Долговая порука: Поволжье заняло у государства полтриллиона рублей

В 2018 году госдолг и долговая нагрузка субъектов РФ снизилась. Но только не в Мордовии

Регионы России постепенно снижают объем госдолга: за год он сократился на 2,6%. Менее острой в этом году стала и проблема долговой нагрузки. Субъектов Федерации, чьи обязательства превышают собственные доходы, осталось пять, хотя годом ранее насчитывалось восемь. В то же время у самого закредитованного региона — Мордовии — дела идут все хуже. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

План Кремля реализован наполовину

Почти год назад президент Владимир Путин объявил о перезагрузке государственных финансов, в рамках которой субъектам РФ должны были реструктуризировать их долги по бюджетным кредитам. Пойти на это пришлось, чтобы распутать клубок обязательств — из-за майских указов 2012 года регионы стали увеличивать масштабы заимствований, некоторые из них в итоге накопили критический уровень долга.

Программа реструктуризации начала действовать с 2018 года и продлится 7—12 лет. Ее условия таковы, что в первые два года регионы должны возвращать только 5% от задолженности перед федеральным бюджетом. Такой график погашения, предполагалось, позволит им высвободить 428 млрд рублей. Далее все зависит от результатов: субъекты, в которых налоговые и неналоговые доходы будут расти быстрее инфляции, получат максимальную рассрочку платежей.

Реструктуризация должна была не только снять проблему чрезмерной закредитованности (по словам Путина, на выплату процентов по кредитам уходило около трети собственных доходов региональных бюджетов), но и свести к минимуму бюджетные заимствования — особенно популярные в силу их выгодных условий.

План сработал только наполовину. Хотя за полгода, прошедшие с момента запуска программы, ситуация все же улучшилась. Общий размер госдолга субъектов действительно снизился, как и долговая нагрузка (отношение обязательств к собственным доходам). Однако доля бюджетных кредитов в структуре регионального долга, наоборот, выросла — с 49% на 1 августа прошлого года до 51,7% на 1 августа 2018-го.

Непредусмотренные кредиты

По данным Минфина РФ, задолженность по бюджетным займам с августа прошлого года по август 2018-го увеличилась на 2,9% — до 1,1 трлн рублей. Это странно, учитывая, что в этом году Москва отказалась кредитовать регионы — в текущем бюджете денег на это не предусмотрено, говорит Александр Дерюгин из Института прикладных экономических исследований РАНХиГС. Скорее всего, дело в кредитах, которые субъектам выдает Федеральное казначейство при возникновении кассовых разрывов. По документам такие кредиты тоже проходят как бюджетные.

Тенденцией последних двух лет был рост популярности облигационных займов, хотя в 2006—2016 годах их доля в общей структуре обязательств неуклонно снижалась, отмечает Дерюгин. На 1 августа 2018-го почти 26% долга регионов — это долг по ценным бумагам (годом ранее — чуть более 20%).

По словам Владимира Редькина из Fitch Ratings, наиболее активно регионы выпускали облигации в прошлом году. В 2018-м прирост дали в основном три крупных размещения — Краснодарского края (привлекал 10 млрд рублей), Самарской области (8 млрд рублей) и Якутии (5,5 млрд рублей). Погашены в течение года были облигационные займы регионов примерно на 16 млрд рублей, таким образом, нетто-прирост составил около 7,5 млрд.

«Раньше агитация, направленная на привлечение регионов к публичному долгу, не велась так, как ведется сейчас. Ставки облигаций были дорогие, процедура размещения — очень сложная, и регионы неохотно шли на публичный рынок. Им было проще получать бюджетные и иногда банковские кредиты», — говорит Гульназ Галиева, директор по корпоративным и суверенным рейтингам агентства «Эксперт РА». Сейчас ставки снизились, и для некоторых субъектов РФ с высоким кредитным качеством облигационные займы могут быть дешевле банковских.

