Премьер-министру — 55

Сегодня Алексей Песошин отмечает 55-летний юбилей. Весной 2017 года он возглавил правительство Татарстана и продолжает «нести свой чемодан так, как положено» [1]. Репутация грамотного руководителя и обстоятельного хозяйственника закрепилась за ним еще в начале нулевых. «Реальное время» вспоминает, каким был его путь до назначения премьер-министром, что сказано и кто дал начало династии интеллигентов Песошиных в Казани.

Три поколения



[Дед] Андрей Петрович Песошин родился в 1918 году в деревне Смыгаловка Рязанской области. После окончания средней школы он уехал в Москву и поступил в сварочный техникум, женился на землячке Екатерине Галкиной. В 1939 и 1941 годах она подарила ему сыновей: первенцу имя Валерий дал отец — в честь летчика Чкалова, второго назвали Владиславом.

В Казань Песошины переехали во время эвакуации 22-го завода (до войны был заводом № 124 имени Серго Орджоникидзе, сейчас КАПО имени Горбунова), где глава семьи работал старшим технологом. Позже он получил должность начальника отдела по подготовке производства, был редактором многотиражки «Вперед», управлял пионерским лагерем, руководил отделом техники безопасности и крупным цехом.

В 50-х годах Андрей Петрович стал председателем заводского профсоюзного комитета, получил еще одно образование уже в Московском финансово-экономическом институте и был командирован в Совет народного хозяйства Татарской АССР, где снова пошел вверх по карьерной лестнице.

Свой профессиональный след Песошин-старший оставил и в истории КМИЗа (Казанский медико-инструментальный завод), который возглавил в 1963 году. За время его руководства предприятие было удостоено нескольких наград, среди прочих — орден Трудового Красного Знамени. При нем КМИЗ обзавелся одной из лучших на то время базой отдыха для рабочих.

Коллеги восхищались организаторскими способностями мудрого управленца, уважали и ставили в пример. Он же ценил в людях самоотверженность и честность.

В этом году исполнилось 100 лет со дня рождения Андрея Петровича Песошина.

Андрей Петрович на фото справа

[Отец] Валерий Андреевич родился в 1939 году. Выпускник Казанского авиационного института, заслуженный деятель науки Российской Федерации и заслуженный деятель науки и техники Татарстана. Профессор кафедры компьютерных систем родного вуза. Действительный член Академии наук в республике, доктор технических наук.

Внес большой личный вклад в развитие высшего образования и подготовку научно-педагогических кадров. Он 36 лет заведовал кафедрой КСИБ (до 2001 года она называлась кафедрой ЭВМ) и 3 года (1993—1996) был деканом факультета технической кибернетики и информатики КГТУ им. Туполева.

При личном участии Валерия Андреевича подготовлены и впервые в стране внедрены в серийное производство несколько научных разработок: устройство ввода случайных чисел ЕС 6903, генераторы случайных чисел ТЭВМ ЕС 1007 и для ПЭВМ типа РС ХТ/АТ, генератор равновероятной случайной последовательности БИС.

Валерий Андреевич на фото справа в первом ряду

Им создана научная школа, подготовлены шесть докторов и 15 кандидатов технических наук. Он автор 300 научных работ, нескольких монографий, более 50 изобретений и серии учебных пособий.

Читает студентам лекции по курсам «Введение в профессиональную деятельность» и «Теория автоматов», ведет активную научно-организационную работу, является членом редакционной коллегии научных журналов и докторских диссертационных советов.

За разработку и теоретическое обоснование методов формирования случайных чисел для ЭВМ Валерий Андреевич награжден серебряной медалью и дипломом почета ВДНХ СССР. Он отмечен наградами «За воинскую доблесть», «Ветеран труда» и «В память 1000-летия Казани».

[Сын] Алексей Валерьевич родился в 1963 году. Закончил школу №122 с углубленным изучение английского языка и мехмат в КГУ им. В. И. Ленина. Увлекся наукой, в 1986 году получил работу в НИИ математики и механики при университете, выбрав специальность сопромат.

