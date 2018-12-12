Как фонд Минземимущества РТ вошел в тройку страны по активам, а крупнейшие ПИФы не принесли выгоды

Обзор рынка паевых инвестиционных фондов РФ

Рынок паевых инвестфондов в этом году рос с сильным опережением прошлогодних темпов. Это проявилось как в росте стоимости чистых активов ПИФов, так и в притоке самих пайщиков. Однако уже в III квартале темпы начали падать. По мнению экспертов, растущие ставки по банковским вкладам сделают инвестиции в ПИФы менее привлекательными для розничных клиентов. Подробнее — в материале «Реального времени».

Растет, но замедляется

В 2018 году рынок коллективных инвестиций в России продолжает расти, причем показывает гораздо более высокие темпы роста, чем годом ранее. Как следует из расчетов «Реального времени», выполненных на основе данных Центробанка, российским паевым инвестиционным фондам (ПИФ) в целом удалось добиться уверенной динамики по основным показателям.

Так, по итогам III квартала совокупные чистые активы действующих ПИФов составили 770,1 млрд рублей (за вычетом отрицательных активов одного участника рынка). Относительно II квартала 2018 года они увеличились на 4,4 млрд рублей, а годовой рост составил 132,7 млрд рублей, или 21%.

Росло и количество инвесторов: на конец сентября оно достигало 1,6 млн человек, по сравнению с III кварталом 2017-го увеличившись почти на 159,7 тыс. человек (11%). В июле — сентябре прошлого года динамика и по активам и по количеству пайщиков была значительно слабее: +2% год к году.

Александра Веролайнен, директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА», говорит, что по итогам 9 месяцев общая стоимость чистых активов открытых и интервальных ПИФов под управлением УК из топ-15 выросла на 84 млрд рублей, или на 40%. Этот результат превосходит весь прирост за 2017 год, когда активы выросли на 77 млрд рублей.

«Увеличение стимулировал растущий тренд на рынке акций, а также снижение процентных ставок в начале года. При этом результаты III квартала 2018-го свидетельствуют о снижении темпов прироста стоимости чистых активов розничных фондов, что во многом связано с падением долговых рынков и девальвацией во втором — третьем квартале», — говорит Веролайнен.

В будущем привлекательность продуктов управляющих компаний для розничных клиентов может снизиться, считает она. Если в прошлом году на фоне снижения ставок по банковским вкладам люди искали другие источники инвестиций, то теперь тренд изменился: «Потенциал снижения привлекательности будет зависеть от скорости роста ставок».

Топ-5 по активам

Крупнейшим на сегодняшний день участником рынка является закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ДОМ.РФ», принадлежащий государству в лице Росимущества. Фонд сформирован относительно недавно — в 2016 году. Размер его чистых активов (здесь и далее данные на 28 сентября 2018 года) составляет 57,7 млрд рублей. При этом у фонда всего 10 пайщиков. Стоимость одного пая «ДОМ.РФ» — 1,1 тыс. рублей.

На втором месте по стоимости чистых активов — закрытый фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы» под управлением компании «АГАНА». Чистые активы ПИФа составляют 44,1 млрд рублей. Стоимость одного пая этого фонда равна 78,76 тыс. рублей. Все паи принадлежат всего двум инвесторам.

Третьим оказался закрытый фонд из Татарстана — «Ак Барс — горизонт», управляемый компанией «Ак Барс Капитал», которая одновременно является его единственным собственником (конечный бенефициар — Минземимущество Татарстана). Фонд располагает чистыми активами стоимостью почти 28,8 млрд рублей. Один пай «Ак Барс — горизонта» стоит 43,7 тыс. рублей; всего у фонда 4 участника.

ЗПИФН «ДОМ.РФ», принадлежащий государству в лице Росимущества, показал отрицательную доходность (-99,7% в годовом выражении). Фото mosday.ru



Четвертую строчку по чистым активам (26,8 млрд рублей) занял открытый фонд «Газпромбанк — Облигации плюс», чьими средствами занимается компания «Газпромбанк — управление активами». Пайщиков у этого ПИФа гораздо больше, чем у предыдущих участников — 40,7 тыс. Расчетная стоимость одного пая составляет 1,6 тыс. рублей.

Наконец, пятое место — у ПИФа «Сбербанк — Фонд перспективных облигаций». Управляющей компанией этого открытого фонда является «Сбербанк управление активами». Стоимость чистых активов — 25,5 млрд рублей. Паями фонда владеют более 17,8 тыс. инвесторов, стоимость одной бумаги составляет 3,7 тыс. рублей.

Крупный — не всегда выгодный

Впрочем, стоимость активов не коррелирует с доходностью паев. Так, участник рынка с наибольшими активами — ЗПИФН «ДОМ.РФ» — показал отрицательную доходность (-99,7% в годовом выражении).

Паи фонда «Стратегические активы» — номера два по стоимости активов — за год выросли в цене на 1,9%. Доходность у «Ак Барс — горизонта» составила менее 1%. Чуть большую доходность обеспечили фонды «Газпромбанк — Облигации плюс» и «Сбербанк — Фонд перспективных облигаций» — 4,5 и 3,1% соответственно.

Ряд фондов, входящих в крупные финансовые группы («Уралсиб», БКС, ВТБ, «Ак Барс Капитал»), показали доходность на уровне выше 20%. Однако у многих ПИФов она была отрицательной.

Максимально выгодным оказался закрытый паевой фонд «Активо Шесть» под управлением «Альфа-Капитала». За год его паи подорожали на 799,4%.

Доходность ПИФов за III квартал 2018 года

Показатели по паевым инвестиционным фондам за III квартал 2018 года (без паевых инвестиционных фондов для квалифицированных инвесторов) Показатели по паевым инвестиционным фондам за 3 квартал 2017 года (без паевых инвестиционных фондов для квалифицированных инвесторов) Номера правил Д.У. ПИФ Наименование УК ПИФ Наименование ПИФа Тип ПИФа Категория ПИФа Дата окончания формирования ПИФа 0007 Акционерное общество «Сбербанк Управление Активами» Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбербанк — Фонд облигаций „Илья Муромец“ Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 26.03.1997 0009 Общество с ограниченной ответственностью „Управляющая компания “Атон-менеджмент» Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Атон — Петр Столыпин» Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 28.05.1997 0011 Акционерное общество «Сбербанк Управление Активами» Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбербанк — Фонд акций „Добрыня Никитич“ Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 10.06.1997 0012 Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых „ВТБ — БРИК“ Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 16.09.1997 0017 Общество с ограниченной ответственностью „Управляющая компания “КапиталЪ» Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития» Интервальный Фонд рыночных финансовых инструментов 04.01.1998 0029 Акционерное общество «Управляющая компания УРАЛСИБ» Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Первый» Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 10.02.1999 0030 Акционерное общество «Управляющая компания УРАЛСИБ» Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Акции роста» Открытый Фонд рыночных финансовых инструментов 02.06.1999 0034 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания „Альфа-Капитал“ Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов „Альфа-Капитал“ Интервальный Фонд рыночных финансовых инструментов 28.09.2000







