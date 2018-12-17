Тренер Олег Васильев раскритиковал допуск юниорок из группы Тутберидзе на ЧР в Саранске

Тренер по фигурному катанию Олег Васильев раскритиковал допуск юниорок Алены Косторной и Александры Трусовой на взрослый чемпионат России по фигурному катанию, который стартует в Саранске 20 декабря.

«Смысла нет выставлять что Косторную, что Трусову на взрослый чемпионат России. Мне нравится Косторная, нравится в определенной мере Трусова, но пока они не вхожи во взрослое катание, я не понимаю смысла их допуска на взрослый чемпионат. Для чего это нужно? Чтобы нервировать тех девочек, которые могут выступать? Юниоркам и так достаточно делают приятного, надо дать им вырасти, а потом они будут биться с теми, кто дорос до взрослого уровня", — цитирует специалиста «Р-Спорт».

Отметим, что Косторная и Трусова занимаются в группе Этери Тутберидзе, которая тренирует действующую Олимпийскую чемпионку Алину Загитову.

Кроме того, Олег Васильев сравнил состояние Алины Загитовой и Евгении Медведевой перед стартом российского чемпионата. «Загитова выглядит более собранно, чем Медведева. Она катается стабильнее. Есть срывы, недочеты, но в целом она выглядит более цельно. Надеюсь, что Медведева будет бороться за свое место, как надеюсь, что будет биться за медаль и Самодурова.

На мой взгляд, в отсутствие Туктамышевой, Самодурова – наиболее предпочтительный претендент на пьедестал», – заявил эксперт.