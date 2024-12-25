Около десяти миллионов россиян вовлечены в переводы на дроп-карты
Около десяти миллионов клиентов российских банков в 2024 году переводили деньги на так называемые дропперские карты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдана Шаблю.
По данным ЦБ, около 13% трудоспособных граждан России совершают платежи в адрес онлайн-казино, криптообменников, пиратских сайтов или наркошопов. При этом, как отметил Шабля, такие переводы делают не преступники, а обычные граждане.
— Такой незаконный бизнес не может открыть счет в банке. Зачастую их организаторы ведут свой бизнес в России из-за рубежа, — добавил он.
По оценкам ЦБ, в подобные переводы вовлечено около 13% трудоспособного населения России, что составляет примерно каждого восьмого трудоспособного гражданина. Общая численность экономически активного населения в 2023 году, по данным Росстата, составила 76,04 млн человек.
Ранее Шабля сообщал, что Банк России разрабатывает платформу для передачи банкам информации о подозрительных операциях для блокировки активности клиентов, предоставляющих свои карты для нелегальных финансовых операций (дропов).
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