Взятка на лестнице: жена ректора КГМУ и ее подельница останутся под арестом

Елена Фуражкина и Елена Румбешта не разжалобили суд историями о родственниках, за которыми надо ухаживать

Фото: Юлия Косолапкина

Жена ректора КГМУ Елена Румбешта и ее напарница Елена Фуражкина останутся под арестом до 27 сентября. Сегодня бывшие сотрудницы главного бюро медико-социальной экспертизы по РТ и их адвокаты просили изменить меру пресечения на подписку о невыезде. Однако Приволжский районный суд не согласился с их доводами и поддержал ходатайство прокуратуры о продлении домашнего ареста еще на два месяца. Подробности — в материале «Реального времени».

Просим избрать новую меру пресечения

В Приволжском суде Казани продлили домашний арест экс-руководителю бюро медико-социальной экспертизы №1, жене ректора КГМУ Елене Румбеште и экс-медрегистратору учреждения Елене Фуражкиной до 27 сентября. Обеих обвиняют в получении взятки, Фуражкина к тому же являлась посредником при ее передаче.

Напомним, по версии следствия, осенью 2017 года Рузиня Габидуллина обратилась в Хузангаевскую врачебную амбулаторию при Базарно-Матакской ЦРБ с просьбой объяснить порядок, как ее муж Ильгиз Габидуллин может получить инвалидность третьей группы бессрочно. Сотрудник амбулатории, общавшийся с Фуражкиной, подсказал Рузине Габидуллиной, что с вопросом получения бессрочной инвалидности она может обратиться как раз к медрегистратору и подсказал номер. По телефону с подачи Фуражкиной женщины договорились о том, что вопрос решится за 80 тысяч рублей, из которых 10 медрегистратор хотела оставить себе, а остальную сумму передать Румбеште. Интересно, что на заседании в январе этого года адвокат Фуражкиной Равиль Абдразаков рассказывал несколько иную версию: что его клиентка ездила ухаживать за незрячей матерью в одну из деревень Лаишевского района и там к ней несколько раз, умоляя помочь, приходила жена того самого клиента бюро. Медрегистратор в конце концов согласилась. В версии следствия же об этом нет ни слова.

По версии следствия, осенью 2017 года Рузиня Габидуллина обратилась в Хузангаевскую врачебную амбулаторию при Базарно-Матакской ЦРБ (на фото) с просьбой объяснить порядок, как ее муж Ильгиз Габидуллин может получить инвалидность третьей группы бессрочно

По версии следствия, уже в январе этого года Габидуллины передали Фуражкиной 40 тысяч рублей, остаток вручили ей же ранним утром 22 января. Медрегистратор, не долго думая, примерно в 8 утра обратилась к Елене Румбеште с просьбой установить бессрочную инвалидность. Румбешта на это согласилась и получила обещанные 70 тысяч рублей необычным способом — Фуражкина бросила их в пакет Румбешты прямо на лестнице. Дальше было дело техники — чтобы направить пациента именно к руководителю бюро. В этот день Габидуллину она установила инвалидность третьей группы на год, позже собираясь сделать ее бессрочной. Впрочем, сама Румбешта утверждала, что не могла сделать инвалидность бессрочной, потому что для этого не было достаточных оснований, а деньги она хотела вернуть, никакой договоренности с Фуражкиной у нее не было.

На заседание были приглашены свидетели с обеих сторон, но никто из них не подошел, потому что извещения им отправили всего два дня назад. Всего в процессе будут участвовать 15 свидетелей, следующее заседание с их явкой было решено перенести. Помощник прокурора Приволжского района Наталья Кожевникова просила о продлении домашнего ареста, но защита и обвиняемые с этим не согласились.

— Мы согласны на продление срока, но просим избрать новую меру пресечения. Моя подзащитная с 1 сентября должна возить внучку в школу, есть документ о том, что она зачислена. У Елены нет никаких нарушений с января, у ее внучки нет матери, отец работает, к тому же подзащитная возвращается по месту прописки. Нужно как-то решить вопрос, тем более она это скрывает (имеется в виду домашний арест от внучки, — прим. ред.). Мы просим о подписке о невыезде, — заявила адвокат Елены Румбешты Неля Желтова.

— Я поддерживаю только адвоката. У Даши (внучка Румбешты, — прим. ред.) здесь из родственников только папа и я, все остальные живут в Пензенской области, — попросила судью о подписке о невыезде жена ректора КГМУ.

Обеим фигуранткам дела суд продлил домашний арест еще на три месяца — до 27 сентября. Фото Ирины Плотниковой

Нет средств к существованию

Адвокат Елены Фуражкиной Любовь Матвеева поддержала коллегу.

— Обстоятельства изменились. Сейчас ей предъявляют обвинение средней тяжести, у нее мать-инвалид на иждивении, нет средств к существованию, она не намерена скрываться. Просим о подписке о невыезде, чтобы была возможность обустроиться, обеспечивать себя и членов семьи, — выступила Матвеева.

Ее подзащитная Елена Фуражкина оказалась лаконична и только добавила, что поддерживает своего адвоката.

Тем не менее после почти получасового перерыва судья Ильнур Гарифуллин согласился с ходатайством прокурора, ссылавшегося на то, что обвиняемые могут скрыться от правосудия. Обеим фигуранткам дела продлили домашний арест еще на три месяца — до 27 сентября. Елена Фуражкина полностью признала вину, Елена Румбешта — лишь частично, женщина не согласна с выводом, что она действовала из корыстных побуждений.