В 1993 году защитил диссертацию кандидата физико-математических наук «Численное и численно-экспериментальное исследование тонкостенных конструкций на основе метода конечных элементов» — ознакомиться с ней можно на официальном сайте Российской государственной библиотеки. Он автор 11 научных работ и методики для расчета оптимальной конструкции картера заднего моста автомобиля КАМАЗ, единомышленник выдающегося ученого и механика Александра Голованова.

Позже Песошин-третий оставил научную деятельность. С 1995 по 2000 годы он был занят работой в «Жилбытсервисе» Советского района Казани: сначала на позициях специалиста, заместителя главного инженера, а потом — начальника ЖЭУ №79.

Его карьера на госслужбе началась после работы генеральным директором завода газовой аппаратуры «Веста» и директором Управляющей компании «Приволжская продовольственная корпорация» — в 2007 году с должности главы администрации Советского района Казани. Спустя 3 года он стал замруководителя исполкома, а еще через 4 — сити-менеджером.

Первым вице-премьером Татарстана Песошина назначили в 2014 году. С 2017 года возглавляет правительство республики.

В 41 год Алексей Валерьевич был удостоен звания чемпиона России и мастера спорта — студентом профессионально занимался регби, играл на позиции нападающего и тренера.

«Работоспособный, неконфликтный, трудолюбивый, спортсмен»

Коллеги премьер-министра не раз отзывались о нем как о надежном, мудром и трудолюбивом человеке, а президент Татарстана и вовсе назвал его «самым подготовленным» для такой работы.

Президент Татарстана Рустам Минниханов: «Песошин — человек, который работал на промышленном предприятии, возглавлял крупный муниципалитет столицы, работал руководителем исполнительного комитета нашей столицы, три года работает первым заместителем премьер-министра, кандидат физико-математических наук. Что еще нужно? Это очень подготовленный человек, работоспособный, неконфликтный, трудолюбивый, спортсмен. Поэтому уверен, что такая кандидатура достойна (должности) премьер-министра Республики Татарстан. У нас достаточно много подготовленных людей, но сегодня самый подготовленный — это Песошин»

Самого Алексея Валерьевича тоже можно «разобрать на цитаты»:

«Татарстан — динамично развивающийся регион, нацеленный на повышение своей инвестиционной привлекательности, ускорение модернизации промышленности, наращивание инновационного потенциала. Но все достижения в экономике невозможны без решительной борьбы с коррупцией. Уверен, что от непримиримой и принципиальной позиции каждого гражданина зависят дальнейшие успехи республики».

«Необходимо обратить особое внимание на поддержку творческих проектов для детской и юношеской аудитории, реализацию образовательно-просветительских программ. Тема детства, создание новых интересных детских произведений должны стать приоритетным направлением деятельности для всех учреждений культуры и творческих союзов. Культура должна вернуться в детство».



«Нужно понимать, что конкретно Мергасовский дом — это объект культурного наследия, его сносить, как остальные дома, нельзя, у нас таких в программе 67 домов, — его нужно реставрировать».

Евгений Богачев экс-президент Национального банка Республики Татарстан, президент баскетбольного клуба УНИКС Алексей Валерьевич, с днем рождения вас! Должность у вас непростая, но и возраст — очень молодой. 55 лет — еще не такой и большой юбилей. Сил и энергии у вас, чтобы быть надежной правой рукой президента нашей республики Рустама Минниханова, еще надолго хватит. А опыт работы у вас — огромный. Пройти школу нашей Казанской мэрии — это многое значит. Лучший город! Сейчас это признается по всем показателям. Все крупные события: Универсиада и т. д. — это же все при вас происходило. Сейчас этот огромный опыт вы используете уже в масштабах республики. Со своей стороны вижу в вас единственный недостаток. Небольшой. При таком высоком росте вы редко ходите на баскетбол. Хотелось бы чаще вас видеть на домашних играх, поддерживающим нашу команду. Здоровья вам и благополучия!

Альберт Шигабутдинов генеральный директор АО «ТАИФ» Каждый человек причастен к созданию истории своей республики — нашего общего дома. И чем больше в нем таких людей, как вы — идейных, талантливых, инициативных, готовых к неустанной работе на благо общества, тем больше в «книге времен» ярких, незабываемых страниц. В день вашего знаменательного юбилея искренне рад от себя лично и от многотысячного коллектива Группы компаний ТАИФ поздравить вас с днем рождения и пожелать вам всего самого наилучшего!

