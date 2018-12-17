Госзакупки: сушка для бутылок, Land Cruiser для Бегишево и защитники Борового Матюшино

Обзор наиболее интересных тендеров недели в Татарстане

1. Кредит для проекта обработки канализационного осадка «Водоканалу» даст Сбербанк

Казанский «Водоканал» на неделе обнародовал результаты конкурса на предоставление кредита на общую сумму в 1,25 млрд рублей. Кредит будет выдан Сбербанком: он предложил договор, в соответствии с которым МУП переплатит 416,8 млн рублей. Вторым участником был банк ВТБ, но его цена была выше — 419,2 млн рублей.

О самой закупке стало известно еще 2 ноября, кредит понадобился на строительство объекта и закупку технологического оборудования в рамках инвестиционного проекта, связанного со строительством сооружений термомеханической обработки осадка в закрытых помещениях. Общая стоимость проекта, напомним, составляет около полутора миллиардов рублей, из собственных средств «Водоканал» оплатит только 221 млн рублей. Остальные деньги взяты в кредит на 7 лет под максимальную ставку в 10,83% годовых.

2. «Татспиртпром» купит рожь и примется сушить бутылки

Крупнейший производитель алкоголя в регионе «Татспиртпром», в этом году устроивший заметную экспансию в России и других странах, на неделе обнародовал сразу несколько крупных тендеров. Среди них, например, есть закупка 12 тыс. тонн зерна ржи за 96 млн рублей. О таком тендере стало известно 11 декабря, заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 18 декабря, а итоги подведут 20 декабря. Каких-то особых подробностей у этой закупки нет — известно, что речь идет о ржи 1—2 класса, с влажностью не более 14%, сорностью не более 2%, зараженность вредителями не допускается. Каждая тонна зерна будет стоить 8 тыс. рублей.

Вторая интересная закупка «Татспиртпрома» связана с совсем другим: предприятие собирается купить машину для сушки бутылок со скоростью 30 тыс. бутылок в час. Этот тендер также был объявлен 11 декабря, заявки будут приниматься до 19 декабря, рассматриваться — 21 декабря, а итоги подведут 25 декабря.

Товар должен быть поставлен в течение 7 календарных дней с момента заключения договора по адресу Чистопольского пивоваренного завода «Белый Кремль». В машине для сушки бутылок должна быть рама, двери и боковые направляющие из нержавеющей стали, две центробежные воздуходуховки мощностью не менее 5,5 кВт каждая.

«Татспиртпром» собирается купить машину для сушки бутылок со скоростью 30 тысяч бутылок в час. Фото Олега Тихонова

3. Нужники для горожан обеспечат на год вперед

В Казани вовсю готовятся к Новому году. В данном случае речь идет не о праздновании, а о закупках, связанных с инфраструктурой. В частности, на неделе появился тендер на содержание общественных туалетов в городе в 2019 году. На эти цели выделено 34,3 млн рублей. О закупке стало известно 7 декабря, заявки принимаются до 24 декабря, а аукцион состоится 27 декабря.

Всего в списке туалетов, которые должны обслуживаться, 42 объекта. Они находятся в парках, садах, скверах, а также на улицах города. Режим работы почти всех этих туалетов зимой будет с 10 до 18 часов, а летом — с 10 до 22 или 23 часов. От исполнителя потребуется регулярно чистить унитазы, раковины, мыть полы, опорожнять корзины для бумаги, протирать батареи и откачивать отходы. Кроме того, раз в 10 дней потребуется мытье дверей, стен, перегородок и окон. Каждый час обслуживания каждого туалета будет стоить от 185 до 288 рублей.

4. Чужак не пройдет: «Боровое Матюшино» защитят 10 постами

Загородный комплекс «Боровое Матюшино» Управления делами президента Татарстана собираются за 29,6 млн обеспечить антитеррористической защищенностью в мирное время, при объявлении мобилизации и в военное время. О закупке с таким неоптимистичным названием стало известно 10 декабря. Она будет осуществлена у единственного поставщика — федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск нацгвардии России по Татарстану».

Контракт будет заключен сроком на весь 2019 год. Всего охрана будет осуществляться на 10 постах в Лаишевском и Камско-Устьинском районах Татарстана. Во всех случаях охрана должна быть ежедневной и круглосуточной. Стоимость каждого часа охраны составит от 330 до 350 рублей. Напомним, неделю назад «Реальное время» писало об аналогичном тендере — на защиту гостевых домов при Управделами президента. Стоимость тендера составила 6,1 млн рублей.

Комитет потребительского рынка Казани собирается заплатить 20 млн рублей за снос и демонтаж незаконных строений. Фото Олега Тихонова

5. Комитет потребительского рынка собрался ломать, не строить

Комитет потребительского рынка Казани собирается заплатить 20 млн рублей за снос и демонтаж незаконных строений. Информация о закупке появилась 7 декабря, заявки будут приниматься до 24 декабря, а аукцион состоится 27 декабря. Работы будут профинансированы за счет бюджета города.

Единицей измерения сноса является кубический метр. Всего будет снесено объектов объемом в 17,3 тыс. кубометров. За 6 тысяч из них (из металлокаркаса, дерева и сэндвич-панелей) комитет заплатит по 576 рублей за «куб», еще за 11 264 (кирпичных и монолитных) — по 1469 рублей за «куб». Основанием для сноса в рамках этого договора будут являться решения судов, вступившие в законную силу, исполнительный лист, а также решение органов местного самоуправления об осуществлении сноса объекта по решению суда. Конкретного списка объектов в документации обнаружить не удалось. Год назад на аналогичные работы выделяли 8 млн рублей.

