Электронная торговая площадка ONLINECONTRACT второй год подряд награждает «Заказчика года» и «Поставщика года» в рамках премии «Реальный рейтинг»

7 декабря в ресторане «Milli» отеля «Мираж» состоялась церемония награждения победителей проекта «Реальный рейтинг», организованная интернет-газетой «Реальное время».

В этом году электронная торговая площадка ONLINECONTRACT выступила в статусе стратегического партнера премии и уже по традиции в двух собственных номинациях наградила «Заказчика года» и «Поставщика года».



Как отметил директор ЭТП ONLINECONTRACT Александр Гуров: «Мы уже второй раз выступаем партнерами в организации данного мероприятия и знаем, насколько тщательно подходят организаторы к составлению рейтинга. И, по нашему мнению, это достойно уважения. Мы уже без малого 11 лет занимаемся электронной коммерцией, и алгоритмы, которые использует «Реальное время» при проведении отбора, в чем-то соответствуют тем алгоритмам, которые мы используем при проведении торгово-закупочных операций на нашей торговой площадке. Мы также создаем открытую публичную конкурентную атмосферу среди поставщиков, и от этого выигрывают все — крупный бизнес, проводя закупки на нашей торговой площадке, получает лучшие конкурентные предложения, а малый и средний бизнес получает заявки от крупных компаний».

Для определения победителей в специальных номинациях аналитики ONLINECONTRACT сравнили данные за последний год и выявили лидеров. По итогам анализа деятельности пула из 50 000 компаний, которые проводят на площадке закупки или участвуют в них, был отобран шорт-лист из 10 номинантов.

Специалисты ЭТП ONLINECONTRACT определили комплекс критериев, относящихся непосредственно к закупочной деятельности компаний на ЭТП, и на их основании выделили по пять претендентов на победу в каждой из номинаций.

При выборе победителя среди заказчиков (покупателей продукции и услуг) оценивалось пять критериев. Важную роль сыграли активность, выбираемость поставщиков и освоение переторжки (процедуры, предполагающей добровольное изменение первоначальных ценовых предложений участниками закупки).

На выбор победителя в номинации «Поставщик года» повлияла активность клиентов и количество одержанных побед в закупках на ЭТП.

На победу в номинации «Заказчик года» претендовали ООО «ГранаТ-Стан Трейд», ООО «Камский бекон», ПАО «АК БАРС» БАНК, ООО «Синтез–ПКЖ», АО «Казанский маслоэкстракционный завод».

Лучшим было признано ООО «ГранаТ-Стан Трейд» — поставщик светлых и темных нефтепродуктов в Республике Татарстан и регионах европейской части России.

ООО «ГранаТ-Стан Трейд» в течение года разместило на площадке закупки по 6,8 тысячи лотов, из них 56% лотов с выбором поставщика, практически все процедуры данного заказчика были размещены с переторжкой. Этот фактор позволяет заказчику заключить более выгодный договор, а поставщику — еще немного «подвинуться» и повысить свои шансы на победу.

ЛИДЕРЫ В НОМИНАЦИИ ЗАКАЗЧИК ГОДА 2018

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЯ БАЛЛ Поставка нефтепродуктов ООО «ГранаТ-Стан Трейд» 100 Животноводство ООО «Камский бекон» 80 Банки ПАО «АК БАРС» БАНК 48 Химическое производство ООО «Синтез–ПКЖ» 39 Пищевая промышленность АО «Казанский маслоэкстракционный завод» 30

ЛИДЕРЫ В НОМИНАЦИИ ПОСТАВЩИК ГОДА 2018

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЯ БАЛЛ Обслуживание грузовых автотранспортных средств ООО ТД «Автопромснаб» 100 Аптечные розничные сети ООО «На здоровье» 97 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук ООО «Мониторинг» 93 Поставка химической продукции ООО «Башхимпродукт» 86 Поставка химической продукции ООО «ХимТрейд» 45

За звание «Поставщик года» боролись ООО ТД «Автопромснаб», ООО «На здоровье», ООО «Мониторинг», ООО «Башхимпродукт», ООО «ХимТрейд». Победу одержала компания из Набережных Челнов — ООО ТД «АВТОПРОМСНАБ». Компания работает более 10 лет на рынке технического обслуживания и ремонта грузовой техники, а также занимается реализацией автокомпонентов и комплектующих на грузовые автотранспортные средства.

ООО ТД «АВТОПРОМСНАБ» (Набережные Челны) за год подавало предложения по 4,3 тысячи лотов и в каждом втором было выбрано поставщиком.

Организаторы напомнили, что на ЭТП ONLINECONTRACT проводятся не только закупки, но также и реализация активов и имущества компаний в форме аукционов. На церемонии награждения премии «Реальный рейтинг» электронная торговая площадка ONLINECONTRACT совместно с фондом «День Добрых Дел» и его руководителем Рустемом Ринатовичем Хасановым провела благотворительный аукцион, где разыграла сертификат «Волшебник года», позволяющий исполнить новогодние желания детей из татарстанских интернатов. Право стать исполнителем желаний детей-сирот в напряженной борьбе досталось председателю совета директоров компании ООО «Квартимолл» — Андрею Николаевичу Матвееву, он победил в аукционе, предложив цену в семь раз выше стартовой, и выкупил лот за 35 тысяч рублей.





Партнерский материал

Интернет-газета «Реальное время»