В Татарстане и за его пределами вас знают как авторитетного государственного деятеля, профессионала высокого класса, компетентного во многих сферах социальной жизни и экономики, человека блестящей эрудиции, обладающего необходимыми знаниями, интуицией и способностью видеть перспективу при выполнении важных задач. За свою многолетнюю деятельность на ответственных должностях вы проявили незаурядный организаторский талант, добились значительных успехов в работе, направленной на развитие республики, на улучшение жизни татарстанцев. Уверен, что ваши лучшие личные качества и деловые компетенции: активная гражданская позиция, умение принимать взвешенные и эффективные решения, взаимодействовать в команде, изучать и перенимать все передовые практики управления — будут помогать вам и дальше воплощать в жизнь намеченные масштабные планы и идеи. От всей души желаю вам, Алексей Валерьевич, крепкого здоровья на долгие годы, радости и бодрости духа, благополучия в семейной жизни, добра и мирного неба над головой! Пусть присущие вам энергия, жизнелюбие, жажда деятельности никогда не покидают вас, оставаясь непременным залогом новых успехов и непрерывного личностного роста. Великому русскому писателю и мыслителю Федору Михайловичу Достоевскому принадлежат замечательные слова: «Счастье — не в самом счастье, а в его достижении». Искренне желаю вам быть счастливым человеком, то есть никогда не останавливаться на достигнутом, двигаться вперед, покоряя новые вершины на благо нашей республики и всей страны!

Азат Бикмурзин генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Примите сердечные поздравления по случаю вашего юбилейного дня рождения и искренние пожелания доброго здоровья, неиссякаемой энергии, бодрости духа, благополучия, счастья и отличного настроения! В этот знаменательный день представилась прекрасная возможность выразить вам свое уважение за вашу многогранную деятельность и оказываемую поддержку нашей компании, что позволяет нам успешно решать производственные задачи и плодотворно работать ради процветания Республики Татарстан и Российской Федерации. Сегодня вы находитесь на самом плодотворном жизненном этапе — когда богатый опыт гармонично сочетается с мудростью и знанием жизни, когда сделано уже очень многое, а будущее наполнено новыми планами. Так пусть все задуманное осуществится самым наилучшим образом! От всей души желаю, чтобы удача, успех и вдохновение были верными спутниками во всех ваших начинаниях. Пусть вас никогда не покидает умение радоваться жизни!

Рушан Шамгунов генеральный директор ОАО «ТАИФ-НК» Ваша жизнь — яркий пример того, как ум, инициатива и трудолюбие приносят человеку успех и заслуженное уважение. Вы прошли путь от научного сотрудника НИИ математики и механики КГУ до премьер-министра РТ. Вы добились больших успехов в реализации потенциала региона, решении насущных задач, направленных на его развитие, заслужили высокий авторитет и уважение своей деятельностью, профессионализмом, активной жизненной позицией и работоспособностью. Примите искренние, добрые и сердечные поздравления в честь вашего юбилея! Наша жизнь имеет две обязательные и одинаковые ценные стороны: работа и дом! Желаю вам, чтобы дома царили любовь, покой и уют, доброта и забота, понимание, поддержка и благополучие. А в работе пусть вам, как и прежде, сопутствует успех, удача и попутный ветер во всех начинаниях. Пусть жизнерадостность, целеустремленность, бодрость духа и позитивная энергия не покидают вас никогда.

Фарид Минигулов генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» От имени коллектива ПАО «Казаньоргсинтез» и от своего имени хочу поздравить Алексея Валерьевича с днем рождения. Приятно осознавать, что в своей работе он уделяет особое внимание промышленным предприятиям. В частности, «Казаньоргсинтез» он посещал с визитом буквально две недели назад, и, пользуясь случаем, я хочу поблагодарить его за участие в таком важном для нас мероприятии как пуск новых печей пиролиза в рамках комплексного опробования на заводе этилена. Желаю Алексею Валерьевичу претворения в жизнь всех намеченных планов и достижения всех поставленных целей. Пусть те сложные и значимые задачи, которые стоят перед ним, послужат стимулом для дальнейшей плодотворной и конструктивной работы.

