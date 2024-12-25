В ноябре 2024 года инфляция в Татарстане достигла 8,83%

Фото: Максим Платонов

В ноябре 2024 года годовая инфляция в Татарстане составила 8,83%, что на 0,51% выше октябрьского показателя в 8,32%. Этот уровень инфляции оказался выше среднего по Приволжскому федеральному округу (8,76%), но ниже общероссийского значения, равного 8,88%. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Наибольшее увеличение цен наблюдается в продовольственном секторе, где инфляция достигла 10,32% — по сравнению с 9,19% в октябре. Основными факторами роста стали подорожание молочных продуктов из-за увеличения производственных затрат и расходов на логистику и энергоресурсы. Также ухудшение погодных условий и сокращение посевных площадей способствовали снижению предложения и росту цен на картофель.

В непродовольственном сегменте цены увеличились на 4,85%, что связано с удорожанием мебели и автомобильного топлива. Сфера услуг показала рост на 12,62%, аналогичный октябрьскому уровню. В то время как услуги мобильной связи и интернета подорожали, цены на туры в Турцию снизились благодаря увеличению предложения.



Напомним, что Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, заявив, что это решение обеспечит снижение инфляции в ближайшие кварталы.



Анастасия Фартыгина