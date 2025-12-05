Ремпал показал, для чего «Ак Барсу» Спронг: «барсы» неудачно съездили в Уфу

«Салават Юлаев» разгромил команду Гатиятулина, забив четыре раза

«Ак Барс» неожиданно разгромно проиграл в гостях «Салавату Юлаеву» со счетом 1:4 в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Команда Виктора Козлова без шансов переиграла казанцев. Во всех четырех шайбах хозяев поучаствовал Шелдон Ремпал, оформивший дубль при двух ассистах. Это поражение произошло на фоне слухов об интересе «Ак Барса» к лидеру ЦСКА Даниэлю Спронгу. Как Ремпал намекнул «барсам» о правильности такого интереса к легионеру — читайте в материале «Реального времени».

Спронг на трансфере. Берем?

«Ак Барс» поехал в новую выездную серию при багаже с пятью победами в шести последних матчах. Дома подопечные Анвара Гатиятулина обыграли СКА, «Шанхайских Драконов» и «Трактор», закрепившись на второй строчке Востока. Подтвердить неслучайность таких результатов команде предстояло в Уфе в третьем за сезон «Зеленом дерби».



После двух выездных матчей «Ак Барс» получит недельный перерыв в чемпионате. Пауза должна дать клубу время определиться с трансферными планами. В целом уже вырисовывается картина по игрокам «на выход». Вратарь Михаил Бердин и нападающий Брэндон Биро не оправдали надежд и должны вскоре уйти. Голкипер даже не поехал в Уфу, пропуская уже вторую выездную серию «барсов».



«На вход» активно сватают Даниэля Спронга. В пятницу появилась информация, что ЦСКА выставил игрока на трансфер. Нападающий не подошел под требования Игоря Никитина и вынужден покинуть клуб. Помимо казанцев на Спронга претендуют «Драконы». Сделка может состояться уже в ближайшее время.



Между тем подписание Спронга несет в себе определенные риски. У казанцев есть сомнения о необходимости подписания очередного высокооплачиваемого иностранца. Неспроста ЦСКА желает расстаться со своим лидером. По комментариям из клуба, игрок «тянет одеяло на себя», играя на свою статистику, а не на команду.



При этом Спронг является лучшим снайпером и бомбардиром ЦСКА в нынешнем сезоне. Нападающий отлично вписался в КХЛ, оправдывая свой высокий статус. Новый его клуб потенциально получит результативного игрока, способного решать исход матча в одиночку.

Ремпал открыл счет

«Ак Барс» в этом сезоне достаточно легко выиграл обе встречи с «Салаватом Юлаевым». По всей видимости, это наложило свой отпечаток на настрой команды в начале третьего очного поединка с уфимцами. Хозяева льда выглядели свежее казанцев и заслуженно повели в счете на восьмой минуте. Шелдон Ремпал бросил, закатившись в зону «барсов», Максим Арефьев справился, но Артем Пименов первым успел на отскок, отпасовал на пятак, где тот же канадец добил шайбу в сетку — 1:0.



Тут же едва не отличился Александр Жаровский. После броска молодого бомбардира «юлаевцев» шайба летела в правый верхний угол ворот, но Арефьев хорошо сыграл ловушкой. Еще один момент упустил в концовке двадцатиминутки Денис Ян, угодивший прямо во вратаря с убойной позиции.



В целом даже в соцсетях «Ак Барса» признали первый период в Уфе провальным. Казанцы не создали ни одного опасного эпизода у ворот соперника, проиграв по броскам — 4:15. К тому же, травму получил Степан Фальковский, которому, после броска Григория Панина, в лицо попала шайба. Правда, потом защитник вернулся на лед и продолжил игру.

«Мастер-класс» по большинству

Во втором периоде «барсы» немного пришли в себя. Вначале мог забить Алексей Пустозеров: уфимцы грубо ошиблись в своей зоне, но экс-форвард «юлаевцев» бросил слишком бесхитростно. Но от бывшего игрока «Салават» все же пропустил. Только не от Пустозерова, а от Александра Хмелевского. Американец первым успел на добивание после броска Карпухина и сравнял счет — 1:1. Причем шайба стала для Хмелевского сотой за карьеру в КХЛ.

Как оказалось, на этом «Ак Барс» закончил свою активность в зоне соперника. Далее на площадке были заметны только хозяева. В ответ Хмелевскому уфимцы реализовали большинство. Причем розыгрыш шайбы не принес успеха хозяевам. Инициативу показал Ремпал. Нападающий подобрал шайбу в своей зоне, проехал к чужой синей линии, обыграл парочку защитников и перехитрил вратаря — 2:1 в пользу «Салавата».



За пять минут до конца периода «Ак Барс» снова удалился. И «юлаевцы» снова реализовали это. Ремпал из-за ворот отыскал Жаровского, тот ложным замахом красиво отпасовал на Девина Броссо, который просто покатил шайбу в сетку — 3:1. В оставшееся время гости пытались перехватить преимущество, но смогли лишь немного поправить статистику бросков. Однако с четырьмя попаданиями в створ за период добиваться успеха сложно.

В третьей двадцатиминутке многое зависело от того, сможет ли тренерский штаб «барсов» привести своих игроков в чувство. Этого сделать не удалось, хотя период прошел значительно лучше. Даже забили один гол, который был отменен судьями из-за помехи вратарю. Попутно не использовали удаление соперника, упустив пару неплохих моментов.



Зато убойная реализация была в этот вечер у хозяев. Ремпал и Жаровский вновь разыграли комбинацию, а Джек Родуолд поразил ворота — 4:1. Три из четырех своих шайб «Салават» забил в большинстве, показав мастер-класс казанцам по этому компоненту игры.

Не хватило свежести?

От матча в Уфе осталось грустное послевкусие. Подопечные Виктора Козлова неожиданно легко разобрались с «Ак Барсом». То ли все дело в запредельно высокой мотивации игроков «Салавата», то ли уфимцы нащупали слабину в игре «барсов». В любом случае, не должна команда, претендующая на титул, действовать так пассивно в атаке. Восемь бросков за два периода — кошмар для состава с Яшкиным, Барабановым и Хмелевским.



На пресс-конференции Гатиятулин заявил о необходимости срочно разобраться в причинах поражения. Это уже не первый случай, когда соперник выглядит свежее казанцев. Складывается ощущение, что нынешний «Ак Барс» не способен противостоять быстрым командам и в игре с высоким темпом.



— Уже с начала матча мало что получилось. В прошлом сезоне у нас была проблема, когда после эмоционального матча следующая игра была не очень выразительной. В этом сезоне в большей степени это удалось решить, но сегодня случился рецидив. Нужно правильно оценить наше состояние, чтобы в дальнейшем такого не повторялось. Нужно посмотреть, разобраться, в чем причина, — сказал Гатиятулин.

Ремпал же со своими 2+2 на деле показал, для чего командам такие игроки-решалы, как он, ускорив «Ак Барсу» принятие решения по Спронгу.

«Салават Юлаев» — «Ак Барс» — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) Голы:1:0 — Ремпал (Пименов, Сучков, 07:21); 1:1 — Хмелевский (Карпухин, Пустозеров, 28:09); 2:1 — Ремпал (Алалыкин, Кулик, 31:31, 5х4); 3:1 — Броссо (Жаровский, Ремпал, 34:58, 5х4); 4:1 — Родуолд (Жаровский, Ремпал, 58:13, 5х4).

Следующий матч «Ак Барс» проведет 7 декабря в Нижнекамске с «Нефтехимиком» в 17:00 по московскому времени. После этого команду Гатиятулина ждет недельный перерыв.