Украинский след: убийц казанского нумизмата нашли по камерам и ДНК?

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Фото: Олег Тихонов

В месячный срок в Казани раскрыли резонансное убийство из огнестрельного оружия. В лишении жизни 60-летнего коллекционера Евгения Тарасова подозреваются два гражданина Украины: у них изъяты альбомы с монетами покойного и магазин от пистолета марки ПСМ. Вину оба не признают. Однако следователи считают, что доказательств достаточно, а иностранцы попросту недооценили возможности криминалистов и уличных камер видеонаблюдения. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Слежка за жертвой



МВД удалось отследить последний путь 60-летнего Евгения Тарасова по камерам уличного наблюдения и засечь преследователя. На распространенной сегодня записи видно: после 13 часов 18 декабря нумизмат заходит за угол дома №13 по улице Клары Цеткин в Кировском районе, направляясь к своему дому. Следом за ним идет молодой мужчина. Того же мужчину опера обнаружили на камерах еще на паре предыдущих точек маршрута, которым шел пенсионер. Жил он один. И убитым в собственной квартире его нашли лишь на следующий день.

Источники «Реального времени» уверяют, что преследователем на видео был 26-летний Кирилл Гаврилюк, однако, установив его личность, силовики спешить не стали. Сами организовали слежку. И в ночь на 21 января Кирилл с отцом пришли в арендуемый гаражный бокс кооператива «Полет» в Кировском районе. Нормальные люди в час ночи по гаражам не ходят, так что полицейские решили действовать.

В гараже задержанных среди прочего было обнаружено 14 альбомов с монетами. На вопрос об их происхождении Гаврилюк-старший сказал, что нашел. На квартире у задержанных изъяли без малого 150 патронов иностранного производство и магазин от ПСМ. Из пистолета такой модели был убит нумизмат Тарасов. Напомним, орудие преступления не найдено.

Евгения Тарасова нашли убитым в собственной квартире лишь на следующий день. Фото Ирины Плотниковой

ДНК как доказательство

На данный момент следствием установлено, что 50-летний гражданин Украины Юрий Гаврилюк приехал в Казань с сыном Кириллом из Херсонской области в 2015-м. Подальше от событий на родине. Официального заработка в Казани у мигрантов с Украины на момент задержания не было. Жили в Юдино. Юрий занимался продажей значков и другой мелочевки на рынке в сквере Тинчурина. Сын, бухгалтер по профессии, время от времени приходил к нему. Именно там оба могли познакомиться с Тарасовым, услышать, что он продал дом, и задумать худое. Впрочем, свою причастность к убийству оба Гаврилюка отрицают.

Сегодня в Советском райсуде Казани старший из подозреваемых вообще не стал излагать свою позицию по убийству, а младший уже после удовлетворения ходатайства Следкома об аресте стал говорить, что преступления не совершал и, вообще, по образованию представитель крайне мирной профессии — бухгалтер.

Впрочем, по данным следствия, по профессии Кирилл Гаврилюк в Казани официально не работал. И вообще, непонятно, на какие «шиши» жил вместе с отцом. Проверяется информация о возможной причастности иностранцев к «добыче» и сбыту черного металла.

В суде выяснилось, что одним из доказательств причастности Гаврилюков следствие считает результаты сравнительного криминалистического исследования ДНК-образцов, изъятых у подозреваемых, и в квартире покойного.

Запись камеры видеонаблюдения

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Еще одно доказательство — сканы переписки в интернет-мессенджере — следователь-криминалист Рустем Хакимзянов передал суду. Текст переписки на заседании не оглашался. Кроме того, на заседании суда прозвучала информация о том, что возможную причастность именно этих граждан Украины к преступлению подтвердили на допросах некие свидетели. Возможно, общие с убитым коллеги по торговле стариной.

Интересы подозреваемых в суде представляли защитники по назначению. Оба против ареста возражали. В отличие от представителя прокуратуры. Суд счел необходимым удовлетворить ходатайство. Поскольку преступление было совершено 19 декабря и двухмесячный срок следствия еще не истек, под стражу Гаврилюков отправили до 19 февраля. В СИЗО-1.

В ближайшие дни иностранцам будет предъявлено обвинение. Следствию же предстоит установить, где и как не признающие вину безработные иностранцы могли разжиться оружием. Если же привезли с собой, то кто просмотрел?

Напомним, в один день с Тарасовым из пистолета ПСМ в подъезде дома в Константиновке был застрелен безработный Раис Ахмадуллин. Это преступление пока остается нераскрытым.

1 / 17 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов