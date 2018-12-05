Как «сотрудник» Минэкономики Татарстана предпринимателей с Камчатки и Ямала с субсидиями нагрел

В деле фигурируют поддельные подписи экс-министра Здунова и его зама, а также приговор «помогавшему следствию» оперативнику

В Вахитовском суде Казани началось рассмотрение уголовного дела о крупном мошенничестве под видом татарстанских субсидий для бизнеса и отстреле… трех зайцев. Потерпевшими признаны пятеро предпринимателей, которые, по версии следствия, поверили лжесотруднику Минэкономики РТ, обещавшему миллиардные дотации из бюджета, а также Госкомитет по биоресурсам. Как выяснило «Реальное время», слова подкреплялись липовыми договорами за подписью министра и его замов, но раньше обвиняемого в афере под суд пошел оперативник МВД, занимавшийся его делом.

Мошенничество охоте не помеха

По пяти эпизодам мошенничества на общую сумму около 10 млн рублей обвиняется 40-летний казанец Ренат Гараев. Ему же с приятелем из Кировской области Евгением Звягиным вменяют незаконную охоту. Последний на старт процесса не приехал, на заседании выяснилось — его известили в последний момент, по телефону.

Гараев, как выяснилось в суде, никакого отношения к госслужбе не имеет — является индивидуальным предпринимателем, до задержания занимал пост замдиректора в коммерческой фирме. Женат, воспитывает четырех малолетних детей.

Задержали многодетного отца 11 декабря 2017 года, на следующий день отправили под домашний арест. С его приятеля Евгения Звягина в августе 2018 года взяли подписку о невыезде.

На следующее заседание Звягин приехал, и процесс пошел. Фабулу предъявленных обвинений двум мужчинам на заседании огласил помощник прокурора Казани Руслан Габитов. С его слов, Гараев ранее был судим за мошенничество и «не сделал должных для себя выводов, на путь исправления не встал». По версии обвинения, не позднее марта 2017 года предприниматель придумал план с обманом желающих из числа МСБ получить невозвратные субсидии Минэкономики РТ на возмещение затрат по приобретению оборудования. За помощь предполагалось вознаграждение. Согласно фабуле дела, обвиняемый поведал знакомым, что он, как сотрудник министерства, может посодействовать с субсидиями. Этого оказалось достаточно, чтобы появились первые «клиенты».

Мышеловка с субсидиями

По версии следствия, в апреле 2017 года Гараев в телефонном разговоре с директором московского АО «Мегаполис» Русланом Самсоновым пообещал — за вознаграждение поможет с получением субсидий аж на 480 млн рублей. Такой поддержки малый бизнес отродясь не видывал. Самсонов на предложение согласился и перевел Гараеву в счет частичной оплаты госпошлины за предоставление субсидий 100 тысяч рублей. А еще переслал копии учредительных документов «Мегаполиса» для рассмотрения на заседании комиссии Минэкономики. В мае того же года, как полагает следствие, Гараев позвонил Самсонову с хорошей новостью — заявка одобрена!

Дальше москвич приехал в Казань, предоставил документы и выдал 380 тысяч рублей на оплату госпошлины. А обвиняемый в ответ отдал ему документы, подтверждающие положительное решение на 630 млн рублей, за подписью первого заместителя министра, директора департамента развития предпринимательства Рустема Сибгатуллина — подделку, как позже установили эксперты. Для подтверждения своих выполненных обещаний Гараев, по версии следствия, предъявлял и другие липовые документы, включая квитанции об уплате госпошлины, хотя на самом деле распоряжался средствами по своему усмотрению. За время общения с лжечиновником общая сумма обещанных «Мегаполису» безвозвратных субсидий выросла до 960 млн рублей, якобы с этой целью был заключен кредитный договор на 7 млрд рублей до 2032 года с «Европейским банком реконструкции и развития».

Общая сумма субсидий, которыми, по версии ГСУ МВД Татарстана, вольно «распорядился» обвиняемый, составила порядка 8 млн рублей. Впрочем, на деле вместо получения этих космических сумм предприниматели сами лишились денег.

Вторым потерпевшим стал директор ООО «Натали Групп» Алексей Коленников, который узнал о возможности получить субсидии через знакомых и вышел на Гараева. Следствие полагает, что в июне 2017 года обвиняемый пообещал помощь с субсидиями на 4,9 млрд рублей! Просил лишь оплатить госпошлину в 1,39 млн рублей. Деньги Гараев забрал, а бизнесмен получил лишь бумагу с печатями министерства и подписью замминистра Сибгатуллина.

Третьим бизнесменом, поверившим в чудо-поддержку от Минэкономики Татарстана, стал Владимир Рипо, руководитель ООО «ПП Ямалэнергогаз». За субсидии на 900 млн рублей обвиняемый попросил госпошлину в 2,5 млн рублей. А потом еще 150 тысяч рублей за юридическое сопровождение — их Рипо перевел на карту избранницы обвиняемого. Всего за время «сотрудничества» с Гараевым он лишился 3,6 млн рублей. Зато стал обладателем поддельных документов — протокола от замглавы Минэкономики РТ Айрата Шамсиева, приказа министра Артема Здунова (ныне премьер-министра Дагестана) на выделение «Ямалэнергогазу» 1 млн 50 тысяч рублей и договора о предоставлении ему же субсидии на 1 млрд 350 млн рублей.