Ирек Зиннуров депутат Государственной думы РФ, заслуженный мастер спорта РФ, призер Олимпийских игр Алексей Валерьевич, хочу поздравить вас с юбилеем не от депутатского корпуса, а от себя лично. 55 — это две пятерки. Желаю, чтобы по жизни они вас сопровождали. Мы с вами вместе росли тогда, когда пятерка была наивысшей оценкой везде: что в школе, что в высших учебных заведениях. Держите планку только на этой высокой оценке. Ну, постепенно, по чуть-чуть, желаю перейти и на 10-бальную систему.

Роман Шайхутдинов заместитель премьер-министра Республики Татарстан – министр информатизации и связи От имени Министерства информатизации и связи Республики Татарстан и себя лично хочу поздравить Вас с Вашим юбилеем и пожелать Вам доброго здоровья и новых свершений на высоком поприще служения нашей Республике. Какую бы ответственную должность Вы ни занимали, Ваша энергичная деятельность способствовала важным экономическим и социальным преобразованиям в регионе. Ваша системная помощь и руководство, которые Вы оказываете для развития Татарстана в различных сферах, в том числе и в сфере информационных технологий, бесценны. Под Вашим руководством мы запустили национальный проект «Цифровая экономика» и, уверен, сможем благополучно завершить цифровую трансформацию Татарстана и вывести регион на новый, цифровой уровень. Желаю, чтобы Ваши поддержка, активная позиция и решимость помогали Вам добиваться намеченных целей. Доброго Вам здоровья и больших успехов в Вашей профессиональной деятельности, семейного благополучия!

Фарид Абдулганиев министр экономики Республики Татарстан В своем развитии республика достигла многого. Сегодня мы живем в обществе, где обеспечиваются высокие стандарты жизни и имеется ясное видение перспектив социально-экономических преобразований. Все это вселяет оптимизм и уверенность в завтрашнем дне. Ваше имя неразрывно связано с развитием всей республики. В каждой сфере жизни нашли свое отражение и место все ваши идеи и начинания. Хотелось бы особенно отметить те проекты, которые реализованы и продолжают реализовываться в экономике Татарстана. Благодаря вашей поддержке были запущены новые производства в промышленных площадках, привлечены иностранные инвестиции в республику, созданы новые рабочие места для населения. Ваша работа является весомым вкладом в социально-экономическое развитие Татарстана, создание благоприятных условий проживания для нашего народа.

Примите искренние и самые теплые слова поздравления в день вашего рождения! Пусть и в дальнейшем все ваши идеи будут воплощены в жизнь! Примите самые искренние пожелания добра, крепкого здоровья и благополучия!

Александр Шадриков министр экологии и природных ресурсов РТ Благодаря профессиональному опыту, высокой самоотдаче и невероятному трудолюбию вы завоевали огромный авторитет среди коллег и доверие среди жителей республики. Сегодня в Татарстане успешно воплощается в жизнь ряд целевых программ, призванных обеспечить достойную жизнь каждому гражданину. Создание благоприятной предпринимательской среды, социальная поддержка населения, развитие жилищно-коммунальной и дорожной инфраструктуры, модернизация системы здравоохранения и улучшение экологии республики стали неизменными приоритетами в вашей работе. Грамотный подход к делу и дальновидность позволяют вам принимать взвешенные решения актуальных социально-экономических задач, реализовывать стратегические планы региона.

В день вашего юбилея примите самые искренние поздравления и добрые пожелания неизменного оптимизма, сил и здоровья для претворения в жизнь самых смелых планов и благих стремлений! Пусть ваша энергичность, целеустремленность и решительность только крепнут год от года! И способствуют тому всесторонняя поддержка и забота близких — тот надежный, крепкий тыл, который вдохновляет и дарит силы преодолевать любые трудности. Пусть ваши знания и умение реализовывать задуманное помогут решать самые сложные задачи в интересах республики!

Радик Гайзатуллин министр финансов Республики Татарстан От имени коллектива Министерства финансов Республики Татарстан примите поздравления со знаменательной датой — 55-летием со дня рождения! Алексей Валерьевич, вы обладаете большим управленческим опытом, зрелостью и мудростью, которые служат на благо стабильного функционирования финансовой системы нашей республики. Благодаря таланту умелого организатора своим ежедневным трудом вы продолжаете вносить неоценимый вклад в социально-экономическое развитие Республики Татарстан. В этот знаменательный день я присоединяюсь ко всем поздравлениям, которые звучат в ваш адрес, а от себя желаю вам долгих лет жизни, неиссякаемой энергии, оптимизма, дальнейших профессиональных успехов и всего самого доброго! Пусть удача и благополучие всегда сопутствуют вам и вашим близким!

