В Татарстане продлили налоговые льготы по «упрощенке» для ряда отраслей

Фото: Максим Платонов

Госсовет Татарстана принял законопроект о внесении изменения в статью 2 республиканского закона об установлении налоговых ставок для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения. Согласно ему, отдельные преференции при работе по схеме «доходы минус расходы» продлеваются до 2026 года.

Они коснутся обрабатывающего производства, производства и распределения электроэнергии, газа и воды, строительства.

16 декабря Министерство экономики Татарстана вынесло на обсуждение республиканский законопроект о продлении действия пониженной ставки в 5% при объекте налогообложения «доходы минус расходы» для тех, кто работает в приоритетных отраслях экономики. Разработчики убеждали в том, что бизнесом в обрабатывающих отраслях занимаются всего около 1,7% предпринимателей и им нужны стимулы. Подробнее — в материале «Реального времени».