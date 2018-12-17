«В следующем сезоне пригласите Путина». Фанаты «Витесса» в восторге от преобразований Слуцкого

Российский тренер поправил свои дела в голландском чемпионате и ждет Березуцкого в тренерский штаб

Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий неудачно начал сезон, но поздней осенью сумел исправить положение. Популярный комментатор Виталий Ошовский в авторской колонке, написанной для «Реального времени», рассказывает о первых серьезных успехах нашего специалиста в Голландии и объясняет их причины.

Кто должен бить пенальти в «Витессе»

После победы над «Венло» (2:1) болельщики и журналисты, симпатизирующие «Витессу», пребывали в хорошем расположении духа. Однако их приподнятое настроение не совсем разделял Леонид Слуцкий. К середине декабря его команда идет шестой, хотя обязана была идти четвертой… А все из-за мини-трагедии, которая случилась в гостевом матче с «Бредой».

Главный аутсайдер чемпионата Голландии в первом тайме отчаянно сражался с командой Слуцкого, но на 44-й минуте игрок «Бреды» сфолил в своей штрафной. Пенальти вызвался бить один из лидеров «Витесса» — Навалон Фор. Пижонский разбег, удар «паненкой» — и голкипер Бенджамин ван Лир спокойно забирает мяч. Буквально в следующей атаке аутсайдер «Бреда» открывает счет и доводит игру до минимальной победы.

Проблема пенальтиста — едва ли не главная в нынешнем «Витессе». «Пусть денек потренируются с российским спецподразделением «Альфа», тогда они поймут, как им повезло быть футболистами», — написал в комментариях болельщик под ником El Cazador. «В следующем сезоне пригласите Путина, и никто не осмелится пробить так нелепо», — призвал другой поклонник «Витесса».

После победы над «Венло» (2:1) болельщики и журналисты, симпатизирующие «Витессу», пребывали в хорошем расположении духа

Сам Слуцкий в не меньшем недоумении от возникшей проблемы, которая вышла далеко за рамки обсуждения внутри клуба. На ужасную реализацию 11-метровых массово обратили внимание даже фанаты «Аякса» и «ПСВ». До Фора к «точке» подходили Брайан Линссен, Уссама Дарфалу и экс-динамовец Александр Бюттнер. Результат один и тот же — либо они мазали, либо голкипер соперников отбивал пенальти.

«Мы не забили так много пенальти. Такого раньше у меня точно не было. Не понимаю, зачем Навалон Фор так пробил. Я не могу заглянуть ему в голову. А что еще хуже — то, что мы пропустили гол в свои ворота спустя минуту после того, как не забили пенальти. У меня нет понятия, что делать по этому поводу… Мы меняем бьющих игроков, и все они утверждают, что уверены в своих силах, но не забивают», — признался отчаявшийся Слуцкий. Может быть, стоит попробовать дать шанс Вячеславу Караваеву? Благодаря его голам интерес к «Витессу» в России станет еще выше!

Василий Березуций может войти в штаб Слуцкого

Надо отметить, что «Витесс» уже сейчас самая популярная голландская команда в нашей стране. Но в январе российскую «колонию» клуба, похоже, ожидает пополнение — в лице братьев Березуцких, которые войдут в тренерский штаб. Василий уже фактически подтвердил многочисленные слухи. За эти полгода, что он перестал играть в футбол, Березуцкий попробовал себя в бизнесе, но со временем понял, что хорошо работать может только в футболе.

«Сейчас амбиции — просто начать работать и посмотреть, понравится или нет. Если понравится, то я в следующий раз приду и скажу: «Мне действительно понравилось, мои амбиции — стать главным тренером в лучшем клубе мира. А может, тренерство мне не понравится, и я, по примеру Павлюченко, присяду дома и буду водителем, няней и кем угодно. Такой вариант тоже возможен, что я свалю все обязанности на жену и буду сидеть дома», — заявил Василий Березуцкий. По информации экс-ассистента Слуцкого Сергея Балахнина, Березуцкие предварительно пройдут стажировку в «Витессе», после чего будет принято официальное решение о сотрудничестве.

В гостях же уже случились поражения от аутсайдеров — «Эксельсиора» и «Бреды»



Комплекс выездных матчей

Пока же «Витесс» без Березуцких вышел в 1/8 финала кубка Голландии. Причем матчи кубка «Витесс» проводил в гостях, но это не помешало команде Слуцкого обыграть сначала «Волендам» (2:1), а затем «Хераклес Альмело» (2:0).

Буквально через несколько дней, в четверг, «Витессу» предстоит играть в кубке с аутсайдером третьей (!) голландской лиги «Козаккен Бойз». Если бы матч проходил на поле команды Слуцкого, вопросов бы не возникло вообще. Однако определенный гостевой синдром у «Витесса» при Леониде Викторовиче прослеживается. Дома «желто-черные» провалили только игру с «Аяксом» (0:4). В гостях же уже случились поражения от аутсайдеров — «Эксельсиора» и «Бреды». И как раз перед зимней паузой у «Витесса» сначала гостевая игра с «Козаккен», после чего, опять же на выезде, — с «Де Графсхапом», последней командой Эредивизи. Соперники — конфетка, но будет ли сам «Витесс» конфеткой вне родных стен?

Очевидно, что команда не отступит от своей генеральной линии. Слуцкий впервые в карьере исповедует футбол с очень агрессивным прессингом. Команда играет по схеме 4-3-3, но когда соперник начинает атаку, крайние центральные хавбеки Фор и Сереро бросаются вперед, оставляя в опорной зоне одного Матуша Беро. В такой ситуации сбалансировать игру может только Нголо Канте, но Беро до него — примерно как «Витессу» до плей-офф Лиги чемпионов. Но даже в такой стилистически бесшабашной игре у «Витесса» находится место для определенного игрового баланса. «Желто-черные» пропустили всего 19 голов — это четвертая оборона Голландии после «Аякса», «ПСВ» и «Феенорда»!

Прошлый сезон под руководством Хенка Фрэйзера стал историческим — «Витесс» впервые за долгие годы попал в Лигу Европы. Главная задача Леонида Слуцкого — непременно снова попасть туда, и то, что планка задрана высоко, большинство болельщиков не интересует. Либо еврокубки, либо — вирши о возвращении Фрэйзера. Все самое сложное у Слуцкого впереди, но пока наш специалист явно справляется!