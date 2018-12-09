Минниханов отреагировал на просьбы застрявших в Китае татарстанских туристов

Президент Татарстана Рустам Минниханов отреагировал на просьбу туристов из Татарстана, разобраться в ситуации с задержкой вылетов с китайского острова Хайнань из-за проблем туроператора.

«Вашей проблемой будет заниматься руководитель Госкомитета по туризму Сергей Иванов и наш представитель в Китае. Напишите контакты вашего представителя для связи», — ответил президент РТ на своей странице в Instagram.



В следующем комментарии Сергей Иванов попросил туристов, столкнувшихся с этой ситуацией, обращаться к нему.

«Прошу написать мне кто в каких отелях живет и контакты координатора по каждому отелю», — написал он.



Ранее авиакомпания «ИрАэро» сообщила, что приостановила программу полетов в китайские Санью и Хайкоу, а также перевозки в ряд российских городов из-за долгов туроператора «Жемчужная река». С острова не могут вылететь около полутора тысяч российских туристов, в том числе жители Казани, Уфы и Самары.



В Ростуризме позднее сообщили, что росссияне смогут улететь домой 11 декабря.