом низкой базы 2023 года, когда наблюдался дефицит новых автомобилей. При этом после рекордных выдач в марте — сентябре, в октябре — ноябре выдача автокредитов заметно снизилась, что связано с введением макропруденциальных ограничений в автокредитовании.

Рената Валеева