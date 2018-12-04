Алексей Сафонов о зимнем футболе: «Баклан Арена» не всем по карману — РПЛ надо советоваться с синоптиками»

Известный футбольный агент о самом важном в российском футболе за прошедший месяц

В ноябре и первых числах декабря в российском футболе произошло немало интересного. Для РПЛ в очередной раз неприятным сюрпризом стало наступление зимы в России, болельщики «Спартака» продолжают травить Глушакова, попутно разбираясь в багаже Карреры для Кононова, российские клубы не особо радуют в еврокубках, а «Рубин» обновляет антирекорды посещаемости. Известный футбольный агент Алексей Сафонов в авторской колонке, написанной для «Реального времени», разбирается в калейдоскопе футбольных событий за месяц.

На ЧМ-2018 играла другая сборная России

России в квалификации Евро-2020 достались бельгийцы, шотландцы, казахстанцы, киприоты и Сан-Марино. В принципе, тот факт, что при определенных обстоятельствах из группы выходят сразу три команды, настраивает на оптимистичный лад. Нельзя сказать, что нашим как-то особенно повезло, но это нормальная группа. Кроме бельгийцев, все по зубам.

Правда, с Казахстаном есть небольшой нюанс. Недавно был в Астане, где одноименная команда играла с киевским «Динамо». У сборной Казахстана стадион оборудован искусственным полем. Это может стать проблемой для наших футболистов в выездной игре. Но понятно при этом, что сборная России по подбору исполнителей объективно сильнее.

Есть мнение, что последний матч команды Станислава Черчесова со шведами показал — сказка ЧМ-2018 позади. Но давайте называть вещи своими именами: на мундиале играла одна сборная России, теперь играет совершенно другая. Стержневыми игроками той команды были Игнашевич, Акинфеев, Головин, Зобнин. То есть с теми же шведами определяющие рисунок и характер игры исполнители не участвовали, а Игнашевич и тот же Акинфеев и вовсе завершили карьеру в сборной. К тому же, как говорится, бог дал, бог взял. На ЧМ где-то выше головы прыгнули, а в Лиге наций получили «обратку». Фарт не может быть вечным.

Есть мнение, что последний матч команды Станислава Черчесова со шведами показал — сказка ЧМ-2018 позади. Фото twitter.com/teamrussia



«Баклан Арена» не всем по карману. Надо думать о календаре РПЛ

Но дела сборной нельзя рассматривать в отрыве от ситуации в нашем футболе в целом — это все звенья одной цепи. По итогам последних двух туров РПЛ опять заговорили о целесообразности так называемого «зимнего футбола» в России и недостатков системы «осень — весна». Опять же, хочу привести в качестве примера Астану, где есть небольшой уютный стадион на 30 тысяч зрителей с выдвижной крышей, на котором можно играть в футбол круглый год в идеальных условия не только для игроков, но и зрителей. Внутри стадиона температура +14, при том, что за его пределами в тот момент было 20.

РПЛ нужно двигаться в этом направлении, ведь, помимо «Зенита», у нас нет клубов, способных построить и содержать стадионы уровня «Крестовского», или, как его называют, «Баклан Арены» — с крышей и одновременно натуральным полем. Причем, для небольших команд и 30 тысяч зрительских мест — явный перебор. Менеджмент клубов должен оценивать маркетинговую целесообразность и спрос аудитории на футбол в том или ином регионе при выборе вместимости арены.

Второй момент — составление календаря РПЛ. Вот сейчас «Ахмат» с «Енисеем» чуть ноги не отморозили на игре в Красноярске. Неужели составителям календаря было непонятно, что игры в Грозном и Красноярске надо поменять местами? Сейчас в Чечне относительно комфортная погода, и так же комфортно можно было сыграть в Красноярске 5 августа, когда эти соперники провели матч в Грозном. И такое в российском футболе встречается, к сожалению, часто и не первый год. Странно, что лига не учится на своих ошибках.

Мы много говорим о популяризации футбола, но разве можно взять ребенка на футбол в такую погоду? Тут взрослому не околеть бы. Фото rubin-kazan.ru

На такой футбол ребенка не поведешь. Странно, что в Казани «не почесались» о переносе

Мы много говорим о популяризации футбола, но разве можно взять ребенка на футбол в такую погоду? Тут взрослому не околеть бы. Да и о футболистах тоже надо думать. В таких условиях мы просто гробим и игроков. Такой футбол никому не в радость, и посещаемость таких матчей неудивительна. В Казани вообще антирекорд установили. Людям надо доплачивать, чтобы они приходили на стадионы в такую погоду.

Тем более что в то же время «Ак Барс» в комфорте играет свой матч. Странно, кстати, что в «Рубине» заранее «не почесались» о переносе в момент верстки текущего этапа календаря РПЛ. Ведь в КХЛ расписание составляют полное и еще летом. Спохватились за несколько дней до игры, но было уже поздно.

Да и футбол «Рубина», если быть честным, не радует. Казанцы в этом сезоне сыграли больше всех ничьих. В целом игру команды Бердыева нельзя назвать искрометной. Как следствие, 9-е место и пустые трибуны на домашних матчах при шестой трансферной стоимости команды в РПЛ.

«Рубин» — обеспеченный клуб с сильными спонсорами, но Казань пока не футбольный город

Игроки выходят на поле и качественно, но механически делают свою работу. Какой-то изюминки или искры в их действиях не видно. Если сравнивать с тем же «Ростовом», то по очкам команды рядом (два очка разницы, — прим. ред.), но подход к футболу совсем другой. Ростовчане могут выиграть или проиграть, но их игра не оставляет равнодушным. В отличие от «Рубина».

