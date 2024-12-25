Центробанк отменит ограничения по потребкредитам с начала 2025 года

Фото: Дарья Пинегина

С 1 января по 31 марта 2025 года Банк России отменит ограничения на полную стоимость потребкредита и займам. Об этом сообщили на сайте регулятора.

Данное ограничение не будет касаться кредитных организаций, потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных кооперативов и ломбардов, а также микрофинансовых организаций по определенным категориям займов.

Таким образом, в указанный период финансовые учреждения смогут предлагать более гибкие условия кредитования для своих клиентов.

Напомним, что в ноябре 2024 года россияне в среднем брали потребительские кредиты на сумму 132 тыс. рублей, что является самым низким показателем за последние семь лет.



Анастасия Фартыгина