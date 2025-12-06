«Сарвиназ»: как в Казани попробовали подружить классику и современный танец

К юбилею Салиха Сайдашева энтузиасты поставили вдохновленный им балет

Илина Файзрахманова, Лолита Хисамутдинова и Артур Хафизов. Фото: Артем Дергунов

Задуманный после Великой Отечественной войны Салихом Сайдашевым балет «Гульнара» был в 2025 году стараниями энтузиастов поставлен в виде симфонии-балета Ильгама Байтиряка «Сарвиназ». Его премьера состоялась в культурном центре «Московский», а главные партии исполнили студенты КазГИКа.

Попытка номер три

Руководит проектом Саида Кадырова, работавшая в Ансамбле песни и танца РТ и над проектом «Мастерская развития татарского танца «Әйдә Бас». Казанцы, возможно, знают ее и по летним встречам у Нижнего Кабана «Хәрәкәттә — бәрәкәт», которые она курирует. Кроме того, Саида преподает в детском образцовом ансамбле танца «Мирас».

История создания «Сарвиназ» уходит корнями в послевоенные годы. В 1948 году Салих Сайдашев придумал балет «Гульнара», сюжет которого был связан с Волжской Булгарией XII—XIII веков, и в нем фигурировала знаменитая Черная палата. Либретто к нему написал балетмейстер Татарского театра оперы и балета Гай Тагиров. Поставить балет не удалось, а в 1949-м Сайдашева отовсюду уволили.

В 2002-м Ильгам Байтиряк написал симфонию-балет «Сарвиназ». Сделал это по предложению композитора Рената Еникеева, к которому обратилась педагог Казанского хореографического училища Сания Хантимирова. Байтиряк тогда работал музыкальным редактором в «Таткнигиздате», который издавал собрание сочинений Сайдашева. Он вдохновился музыкой классика и создал свое произведение.

Новый сюжет написал историк Ришат Халиуллин — так появилась история про Сарвиназ. Вновь все было готово — костюмы, декорации, фонограмма от Государственного симфонического оркестра, но к 1000-летию Казани балет так и не вышел. На основе музыки Байтиряк написал «Крымскую сюиту».

Регина Хафизова — одна из тех, кто отвечает за современность. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Нинель и Булат

В декабре 2024-го Оркестр национальной музыки под управлением Айдара Ниязова на Фестивале национальной музыки имени Султана Габяши исполнил «Сарвиназ» как отдельное произведение, пока что без хореографии. Затем повторил его этой осенью.

Наконец, в декабре 2025-го «Сарвиназ» исполнили как балет. Саида Кадырова смогла выиграть грант проектов, посвященных изучению татарского языка и развитию татарской культуры, «Үз телем». При этом балет по сути во многом делали на чистом энтузиазме.

В качестве балетмейстера Кадырова позвала Нинель Мочалову, бывшую солистку Татарского театра оперы и балета имени Джалиля, ныне — доцента кафедры хореографического искусства института культуры и педагога-репетитора Госансамбля песни и танца республики, а режиссером стал играющий и ставящий в Кариевском театре Булат Гатауллин.

— Мне пришло предложение от Саиды и Айдара, — говорит Гатауллин. — С балетом я раньше не работал, но хореографию сильно люблю, это мне интересно. Вообще, никто из нас раньше не работал с балетом — это для нас новый опыт.

В постановке участвуют студентки КазГИКа. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Изначально авторы думали о современном балете, но после общения с Мочаловой, студентами КазГИКа многое стало оммажем классики. В этом помог и случай. В постановке могли участвовать люди, подавшие заявку. Так, на репетиции, к примеру, попал Артур. В результате режиссер увидел, как вместе работают две пары.

— Мне показалось это интересным: одна пара существует в классическом формате, а другая — в современном танце, причем вторые танцуют так, как они чувствуют сами, — поясняет Булат Гатауллин.

Так что на сцене есть древние Сарвиназ и Хасан (Илина Файзрахманова/Елизавета Филинкина и Артур Хафизов) и их современные тени — альтер эго: Регина Хафизова и Артур Аминов.

Студенты КазГИКа. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Дочь хана, воин и соловей

Балет — трагическая история любви Сарвиназ, дочери булгарского хана Берке (Александр Деветьяров), и воина Хасана. Замуж Сарвиназ выдают за другого — Сирая (Рафаэль Мустяков). Хасан пытается в бою вернуть возлюбленную, но в результате его смертельно ранят. Сарвиназ не хочет жить без него и бросается с башни. Еще одна героиня спектакля — это Соловей-Сандугач (Лолита Хисамутдинова), символ любви, свободы и судьбы.

С точки зрения хореографии здесь есть где развернуться, ведь помимо мелодий из «Адриатического моря», «Голубой шали», «Восточного балета» Байтиряк использует много другой народной восточной музыки. При этом некоторые сцены выглядят оммажем татарскому советскому балету. Современные танцоры существуют по углам сцены, порой где-то рядом с оркестрантами и даже танцорами. Внезапно они и вовсе бросаются в середину длинного зала КЦ «Московский», и зритель уже должен решать, куда смотреть. А после трагического финала следует эпилог, где новые Сарвиназ и Хасан, наконец, утверждаются на сцене.

Безусловно, в культурном центре на многое нужно сделать скидку. Оркестр впервые играет балет вместе с танцевальной группой из 30 человек. На сцене — студенты не только четвертого, но и первого курса. Сцена КЦ невелика, оркестровой ямы здесь нет. Но если погрузиться в музыку, сюжет, страсть исполнения, то получаешь настоящее удовольствие.

Саида Кадырова. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Сюжет Сайдашева в целом шел по такой же схеме, но в более витиеватой форме, к примеру, там было сватовство египетского посла, отмечает Саида Кадырова. Но даже в либретто Халиуллина были внесены правки.

— Мы постарались сделать балет более современным, уйдя от академического театра, чтобы поменьше было театральных жестов и чтобы зритель все понял, — говорит Кадырова. — При этом наш балетмейстер — приверженец классики. Творческая борьба двух людей привела к тому, что на сцене проявился стык двух разных подходов.

Оркестр национальной музыки, кстати, все еще остается независимым проектом. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По словам Кадыровой, подготовка началась в сентябре, а активные репетиции — с октября. Вся хореография сочинена с нуля. Некоторые сцены студентки ставили сами. В планах и мечтах — показать балет в новом театре Камала, вывезти его за пределы Казани, сшить свои костюмы и собрать свои декорации.