Но тут надо понимать, что Ростов попросту более футбольный город, чем Казань. Или та же Самара, где я был недавно. Как бы эти команды не играли, там почти всегда полные стадионы. Город болеет футболом — такое отношение ни за какие деньги не купишь. В Казани такого, к сожалению, нет. Хотя исторически «Рубин» всегда был из обеспеченных команд, у клуба сильные спонсоры.

Головин во Франции сейчас больше лечится, чем играет. Фото asmonaco.com



Новое поколений футболистов объективно слабее

Также каждой зимой в повестке дня всплывает тема того самого перехода РПЛ на систему «осень — весна» — в свете того, что результаты наших команд в еврокубках в лучшую сторону не меняются. А ведь вдохновители перехода выделяли именно этот аспект, когда обосновывали его необходимость.

Я бы не сказал, что наши клубы стали хуже играть в еврокубках. Играем на своем уровне. Многое зависит от жребия. К сожалению, уровень футбола у нас растет не так быстро, чтобы мы могли замахнуться на что-то большее. Да, лет восемь назад мы не могли представить, что «Спартак» будет дома проигрывать «Рапиду», а «Порту» — громить «Локомотив» в Москве.

Но тут надо понимать, что очень немногие наши игроки вообще имеют опыт игры в серьезных чемпионатах. Головин во Франции сейчас больше лечится, чем играет. В Италии и Испании никого нет (за исключением Черышева, но не будем забывать, что он — продукт системы подготовки игроков мадридского «Реала»). А раньше ведь были. То есть новое поколение футболистов просто объективно слабее. Все опять упирается в фундамент — развитие детского футбола, достойные зарплаты тренеров. Об этом я всегда говорю в СМИ.

Система «весна — осень» была более логичная и понятная

Сколько людей, столько мнений. Лично для меня логичнее система — начали чемпионат весной и в конце осени закончили. А сейчас он длится почти весь календарный год с огромным зимним перерывом, часто сезон начинает одна команда, а заканчивает другая, совершенно неузнаваемая. Посему старая система была, на мой взгляд, более понятной и уместной, с учетом в том числе климатических условий нашей страны.

Но возвращаться назад тоже неправильно, любой переход слишком накладная по затратам вещь. У нас и без того клубы прекращают существование в каждой из трех лиг. Показательна ситуация во второй лиге. Они начинают играть в апреле и заканчивают уже в ноябре. И дальше перерыв аж до апреля. Поставьте себя на место руководителей и хозяев клубов — почти полгода платить команде зарплату, когда она не играет. Тем более, мы ратуем за то, чтобы было больше частных клубов, а не «присосок» к бюджетам регионов и крупных госкомпаний. А в частном клубе априори умеют считать деньги.

Как тренер, Кононов производил приятное впечатление в тех командах, в которых работал. Уравновешенный, спокойный человек. Фото spartak.com

В «Спартаке» больше всех болельщиков: кто за «белых», кто за «красных»

О российском футболе практически невозможно говорить, не упоминая очередные потрясения в «Спартаке». Многих интересует, как справится Олег Кононов на тренерском мостике красно-белых. По этому вопросу тяжело пока сказать что-то определенное. Но как тренер, Кононов производил приятное впечатление в тех командах, в которых работал. Уравновешенный, спокойный человек.

В «Спартаке» больше всего болельщиков. Кто-то за «белых», кто-то за «красных». И многие фанаты забывают, что команда-то красно-белая. Отсюда постоянное давление на игроков и тренеров. Так было, есть и будет. По квалификации Кононова вопросов нет, все будет зависеть от того, как тренер справится с психологической составляющей. Вот сейчас уже пошли разговоры, что он пытается всем угодить — и руководству, и болельщикам, и игрокам — тому же Глушакову.

О новом тренере красно-белых: можно быть хамом или интеллигентом — в футболе главное результат

Можно вести себя как угодно. Многие любят тренеров, которые могут дать шоу — таких как Григорян, Карпин, Гамула. Но на первом месте в спорте — результат. Если он есть, тебе все простят. Будешь ты законченным хамом или сверхинтеллигентным человеком, не так важно.

А что касается ситуации с Глушаковым, то все здесь будет зависеть от позиции Леонида Федуна. Если интересно мое мнение, то на месте президента клуба мне было бы безразлична позиция фанатов, если мне нужен тот или иной игрок в команде. Кто платит деньги — тот и заказывает музыку. С «Локомотивом» Глушаков забил и играл в целом хорошо. Почему, если он не нравится какому-то Васе Пупкину или группе таких товарищей, надо выкидывать полезного игрока из команды?

Глушаков не производит впечатления «шахматиста», чтобы что-то там просчитывать на длинную дистанцию. Фото spartak.com



«Слив Карреры» придумали СМИ

И вообще, в деле «слива Карреры» слишком много журналистской фантазии или даже «заказухи». Глушаков не производит впечатления «шахматиста», чтобы что-то там просчитывать на длинную дистанцию. Думаю, имел место рядовой конфликт игрока с тренером — не более того.

Вспомните, как уходили из того же «Спартака» Титов, Тихонов и другие. Просто тогда не было Сети, в которую каждый сейчас может выплеснуть свои фантазии, выдав их за инсайд.