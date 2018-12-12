Электронная торговая площадка ONLINECONTRACT второй год подряд награждает «Заказчика года» и «Поставщика года» в рамках премии «Реальный рейтинг»
7 декабря в ресторане «Milli» отеля «Мираж» состоялась церемония награждения победителей проекта «Реальный рейтинг», организованная интернет-газетой «Реальное время».
В этом году электронная торговая площадка ONLINECONTRACT выступила в статусе стратегического партнера премии и уже по традиции в двух собственных номинациях наградила «Заказчика года» и «Поставщика года».
Как отметил директор ЭТП ONLINECONTRACT Александр Гуров: «Мы уже второй раз выступаем партнерами в организации данного мероприятия и знаем, насколько тщательно подходят организаторы к составлению рейтинга. И, по нашему мнению, это достойно уважения. Мы уже без малого 11 лет занимаемся электронной коммерцией, и алгоритмы, которые использует «Реальное время» при проведении отбора, в чем-то соответствуют тем алгоритмам, которые мы используем при проведении торгово-закупочных операций на нашей торговой площадке. Мы также создаем открытую публичную конкурентную атмосферу среди поставщиков, и от этого выигрывают все — крупный бизнес, проводя закупки на нашей торговой площадке, получает лучшие конкурентные предложения, а малый и средний бизнес получает заявки от крупных компаний».
Для определения победителей в специальных номинациях аналитики ONLINECONTRACT сравнили данные за последний год и выявили лидеров. По итогам анализа деятельности пула из 50 000 компаний, которые проводят на площадке закупки или участвуют в них, был отобран шорт-лист из 10 номинантов.
Специалисты ЭТП ONLINECONTRACT определили комплекс критериев, относящихся непосредственно к закупочной деятельности компаний на ЭТП, и на их основании выделили по пять претендентов на победу в каждой из номинаций.
При выборе победителя среди заказчиков (покупателей продукции и услуг) оценивалось пять критериев. Важную роль сыграли активность, выбираемость поставщиков и освоение переторжки (процедуры, предполагающей добровольное изменение первоначальных ценовых предложений участниками закупки).
На выбор победителя в номинации «Поставщик года» повлияла активность клиентов и количество одержанных побед в закупках на ЭТП.
На победу в номинации «Заказчик года» претендовали ООО «ГранаТ-Стан Трейд», ООО «Камский бекон», ПАО «АК БАРС» БАНК, ООО «Синтез–ПКЖ», АО «Казанский маслоэкстракционный завод».
Лучшим было признано ООО «ГранаТ-Стан Трейд» — поставщик светлых и темных нефтепродуктов в Республике Татарстан и регионах европейской части России.
ООО «ГранаТ-Стан Трейд» в течение года разместило на площадке закупки по 6,8 тысячи лотов, из них 56% лотов с выбором поставщика, практически все процедуры данного заказчика были размещены с переторжкой. Этот фактор позволяет заказчику заключить более выгодный договор, а поставщику — еще немного «подвинуться» и повысить свои шансы на победу.
ЛИДЕРЫ В НОМИНАЦИИ ЗАКАЗЧИК ГОДА 2018
|СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
|КОМПАНИЯ
|БАЛЛ
|Поставка нефтепродуктов
|ООО «ГранаТ-Стан Трейд»
|100
|Животноводство
|ООО «Камский бекон»
|80
|Банки
|ПАО «АК БАРС» БАНК
|48
|Химическое производство
|ООО «Синтез–ПКЖ»
|39
|Пищевая промышленность
|АО «Казанский маслоэкстракционный завод»
|30
ЛИДЕРЫ В НОМИНАЦИИ ПОСТАВЩИК ГОДА 2018
|СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
|КОМПАНИЯ
|БАЛЛ
|Обслуживание грузовых автотранспортных средств
|ООО ТД «Автопромснаб»
|100
|Аптечные розничные сети
|ООО «На здоровье»
|97
|Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
|ООО «Мониторинг»
|93
|Поставка химической продукции
|ООО «Башхимпродукт»
|86
|Поставка химической продукции
|ООО «ХимТрейд»
|45
За звание «Поставщик года» боролись ООО ТД «Автопромснаб», ООО «На здоровье», ООО «Мониторинг», ООО «Башхимпродукт», ООО «ХимТрейд». Победу одержала компания из Набережных Челнов — ООО ТД «АВТОПРОМСНАБ». Компания работает более 10 лет на рынке технического обслуживания и ремонта грузовой техники, а также занимается реализацией автокомпонентов и комплектующих на грузовые автотранспортные средства.
ООО ТД «АВТОПРОМСНАБ» (Набережные Челны) за год подавало предложения по 4,3 тысячи лотов и в каждом втором было выбрано поставщиком.
Организаторы напомнили, что на ЭТП ONLINECONTRACT проводятся не только закупки, но также и реализация активов и имущества компаний в форме аукционов. На церемонии награждения премии «Реальный рейтинг» электронная торговая площадка ONLINECONTRACT совместно с фондом «День Добрых Дел» и его руководителем Рустемом Ринатовичем Хасановым провела благотворительный аукцион, где разыграла сертификат «Волшебник года», позволяющий исполнить новогодние желания детей из татарстанских интернатов. Право стать исполнителем желаний детей-сирот в напряженной борьбе досталось председателю совета директоров компании ООО «Квартимолл» — Андрею Николаевичу Матвееву, он победил в аукционе, предложив цену в семь раз выше стартовой, и выкупил лот за 35 тысяч рублей.
Партнерский материал
Справка
Электронная торговая площадка ONLINECONTRACT 11 лет помогает предприятиям оптимизировать затраты и находить поставщиков или покупателей в кратчайшие сроки, сохраняя прозрачность и честную конкуренцию в закупках и продажах.
Электронная площадка работает по трем направлениям:
- Корпоративные закупки
Коммерческие организации проводят тендеры, а поставщики участвуют в них и в конкурентной борьбе получают заказы крупных компаний.
- Биржевые продукты
Участники напрямую по рыночным ценам покупают нефтепродукты и продукты нефтехимии ведущих российских производителей.
- Реализация активов и имущества
ONLINECONTRACT — лидер рынка корпоративных закупок Татарстана с долей рынка свыше 53%*, одна из крупнейших ЭТП России.
— 49 000 клиентов из 73 стран
— 189 000 торгово-закупочных процедур
— 590 млрд рублей — общий оборот процедур
Эффективность ЭТП ONLINECONTRACT оценили ПАО «Казаньоргсинтез», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «ТАИФ-НК», ОАО «ТГК 16», крупные российские и международные компании: Siemens, Schneider Electric, ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», АО «Мерседес-Бенц РУС» и другие.
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