Стоп-сигнал для слабых: правительство наносит новый удар по госдолгу регионов

Чиновники предлагают делить субъекты РФ на сильные, средние и слабые. Последним не дадут привлекать новые рыночные займы

Правительство России продолжает бороться с чрезмерной закредитованностью отдельных регионов. После прошлогоднего моратория на предоставление бюджетных займов оно хочет запретить финансово слабым субъектам привлекать рыночные — за исключением денег на рефинансирование уже имеющегося долга. По мнению экспертов, это поможет уйти от «ручного управления» региональными финансами. Подробнее — в материале «Реального времени».

137 листов ограничений

Правительство России в понедельник внесло в Госдуму поправки к Бюджетному кодексу: законопроект, помещающийся на 137 листах, должен ужесточить правила привлечения заимствований регионами.

Из большого перечня предложений можно выделить несколько основных. Во-первых, чиновники хотят снизить потолок региональных расходов на обслуживание госдолга. По действующим правилам он составляет 15% от общего объема бюджетных расходов субъекта, законопроектом предлагается снизить планку до 10%. «Действующее ограничение едва ли в состоянии заранее сигнализировать об опасном увеличении рисков утраты платежеспособности региона», — пишут чиновники в пояснительной записке. Кроме того, в правительстве отмечают, что планка в 10% соответствует мировой практике.

Во-вторых, ограничения накладываются на общую сумму ежегодных платежей по госдолгу: на погашение основных обязательств и процентов по ним регионы смогут тратить не больше 20% от объема налоговых и неналоговых доходов, а также федеральных дотаций.

Минфин РФ будет классифицировать регионы по группам риска и далее, в зависимости от результатов, давать им послабления в правилах либо выставлять дополнительные ограничения. Фото minfin.ru



Еще одно предложение связано с оценкой долговой устойчивости. Минфин РФ будет классифицировать регионы по группам риска и далее, в зависимости от результатов, давать им послабления в правилах либо выставлять дополнительные ограничения. Так, регионам с высокой долговой устойчивостью будет позволено не согласовывать с федеральными властями программы заимствований.

Субъекты, попавшие в высокую группу риска, смогут привлекать рыночные займы только с целью рефинансирования уже имеющихся обязательств. Также они обязаны будут составлять и реализовывать план восстановления платежеспособности.

«Рефинансировать — и не более того»

По словам экспертов, изменение потолка расходов на обслуживание долга можно считать скорее формальностью: «Планка в 15% была очень высокой, и, насколько я понимаю, ни один регион за все время наблюдений ее не перепрыгивал», — говорит директор Центра исследований региональных реформ РАНХиГС Александр Дерюгин. Таким образом, правительство «просто подтянуло верхнюю планку с неприлично высокого до прилично высокого уровня».

Об этом же говорит младший директор по корпоративным и суверенным рейтингам «Эксперт РА» Александр Шураков. По его словам, в прошлом году «лидерами» по отношению расходов на обслуживание долга к общим расходам бюджета были Хакасия (9,5%), Костромская область (6%) и Астраханская область (5,3%). В этом году «прошлых рекордов не будет»: по итогам 9 месяцев «лидером» является Мордовия с показателем 5,5%. Так что снижение предельной планки расходов — это скорее подстройка под предыдущий опыт, считает он.

Что касается ограничения общей суммы ежегодных платежей по обязательствам, здесь Минфин рискует наломать дров, продолжает Шураков. К примеру, если у региона возникнут непредвиденные доходы, он не сможет погасить долг досрочно, так как сумма может превысить планку в 20%.

Ограничение по рыночным заимствованиям для субъектов с низкими показателями финансовой устойчивости означает, что регионы с большой долговой нагрузкой фактически потеряют возможность привлекать новый долг: «Рефинансировать — и не более того. Это нормальная практика, поскольку иногда это единственный способ не довести до ситуации, когда регион оказывается неплатежеспособным», — объясняет Дерюгин.

Вторая атака

С непомерной долговой нагрузкой отдельных регионов федеральный центр борется с прошлого года. В этом году правительство запустило программу реструктуризации бюджетных кредитов, рассчитанную на 7—12 лет. По условиям программы, в течение первых 10 лет субъекты РФ могут возвращать только по 5% от общего долга перед федеральным бюджетом, такой график погашения должен сэкономить им 428 млрд рублей. В то же время Минфин перестал выдавать регионам новые бюджетные займы.

Сейчас наибольший долг по бюджетным кредитам имеет Татарстан — 84,9 млрд рублей на начало ноября. В первую пятерку регионов по этому показателю входят также Краснодарский край (60,6 млрд), Саратовская область (31 млрд), Мордовия (30 млрд) и Калужская область (29,7 млрд).

В целом ситуация с госдолгом субъектов действительно улучшилась: за 10 месяцев, прошедших с начала этого года, общий размер региональных обязательств снизился на 184,6 млрд рублей (8%) — до 2,1 трлн рублей на 1 ноября. Сократилось и количество сверхзакредитованных субъектов.

Однако в основных проблемных регионах положение дел остается тяжелым. Так, обязательства Еврейской автономной области, Карачаево-Черкесии, Хакасии и Костромской области в первой половине года превышали их налоговые и неналоговые доходы, а в Мордовии они достигали 250% этих доходов.

По мнению Александра Дерюгина, новые правила, предложенные правительством, помогут уйти от «ручного управления» региональными финансами. Снизить объем регионального долга удалось за счет правил, которые действовали при предоставлении бюджетных кредитов и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. Эти правила, говорит Дерюгин, были жестче тех, что прописаны в Бюджетном кодексе: «Возникал вопрос: зачем нужны бюджетные правила, если сбалансированность региональных бюджетов достигалась через другие механизмы».