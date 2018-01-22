Украинский след: убийц казанского нумизмата нашли по камерам и ДНК?
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В месячный срок в Казани раскрыли резонансное убийство из огнестрельного оружия. В лишении жизни 60-летнего коллекционера Евгения Тарасова подозреваются два гражданина Украины: у них изъяты альбомы с монетами покойного и магазин от пистолета марки ПСМ. Вину оба не признают. Однако следователи считают, что доказательств достаточно, а иностранцы попросту недооценили возможности криминалистов и уличных камер видеонаблюдения. Подробности — в репортаже «Реального времени».
Слежка за жертвой
МВД удалось отследить последний путь 60-летнего Евгения Тарасова по камерам уличного наблюдения и засечь преследователя. На распространенной сегодня записи видно: после 13 часов 18 декабря нумизмат заходит за угол дома №13 по улице Клары Цеткин в Кировском районе, направляясь к своему дому. Следом за ним идет молодой мужчина. Того же мужчину опера обнаружили на камерах еще на паре предыдущих точек маршрута, которым шел пенсионер. Жил он один. И убитым в собственной квартире его нашли лишь на следующий день.
Источники «Реального времени» уверяют, что преследователем на видео был 26-летний Кирилл Гаврилюк, однако, установив его личность, силовики спешить не стали. Сами организовали слежку. И в ночь на 21 января Кирилл с отцом пришли в арендуемый гаражный бокс кооператива «Полет» в Кировском районе. Нормальные люди в час ночи по гаражам не ходят, так что полицейские решили действовать.
В гараже задержанных среди прочего было обнаружено 14 альбомов с монетами. На вопрос об их происхождении Гаврилюк-старший сказал, что нашел. На квартире у задержанных изъяли без малого 150 патронов иностранного производство и магазин от ПСМ. Из пистолета такой модели был убит нумизмат Тарасов. Напомним, орудие преступления не найдено.
ДНК как доказательство
На данный момент следствием установлено, что 50-летний гражданин Украины Юрий Гаврилюк приехал в Казань с сыном Кириллом из Херсонской области в 2015-м. Подальше от событий на родине. Официального заработка в Казани у мигрантов с Украины на момент задержания не было. Жили в Юдино. Юрий занимался продажей значков и другой мелочевки на рынке в сквере Тинчурина. Сын, бухгалтер по профессии, время от времени приходил к нему. Именно там оба могли познакомиться с Тарасовым, услышать, что он продал дом, и задумать худое. Впрочем, свою причастность к убийству оба Гаврилюка отрицают.
Сегодня в Советском райсуде Казани старший из подозреваемых вообще не стал излагать свою позицию по убийству, а младший уже после удовлетворения ходатайства Следкома об аресте стал говорить, что преступления не совершал и, вообще, по образованию представитель крайне мирной профессии — бухгалтер.
Впрочем, по данным следствия, по профессии Кирилл Гаврилюк в Казани официально не работал. И вообще, непонятно, на какие «шиши» жил вместе с отцом. Проверяется информация о возможной причастности иностранцев к «добыче» и сбыту черного металла.
В суде выяснилось, что одним из доказательств причастности Гаврилюков следствие считает результаты сравнительного криминалистического исследования ДНК-образцов, изъятых у подозреваемых, и в квартире покойного.
На договорных адвокатов у безработных денег не нашлось
Еще одно доказательство — сканы переписки в интернет-мессенджере — следователь-криминалист Рустем Хакимзянов передал суду. Текст переписки на заседании не оглашался. Кроме того, на заседании суда прозвучала информация о том, что возможную причастность именно этих граждан Украины к преступлению подтвердили на допросах некие свидетели. Возможно, общие с убитым коллеги по торговле стариной.
Интересы подозреваемых в суде представляли защитники по назначению. Оба против ареста возражали. В отличие от представителя прокуратуры. Суд счел необходимым удовлетворить ходатайство. Поскольку преступление было совершено 19 декабря и двухмесячный срок следствия еще не истек, под стражу Гаврилюков отправили до 19 февраля. В СИЗО-1.
В ближайшие дни иностранцам будет предъявлено обвинение. Следствию же предстоит установить, где и как не признающие вину безработные иностранцы могли разжиться оружием. Если же привезли с собой, то кто просмотрел?
Напомним, в один день с Тарасовым из пистолета ПСМ в подъезде дома в Константиновке был застрелен безработный Раис Ахмадуллин. Это преступление пока остается нераскрытым.
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