Конкуренции у Загитовой в России больше нет — но Япония атакует

Рика Кихира обыграла «татарскую принцессу» с мировым рекордом в короткой программе Ванкувера-2018

Японские фигуристки уже вытеснили американок и канадок из мирового топа. И прямо сейчас готовятся подвинуть мирового лидера в лице олимпийской чемпионки Пхенчхана и безоговорочного лидера прошлого сезона Алину Загитову. После проката короткой программы финала Гран-при в Ванкувере Алина прилично отстает от Рики Кихиры, попутно утратив статус мировой рекордсменки. Об этом, а также о бронзе Елизаветы Туктамышевой, которая скрасила общее впечатление от проката россиянок, — в материале «Реального времени».

4,5 балла отставания — судейский перебор, но Алина действительно выступила слабее Кихиры

Алина Загитова выступала вчера последней, что добавило ей психологического пресса — она уже знала о новом мировом рекорде своей ровесницы из Японии Рики Кихиры. Серьезных ошибок в прокате уроженка Татарстана не допустила, но выглядела на фоне японки скованно. Ее соперница же откатала свою программу легко, как бы играючи. Возможно, судьи и «прижали» пару баллов для Загитовой — все же 4,5 балла преимущества Кихиры выглядят перебором, но Алина и сама признала, что выступила не идеально.

«Я знала, что в финале Гран-при выступают шесть сильнейших спортсменок, и этот финал — один из самых сложных стартов в сезоне. Поэтому настраивалась на хороший прокат. Чуть-чуть перенервничала, может быть. Ноги были ватными. Я пыталась собраться, и тренеры мне помогали, но это был не самый идеальный мой прокат. Сейчас я пытаюсь делать очень много прыжков, чтобы заставить свое тело прыгать и почувствовать, где и что нужно поменять — где вытянуться, где, наоборот, отпустить себя. Я еще не видела протоколы, так что не знаю, какие оценки поставили мне судьи. Выполнила все элементы, но сделала их не так легко, как могу. При лучшем катании я могу набирать больше баллов», — сказала Загитова.

Кихира идет по стопам Загитовой — у нее даже есть своя «Медведева»

Сама Кихира в этом сезоне словно повторяет недавний путь, пройденный самой Загитовой. В той же мере, что и ее более опытная соотечественница Сатоко Мияхара — путь Евгении Медведевой. Сатоко была безусловно лучшей японской фигуристкой последних двух лет, как и Медведева до взлета Загитовой. И сегодняшнее шестое место Мияхары еще больше роднит фигуристку с Женей, которая и вовсе проехала мимо Ванкувера. Даже Софья Самодурова обошла ее в короткой программе, хотя большинство экспертов именно россиянке заранее отдавали последнее место.

Но вернемся к Кихире. В прошлом сезоне у нее был существенный минус — нестабильность в прыжках (всего три чистых проката за сезон). Сегодня же утром японке удался просто идеальный прокат, потянувший на мировой рекорд — 82,51.

Интересно, что прежний рекорд принадлежал Загитовой, которая откатала московский этап Гран-при на 80,78 балла. Относительно этого достижения сегодняшние 77,93 выглядят шагом назад. Отставание перед произвольной программой серьезное, и, помимо прочего, у соперницы Загитовой есть психологическое преимущество — похоже, она поймала кураж.

«Я была невероятно удивлена, когда увидела оценки, потому что это были не те баллы, которые я могла себе представить. Моя цель на произвольную программу — исполнить все прыжки чисто. Я сделаю все возможное для этого. Не хочу о чем-либо сожалеть. После таких оценок в короткой программе произвольную нужно откатать так же хорошо. Это все, на чем я сейчас фокусируюсь», — заявила Кихира.

Туктамышева третья, но конкуренции у Загитовой в России без Медведевой нет

Огорчение от локального поражения Загитовой чуть подсластило третье место Елизаветы Туктамышевой, которая, несмотря на сорванный аксель в 3,5 оборота на старте прыжковой программы, сумела собраться и откатать остальное чисто. Впрочем, сама Елизавета свое выступление оценила самокритично.

«Выходила сегодня немножко несобранной, из-за этого случилась ошибка на тройном акселе. В середине программы немножко потерялась. Почему не собралась? Ну откуда я знаю. Такой вот человек. Раз — и вышла из колеи. Скоро чемпионат России, и мы акцент делаем на нем, потому что это самый важный старт сезона на этот момент», — сказала Туктамышева.

Однако и такого проката хватило, чтобы обойти еще одну японку — Каори Сакамото. Но взглянем на баллы. Туктамышева отстала от Загитовой более чем на 7 баллов. И это очень плохо для татарской фигуристки. В прошлом сезоне Алина от старта к старту шла очень близко по баллам с Евгенией Медведевой. Фигуристки серьезно мотивировали друг друга российским «междусобойчиком». Сейчас Медведева фактически перешла в другую лигу, и у Загитовой не осталось сильных конкуренток в России. Вчерашнее очное противостояние с Туктамышевой на ванкуверском льду еще раз наглядно это продемонстрировало. Теперь на внутренней арене Алине придется бороться лишь с самой собой.

Туктамышева отстала от Загитовой более чем на 7 баллов. Фото vk.com



Если только не новые юниорки, подрастающие у Этери Тутберидзе, которые со временем могут поставить уже Загитову в положение Медведевой. Вопрос отчасти прояснится уже 19—23 декабря на чемпионате России в Саранске. Будет крайне любопытно посмотреть на российском первенстве на 14-летнюю Александру Трусову, которая впервые выйдет на лед вместе со взрослыми и покажет «товар лицом» в очном противостоянии с теми же Загитовой, Медведевой и Туктамышевой.

Артур Халилуллов