Генконсульство РФ: застрявших на Хайнане российских туристов выселять не будут

Атташе Генерального консульства России в Гуанчжоу Григорий Колышкин рассказал, что застрявших на острове Хайнань российских туристов выселять «на улицу» не будут.

«Что касается выселения, то такой вопрос не рассматривается», — цитирует Колышкина ТАСС.



Дипломат также сообщил, что, когда в гостиницу прибудут новые отдыхающие, российских туристов могут переселить в другой отель.

Напомним, что с 7 декабря авиакомпания «ИрАэро» приостановила программу полетов в китайские Санью и Хайкоу, а также перевозки в ряд российских городов из-за долгов туроператора «Жемчужная река». Всего с острова Хайнань не могут вернуться около 1,5 тыс. российских туристов, включая жителей Казани, Уфы и Самары.

Сегодня представители Ростуризма, Росавиации и Минтранса обсудят проблему с руководством туроператора и авиакомпанией «ИрАэро». 363 туриста из Казани могут вылететь домой уже 10 декабря.

