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Центробанк отменит ограничения по потребкредитам с начала 2025 года

20:56, 25.12.2024
Центробанк отменит ограничения по потребкредитам с начала 2025 года
Фото: Дарья Пинегина

С 1 января по 31 марта 2025 года Банк России отменит ограничения на полную стоимость потребкредита и займам. Об этом сообщили на сайте регулятора.

Данное ограничение не будет касаться кредитных организаций, потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных кооперативов и ломбардов, а также микрофинансовых организаций по определенным категориям займов.

Таким образом, в указанный период финансовые учреждения смогут предлагать более гибкие условия кредитования для своих клиентов.

Напомним, что в ноябре 2024 года россияне в среднем брали потребительские кредиты на сумму 132 тыс. рублей, что является самым низким показателем за последние семь лет.

Анастасия Фартыгина

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