Сверхзакредитованных регионов стало меньше

Совокупный госдолг регионов России за год снизился на 2,6% — до 2,16 трлн рублей на 1 августа 2018 года. В абсолютных цифрах самый большой объем обязательств накопил Краснодарский край — свыше 128,9 млрд рублей. В пятерку регионов с наибольшим долгом входят также Красноярский край (Красноярск принимает зимнюю Универсиаду-2019), Московская область, Татарстан и Нижегородская область.

Обязательства двух субъектов (Сахалинской области и Севастополя) на начало августа были равны нулю; общий долг Тюменской области, Алтайского края и Республики Алтай составлял менее 3,5 млрд рублей — это меньше, чем у абсолютного большинства регионов в отдельности.

В целом по стране менее острой стала проблема долговой нагрузки. На начало июля 2017-го суммарный долг регионов и муниципалитетов достигал 51,8% от их собственных доходов, а к июлю 2018 года снизился до 46,4%.

По словам Александра Дерюгина, количество сверхзакредитованных субъектов, чьи обязательства превышали налоговые и неналоговые доходы, тоже сократилось: в прошлом году на конец июля их было восемь, сейчас осталось пять (выбыли Смоленская область, Карелия и Кабардино-Балкария).

Остаются в этой категории Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия, Хакасия, Костромская область, а также Мордовия. В первых четырех субъектах долг составляет 104—119% от собственных доходов. В Мордовии он достигает почти 250%. «У них [Мордовии] все только ухудшилось. По годам прямо сумасшедший рост долговой нагрузки», — говорит Дерюгин.

В целом же, признает он, ситуация начала понемногу выравниваться, это заслуга и реструктуризации, и других факторов.

Гульназ Галиева считает, что роль реструктуризации не была решающей — дело скорее в общей экономической конъюнктуре. Прошлый год был довольно удачным для региональных бюджетов, многие субъекты перевыполнили план по доходам и направили сверхдоходы на погашение долга.

По итогам шести месяцев 2018 года общий финансовый результат региональных бюджетов оставался положительным — по данным Росстата, доходы превысили расходы на 507,9 млн рублей. Между тем 25 регионов закончили полугодие с дефицитом (самый большой был опять же в Мордовии — свыше 5 млрд рублей).

Объем и структура госдолга субъектов РФ на 1 августа 2018 г.

Регион государственные ценные бумаги кредиты от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации государственные гарантии иные долговые обязательства Краснодарский край 20.480.000,00 28.000.000,00 60.584.591,25 19.866.386,89 0,00 Красноярский край 71.156.000,00 11.120.400,00 24.292.942,19 0,00 3.234,73 Московская область 37.500.000,00 36.230.072,00 22.578.147,22 0,00 0,00 Республика Татарстан 0,00 0,00 84.870.431,86 9.331.182,55 0,00 Нижегородская область 38.300.000,00 0,00 31.945.227,96 232.477,01 0,00 Самарская область 39.665.000,00 750.000,00 18.607.242,59 0,00 0,00 Республика Мордовия 7.700.000,00 14.735.000,00 31.401.996,89 1.825.000,00 0,00 Республика Саха (Якутия) 20.325.000,00 7.905.057,00 13.081.685,86 13.333.277,07 0,00 Волгоградская область 15.900.000,00 12.311.429,00 23.412.670,01 785.055,00 0,00

ПФО занял больше всех

Несмотря на то, что субъекты с наибольшими обязательствами расположены в Южном и Сибирском федеральных округах, среди самих округов по объему долга на первом месте находится Приволжский. 14 регионов ПФО суммарно накопили без малого 528 млрд рублей долга — это почти четверть от обязательств всех регионов России, вместе взятых.

Помимо Татарстана, Нижегородской области и Мордовии, о которых упоминалось выше, сравнительно большой госдолг в абсолютных цифрах — у Самарской и Саратовской областей. Наименьшие обязательства, в свою очередь, у Чувашии и Пермского края.