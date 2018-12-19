Орсер хотел и «сломал»: по итогам чемпионата России Медведева может перейти в «низшую лигу»

«Змеиный клубок» женской «одиночки»: обещания канадца, признание Загитовой и новые вундеркинды Тутберидзе

Уже завтра короткой программой у мужчин-одиночников стартует чемпионат России по фигурному катанию. Однако все внимание СМИ, болельщиков и экспертов будет приковано к фигуристкам — расклад в женском одиночном ФК представляет собой в этом сезоне запутанный клубок амбиций и противоречий. Интриг нас ожидает масса, и в частности — воспользуется ли Медведева последним шансом не вылететь в «низшую лигу», обезопасит ли воспаление легких путевку на Евро-2019 Туктамышевой, засверкают ли новые бриллианты «фабрики» Тутберидзе и что будет доказывать на ЧР Загитова. Подробности — в анонсе «Реального времени».

Туктамышева чемпионат пропустит, но ее место в сборной неоспоримо

Говоря о качественном составе участников ЧР в Саранске, нельзя не сожалеть об отсутствии Елизаветы Туктамышевой, которая проводит невероятно яркий сезон — напомним, 22-летняя фигуристка пропустит российское первенство из-за воспаления легких.

Однако третье место финала Гран-при, скорее всего, позволит ей решением федерации войти в состав сборной России (если, конечно, спортсменка окончательно оправится от болезни к 21 января, когда стартует ЧЕ-2019 в Минске).

Этот сезон может стать для Туктамышевой блестящим. Все козыри у нее в руках — и растущие (хоть и медленно) компоненты, и «рабочий» тройной аксель, и невероятная эмоциональность на льду. К тому же ее образ резко отличается от классических, которых придерживаются те же Загитова или Кихира, что добавляет Елизавете вистов среди болельщиков.

Этот сезон может стать для Туктамышевой блестящим. Все козыри у нее в руках. Фото vk.com



Но, так или иначе, отсутствие Туктамышевой в Саранске — это шанс и большая ответственность для блистательных юниорок Этери Тутберидзе (о них чуть позже) и Евгении Медведевой. Ответственность перед собой и тренером.

Пока Орсер лишь успешно «ломает» Медведеву — призер ОИ проехала мимо финала Гран-при

Брайан Орсер из-за травмы своего любимца Юдзуру Ханю поменял свои планы и все-таки приедет на чемпионат России с Медведевой. Канадец уже запомнился серией громких публичных высказываний. «Медведева приехала к нам из российской системы. Там она очень здорово выступала, дважды была чемпионкой мира, великолепной юниоркой. Мне буквально приходится ломать спортсменам старую технику, а потом собирать все заново по кусочкам. Думаю, что все у Жени будет прекрасно, по-настоящему прекрасно, но быстро ничего не делается », — предупредил канадец.

С первым пунктом этой программы (ломать) заокеанский специалист, безусловно, справляется. Действующая серебряная призерка ОИ «докаталась» до пролета мимо финала Гран-при в Канаде. А женское фигурное катание молодеет на глазах. Главным образом благодаря ученицам Тутберидзе. Хотя и в Японии Кихиру оперативно воспитали.

Неудача в Саранске переведет Медведеву в «низшую лигу»

В том же интервью Орсер обмолвился, что ему потребуется два года для «перезагрузки» Медведевой. Только вот этого времени у специалиста попросту нет. Место вне пьедестала ЧР в Саранске может оставить Женю за бортом ЧЕ и ЧМ текущего сезона, а это уже будет означать окончательный переход в «низшую лигу». К слову, на вопрос: «Верите ли вы, что Медведева через два года будет топ-фигуристкой?» — 65% пользователей sports.ru ответили отрицательно.

Место вне пьедестала ЧР в Саранске может оставить Женю за бортом ЧЕ и ЧМ текущего сезона. Фото vk.com/evgeniamedvedevavk

Короткую программу хореографа штаба Орсера забраковали даже в Канаде

И как бы ни хорохорился на публике Брайан Орсер, но его тренерский штаб не может не понимать, что у Медведевой большие проблемы. И в Канаде эти проблемы решить пытаются. Так, по сообщению телеканала TSL, на который ссылается тот же sports.ru, российская фигуристка уже поменяла короткую программу. Прошлая была поставлена хореографом группы Орсера Дэвидом Уилсоном, новую «сделал» Миша Ге из Узбекистана. Такие метания также свидетельствуют об отсутствии четкого плана в тренерском штабе Орсера.

Несмотря на все вышеизложенное, в отсутствие Туктамышевой любое место ниже второго станет для Медведевой неудовлетворительным, и в этом главное давление для Жени. Ведь, помимо Софьи Самодуровой (которая пробилась на финал Гран-при), подножку бывшему лидеру женского фигурного катания могут поставить новые мегаюниоры Тутберидзе — Алена Косторная и Александра Трусова.

«Взрослых» может спасти только дефицит стабильности у вундеркиндов Тутберидзе

У обоих юных дарований сложнейшие программы, а Трусова и вовсе исполняет четверные прыжки с претензией на стабильность. В случае чистого проката юниорки гарантировано и намного обойдут не только Медведеву. Впрочем, шансов на это немного — той самой стабильности девочкам пока не хватает.

Тем более при том давлении, которое начали оказывать на вундеркиндов эксперты разных мастей. Дальше всех в этом вопросе пошел тренер Олег Васильев. Он раскритиковал сам допуск юниорок на взрослый чемпионат России. «Смысла нет выставлять что Косторную, что Трусову на взрослый чемпионат России. Мне нравится Косторная, нравится в определенной мере Трусова, но пока они не вхожи во взрослое катание, я не понимаю смысла их допуска на взрослый чемпионат. Для чего это нужно? Чтобы нервировать тех девочек, которые могут выступать?» — высказался эксперт.

Действующая олимпийская чемпионка Алина Загитова — несомненный фаворит российского чемпионата. Фото bimru.ru

Интерес к Загитовой падает. Но это скорее от признания

За всеми этими интригами неминуемо угасает интерес к Алине Загитовой. Но это проистекает скорее из понимания, что действующая олимпийская чемпионка — несомненный фаворит российского чемпионата (Кихиры на нем, понятно, не будет) и признанный лидер сезона в женской «одиночке».

Тезис легко подтвердить свежими и не слишком новостями. Так, по версии Американской спортивной академии, Загитова и Ханю стали спортсменами ноября, причем российская фигуристка обошла в голосовании популярную американскую гимнастку Симону Байлс.

В России Алину тоже чтят. По опросу ФОМ, человеком года среди наших спортсменов россияне считают именно Загитову — за нее «проголосовало» 7% респондентов (следом идут Хабиб Нурмагомедов и Игорь Акинфеев — по 5%).