Юрий Пустовгаров управляющий директор ПАО «Казанский вертолетный завод» Алексей Валерьевич, примите поздравления в честь вашего 55-летнего юбилея! Ваш путь в качестве руководителя и одного из лидеров республики заслуживает искреннего уважения. Вам довелось занимать разные ответственные должности — от генерального директора Казанского завода газовой аппаратуры до руководителя исполкома Казани, — и сегодня на посту премьер-министра Татарстана вы уверенно применяете свой богатый опыт хозяйственника и управленца, своевременно реагируя на многочисленные вызовы времени. Ваш высокий профессионализм и стратегическое мышление способствуют дальнейшему развитию Республики Татарстан. Позвольте от имени коллектива казанских вертолетостроителей и от своего имени выразить вам благодарность за внимание к нашему предприятию и помощь в решении важных вопросов. Работая над проектами по Федеральной целевой программе «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации», мы постоянно ощущаем Вашу поддержку и личное участие. Пусть ваша самоотверженность в работе позволит достигнуть всех поставленных целей, а взвешенный и всесторонний подход, управленческие способности и активная жизненная позиция способствуют дальнейшим профессиональным успехам. Желаю крепкого здоровья вам и вашим близким, гармонии в деловых и личных отношениях, неиссякаемой энергии, оптимизма и постоянного движения вперед!

Ирек Файзуллин министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ От коллектива Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан и от меня лично примите поздравления по случаю вашего юбилея! За вашими плечами колоссальный управленческий опыт, но главное, что вы всегда стремитесь сделать жизнь людей лучше, комфортней и интересней. Приятно работать с таким человеком в одной команде, уверен, что высокий профессионализм и любовь к своему делу помогут вам добиться новых успехов. Желаю, чтобы на вашем жизненном пути всегда встречались близкие по духу люди, надежные друзья и настоящие профессионалы — все, с кем можно смело реализовывать даже самые сложные задачи. От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Ленар Сафин министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Алексей Валерьевич, примите мои самые искренние поздравления с 55-летием! Настоящий мужчина, по словам Антона Чехова, состоит из мужа и чина. Действительно, вы — гордость и опора для своей семьи. Вы — пример государственного деятеля, достигшего упорным трудом, знаниями и опытом высот в карьере. Желаю вам и в дальнейшем активной жизненной позиции. Пусть в реализации новых целей и свершений на благо нашей республики вам всегда горит зеленый свет! Крепчайшего вам здоровья, благополучия, уважения и огромного позитивного заряда!

Эльмира Зарипова министр труда, занятости и социальной защиты РТ От имени коллектива Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан и от своего имени сердечно поздравляю вас с юбилеем! Позвольте выразить восхищение вашим талантом, мудростью и целеустремленностью, а также глубокую признательность за плодотворное сотрудничество в решении вопросов социально-трудовой сферы. Пусть в вашей насыщенной и напряженной профессиональной деятельности будет как можно больше светлых мгновений, работа всегда приносит душевное удовлетворение, а рядом будут преданные друзья и единомышленники. От всей души желаю вам, Алексей Валерьевич, здоровья, неиссякаемой энергии, бодрости и семейного благополучия! Пусть Ваши энтузиазм, высокий профессионализм и преданность делу станут залогом успеха во всех ваших начинаниях!

Ильшат Аминов генеральный директор АО «Телерадиокомпания «Новый Век» Основательность — главное качество, которое отличает Алексея Валерьевича. Если он берется за какое-то дело, оно обязательно будет выполнено. Он очень глубокий и никогда не бросает слов на ветер.

Алексей Валерьевич занимался регби. И спорт до сих пор живет в его стремлении добиваться побед и результатов. Работать с Алексеем Валерьевичем — это гордость и честь! Хочется пожелать юбиляру самого главного — здоровья!

Яна Кузьмина, Арсений Фавстрицкий