6. Декорации — театру, и за месяц

Театр оперы и балета собирается потратиться на элементы декораций к спектаклю «Царская невеста». Об этом стало известно благодаря госзаказу, обнародованному 10 декабря. Сумма закупки (которая будет осуществлена у единственного поставщика) составит 12,9 млн рублей. Исполнителем стало ООО «Студия-Театр» из подмосковного Климовска. Учредитель и директор компании — Александр Чобану.

Работы должны быть выполнены до 13 января 2019 года. Всего от ООО «Студия-Театр» понадобится создать 10 декораций: дом Грязного, дом Собакина, банька, дом Бомелия, ворота монастыря, забор 5 на 3 метра, прорубь, мосток, забор 8 на 2,5 метра, дерево.

МУП «Метроэлектротранс» собирается закупить жетонов на 8,3 млн рублей. Фото Максима Платонова

7. Купи по 42, продай по 25: новые жетоны для метро

В среду стало известно, что оператор казанского электротранспорта МУП «Метроэлектротранс» собирается закупить жетонов на 8,3 млн рублей. Закупка будет осуществлена у единственного поставщика — ООО «Инновационно-образовательный центр «Перспектива», зарегистрированного в Казани на улице Достоевского, директор и учредитель — Лилия Валиуллина. Отметим, что компания зарегистрирована совсем недавно — в августе 2018 года. Компания еще не успела получить ни одного госзаказа, кроме этого. С чем связано такое доверие именно этому ООО — неясно, но в документации можно увидеть, что «закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций».

Согласно договору, всего МЭТу понадобится 200 тысяч жетонов диаметром в три сантиметра и толщиной в 2,5 мм. Поставляться они должны по заявкам, в течение 7 дней со дня подачи. Каждый из 200 тысяч жетонов китайского производства будет стоить 41,6 рубля (при стоимости жетона для пассажира в 25 рублей). Отметим, что закупка, вероятно, связана с ситуацией, о которой глава «Метроэлектротранса» Асфан Галявов говорил в феврале: по его словам, ежемесячно исчезали около 12—15 тысяч жетонов казанского метро — их забирали в качестве сувениров. По словам Галявова, себестоимость жетона составляет 72 рубля (новые, как мы видим, будут значительно дешевле). Для борьбы с «пропажей» жетонов МЭТ вводил ограничение на число жетонов в одни руки, а также закупил «сувенирные» жетоны — без микрочипа внутри. Отметим, что, по данным на февраль, в обороте находилось около 200 тысяч жетонов — сейчас закупается еще столько же.

8. Без чего не обойтись аэропорту: топовый Land Cruiser для Бегишево

А вот второй по пассажиропотоку аэропорт Татарстана — Бегишево — собирается обзавестись довольно солидным автомобилем. Аэропорту, который недавно получил имя Николая Лемаева, понадобился Toyota Land Cruiser 200 в комплектации «Люкс Safety» за 5,34 млн рублей. Уже известно и имя компании, которая осчастливит челнинских авиаторов японской техникой — это ООО «Рось-Авто» Николая Алексеева и Ильгама Гатина.

Из документации к самому конкурсу об автомобиле известно мало: он должен быть белого цвета, мощность двигателя должна составлять 309 л.с. Однако указанное название комплектации — «Люкс Safety» — позволяет сделать выводы, что в машине должно быть несколько систем безопасности — например, мониторинга слепых зон, распознавания дорожных знаков, круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции. Также необходим люк с электроприводом, аудиосистема премиум-класса JBL с 14 динамиками, 4 камеры по периметру автомобиля, датчики наклона и внутреннего объема автомобиля, охлаждаемая емкость в переднем центральном подлокотнике.

Гостинице в Болгаре требуется разработка навигационных указателей. Фото Рината Назметдинова

9. Не растерять гостей: навигационные таблички для отеля в Болгаре

Новая гостиница в Болгаре, управляемая АО «Ол сизонс отель менеджмент», не перестает радовать интересными закупками. На этот раз предприятие готовится заплатить за разработку дизайна, изготовление и монтаж средств визуальных коммуникаций 5,2 млн рублей. Об этом стало известно 12 декабря. Заявки будут приниматься до 26 декабря, а итоги подведут 29 декабря.

Из технического задания следует, что речь идет о разработке навигационных указателей. В частности, должны быть разработаны придорожные информационные указатели, указатели с картой территории отеля с наружной подсветкой. Всего речь идет о двух стелах-указателях высотой в 6,5 метра и 10 навигационных указателях высотой в 1,5 метра. Работы должны быть выполнены в течение 60 дней с момента заключения договора. Напомним, полноценно работать гостиница должна начать с 31 декабря.

10. Управделами президента удивит делегации разнообразием съестного

Управление делами президента Татарстана потратится на гостей. Ведомство готово выделить 2,95 млн на организацию официальных приемов делегаций. Об этом стало известно 10 декабря, заявки принимаются до 18 декабря, а аукцион состоится 21 декабря.

При более пристальном рассмотрении оказывается, что речь идет не об «официальных приемах», а, скорее, об обедах и буфетном обслуживании. Исполнитель должен будет обеспечить 784 обеда, стоимость каждого 3 тыс. рублей. В такой обед должны войти по три наименования рыбных, мясных и овощных закусок, столько же — горячих закусок, по три вида бульонов и два вида пюреобразных супов, по четыре виды рыбных отварных и мясных блюд, столько же видов блюд из птицы и дичи, два вида мясных блюд в соусе, не менее семи видов блюд, приготовленных из овощей, картофеля и яиц. Помимо этого, должны быть холодные напитки — молочные продукты, соки (натуральные и свежевыжатые), компоты и морсы, вода. Из горячих напитков должны быть чай, натуральный кофе, какао, горячий шоколад. На десерт потребуются по восемь видов мучных и кондитерских изделий.