«Прочитав книгу, я усилил контроль над персоналом: кто и чем занят, с каким результатом»

«Реальное время» продолжает собирать «Библиотеку предпринимателя»

Фото: Ринат Назметдинов

Как аккаунт-менеджерам противостоять прессингу со стороны клиентов, чем большая идея отличается от слогана и почему советы по развитию «Инстаграма» необходимо внедрять как можно скорее — предприниматели рассказали «Реальному времени» о литературе, прочитанной на прошедшей неделе.

Илья Семухин, директор компании «Эвергрин»:

— Сейчас я читаю книгу «Проактивное мышление» автор Джон Миллер. Он пишет о том, что мыслительный процесс должен быть проактивным. Книга созвучна с одним из навыков Стивена Кови, который написал «Семь навыков высокоэффективных людей». Джон Миллер на примере жизненных ситуаций рассказывает о том, как ему помогло проактивное мышление. Произведение написано в легком, вдохновляющем стиле.

Хотел бы порекомендовать книгу «Отчаянные аккаунт-менеджеры» Бориса Шпирта. Он в отличие от остальных менеджеров является практикующим продавцом. Аккаунт-менеджеры часто общаются с клиентами и сталкиваются с прессингом с их стороны, с требованием скидок, с угрозами уйти в другое агентство. Автор советует, как действовать в такой ситуации, чтобы оставаться в хороших отношениях с клиентами и при этом продолжать зарабатывать и не прогибаться. Книга с картинками и написана в легком стиле.

Наталья Льдинова, генеральный директор «Well Media»:

— Мы купили книгу для коллектива «45 татуировок менеджера» Максима Батырева. Ее читают и слушают в аудиозаписи сотрудники, а потом все вместе обсуждают. Также на днях всем коллективом прочитали книгу «Большая идея» Светланы Петровой и «Дизайн-мышление в бизнесе» Тима Брауна. Эта литература была куплена за последние две недели, и она оказалась очень полезна для нашей компании. «Дизайн-мышление в бизнесе» рассказывает о том, как создавались одни из самых лучших предметов общего пользования.

Книга «Большая идея» о том, как выстроить правильно коммуникацию с потребителем. У компании обычно бывает название и слоган. Слоган выбирается один раз и остается с предприятием навсегда. Он определяет миссию и цели. Большая идея выбирается на один год. Например, у корпорации MasterCard слоган «Есть вещи, которые нельзя купить. Для всего остального есть MasterCard», а большая идея у них звучала, как «Отношения бесценны. Для всего остального есть MasterCard». Получается, что большая идея помогает через все каналы коммуникации донести одно и то же сообщение, что позволяет компании развивать бренд и облегчает жизнь маркетологов.

Елена Уточкина, директор по развитию ООО «Ди энд Эл Оценка»:

— Сейчас изучаю книгу Инди Гогохия «Инстаграм. Хочу likes и followers», это практические советы о том, как заработать в «Инстаграме». Произведение построено в стиле анкеты, где напротив утверждений можно поставить галочку «сделано». Таким образом можно провести инвентаризацию идей и действий. Автор развивает «Инстаграм» и рассказывает о последних инструментах по развитию блога. У книги короткий век, потому что через полтора месяца советы станут не актуальны. Читая произведение, мне приходят идеи, которые могу внедрить, и возникает новое видение, как это сделать.

Ренат Зайдуллин, генеральный директор компании «Спец-перевозки»:

— Одна из последних книг, которая запомнилась, — Дэн Кеннеди «Жесткий менеджмент». У него не просто теоретические рассуждения о бизнесе, а конкретные и четкие практические методы, уделяет внимание увеличению прибыли и повышению эффективности сотрудников. Прочитав книгу, я усилил контроль над персоналом: кто и чем занят, как долго, с каким результатом.

Например, раньше менеджеры по продажам обрабатывали заявки от клиентов как могли. Теперь мы проверяем, как быстро и эффективно это делается. Есть ли задержки в перезвоне заказчикам, со всеми ли пообщались. Компания платит за привлечение новых клиентов, за их поступившие обращения. По сути небрежное отношение, когда ты взял заявку, но не обработал как следует.

Внедрили ряд мер, чтобы минимизировать потери рабочего времени на посторонние дела, например, появился запрет на личные разговоры по телефону. И это не потому, что руководитель строгий, или не внимательный к персоналу. Работа — это работа, ничего личного. Сотрудники — не друзья, не родственники, и интересы у нас пересекаются лишь частично. Вы хотите лучшего результата для компании, внимания к клиентам. Персонал больше стремится пораньше (или вовремя) попасть домой и не перетрудиться. Система планирования и отчетов помогает работать менеджерам более целенаправленно, а руководителю оценить успехи и загруженность персонала. Положительные изменения уже видны.

Владимир Васюхин, генеральный директор и основатель ООО «Арт-Грани»:

— Из прочитанных книг могу выделить работу Джима Коллинза и Джерри Порраса — «Построенные навечно» — это одна из пяти книг, которая сформировала мое сознание как руководителя предприятия. В рамках длительного исследования авторы анализировали историю 18 ведущих «вечных» компаний за последние сто лет, включая 3М, Sony, Walt Disney, Hewlett-Packard, Walmart, Boeing и других. Главный вопрос, на который они стремились получить ответ: в чем феномен длительного существования и лидирования на рынке этих компаний, что отличает их от других? Что первично: роль харизматичного лидера или культура, команда и принципы, лежащие в основе управления?

Книга будет полезна тем, кто хочет создать бизнес, работающий как единый механизм тогда, когда вы находитесь в отпуске, когда вышли из оперативного управления или только получили полномочия руководителя. При этом ваша компания не только стабильно работает, но и совершенствуется, адаптируется под меняющийся рынок и остается лидером. Принципы, описанные в книге, легко перекладываются на управление государством, поскольку это тоже своего рода хозяйственная корпорация.

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