Летом 2017 года обвиняемый, по версии следствия, ввел в заблуждение семью Мильманов, которые развивают ООО «СЛК Авангард». Они получили приказы о выделении средств на 780 и 220 млн рублей с подписью Здунова и договоры на предоставление безвозвратных субсидий на эти суммы. Причем все эти документы передавались в здании Министерства экономики, куда, как показало расследование, легко пройти по паспорту. Ущерб по этому эпизоду оценен в 4 млн 135 тысяч рублей.

Еще одной жертвой лжечиновника, по версии следствия, стал генеральный директор ООО «Юг-Камчатка» Валерий Ширингин, который лишился 1 млн 870 тысяч рублей и продуктов питания на 43 тысячи.

Дальние потерпевшие

В этой истории больше всего удивляет даже не доверчивость бизнесменов, а то, что ни один из них не имеет отношения к Татарстану и претендовать на поддержку регионального министерства не может. «Мегаполис» прописан в Москве, «Натали Групп» — в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа, ООО «ПП Ямалэнергогаз» — в Новосибирске, ООО «СЛК Авангард» — в Омске, а ООО «Юг-Камчатка» — в Петропавловске-Камчатском.

«Мегаполис» занимается денежным посредничеством, «Натали Групп» — предоставлением прочих услуг в области добычи нефти и природного газа, ООО «СЛК Авангард» — транспортной обработкой грузов, ООО «ПП Ямалэнергогаз» — строительством жилых и нежилых зданий, ООО «Юг-Камчатка» работает в области деятельности морского пассажирского транспорта.

Ни один из потерпевших директоров на первое заседание суда не явился. Каким образом их будут допрашивать в рамках судебного следствия — большой вопрос, учитывая, например, что разница во времени в Казани и Петропавловске-Камчатском составляет 9 часов, а расстояние между городами — 6 314 км.

За трех зайцев ответите

Если эпизоды с мошенничеством понятны, то каким образом в уголовном деле появились обвинения в браконьерстве — вопрос интересный. В ходе судебного заседания прозвучало, что Гараева и Звягина 28 октября 2017 года задержали в Верхнеуслонском районе во время браконьерской охоты на зайцев-русаков — без соответствующего разрешения и на снегоболотоходе. Убийством трех косых обвиняемые нанесли ущерб Госкомитету РТ по биологическим ресурсам на 5 тысяч 500 рублей. Теперь из-за этого Евгению Звягину еще долго придется ездить из Кировской области в Казань на суды.

Цепочка уголовных дел

По версии следствия, претендовавшие на субсидии не подозревали о преступных намерениях Гараева. У подсудимого — другая позиция. Он пояснил «Реальному времени», что не согласен с общей суммой ущерба, а еще с тем, что именно он подыскивал предпринимателей.

По словам Рената Гараева, бизнесмены выходили на него сами, и к большинству из них претензий он не имеет. Однако если верить обвиняемому, один из потерпевших вымогал у него деньги, требуя за нивелирование своих претензий по уголовному делу не 480 тысяч рублей, а почти в 3 раза больше. Тот же потерпевший, по словам Гараева, вынудил его супругу написать расписку и передать ему автомобиль.

Интересы подсудимого представляет Неля Желтова, среди последних дел которой — защита супруги ректора КГМУ, обвиняемой в получении взятки.

Утверждение Гараева о вымогательстве приобретает новые краски с учетом приговора в отношении бывшего оперуполномоченного отдела по борьбе с преступлениями коррупционной направленности в социальной сфере УЭБиПК МВД по РТ Ивана Вовка. Именно он оказывал оперативное сопровождение по уголовному делу Рената Гараева, в частности, в декабре 2017-го принимал участие в обыске его жилища, где было изъято 985 тысяч рублей наличными. Также из пользования Гараева изъяли автомобиль BMW X6, принадлежащий его матери. Деньги и машину арестовали.

За возврат авто из-под ареста, как установил Ново-Савиновский райсуд Казани, оперативник Вовк запросил с супруги ныне обвиняемого 150 тысяч рублей. Причем, согласно приговору, на тот момент он знал о планах следователя передать этот автомобиль супруге Гараевой на хранение и собирался получить с нее деньги обманом.

Суд установил, что Вовк вышел на Гараеву по инициативе одного из потерпевших по делу ее мужа, который попросил его помочь с получением денег по долговой расписке на 400 тысяч рублей. Эту расписку 26 декабря 2017 года дала супруга Гараева в качестве гарантии погашения ущерба в 480 тысяч рублей и компенсации морального вреда. Также по договоренности с потерпевшим с ней был составлен договор купли-продажи отцовского «Мерседеса» всего за 250 тысяч рублей. А на следующий день уже сам Гараев вернул потерпевшему 480 тысяч рублей, однако долговую расписку назад не получил.

В итоге оперативник Вовк по просьбе решившего подзаработать потерпевшего потребовал 400 тысяч по расписке и 150 тысяч сверху. Но супруга Гараева обратилась с заявлением в службу собственной безопасности МВД, и вместо легких денег сотрудника полиции ждали задержание, позор и приговор. В суде он полностью признал вину в мошенничестве и получил 1 год и 10 месяцев лишения свободы условно со штрафом в 50 тысяч рублей в доход государства.

Вопрос о действиях того самого потерпевшего, вероятно, будет поднят на суде по делу Гараева.