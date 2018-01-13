Как знак «Уступи всем, и можно направо» в Казани прожил один день

«Реальное время» выяснило, почему в столице Татарстана забуксовал эксперимент, успешно проведенный в Москве

Чуть больше суток провисел в Казани знак, разрешавший водителям поворачивать направо на красный сигнал светофора. В пятницу утром Госавтоинспекция города направила в исполком предписание о его демонтаже и через несколько часов экспериментальную табличку сняли. Вопрос ее возвращения пока не обсуждается, дал понять «Реальному времени» замначальника УГИБДД МВД Татарстана, начальник отдела технического надзора, регистрационной и экзаменационной работы Дамир Бикмухаметов. Региональный представитель Федерации автовладельцев РФ Рамиль Хайруллин согласен с ГАИ в одном — без согласования знаки лепить нельзя.

Позиция ГИБДД: знак согласовать забыли

— Добрый день, Дамир Равельевич! Объясните, почему было принято решение о демонтаже нового знака на пересечении улиц Декабристов и Горсоветской?

— Табличка «Уступи всем, и можно направо» была установлена силами «АСУДД» (муниципальное учреждение «Автоматизированная система управления дорожным движением», — прим. ред.) по устной договоренности с комитетом по транспорту исполкома Казани. Каких-либо уведомлений, сообщений о проведении такого эксперимента в Госавтоинспекцию не поступало. Они не согласовали этот вопрос ни с кем.

Хотя есть постановление самого исполкома №1682 от 28.03.2014 г., согласно данному документу внесение изменений в организацию дорожного движения возможно после рассмотрения предложений в рамках заседания комиссии по безопасности дорожного движения с последующей подготовкой проекта.

В связи с этим еще могу сказать, что вопросы применения данной таблички не оговорены Правилами дорожного движения РФ.

— То есть она вне закона?

— Не совсем так. В ПДД этой таблички нет. Она есть только в предварительном Национальном стандарте РФ «Экспериментальные технические средства организации дорожного движения: Типы, размеры дорожных знаков. Виды и правила применения дополнительных дорожных знаков. Общие положения». Он утвержден приказом федерального агентства по техническому регулированию и метрологии №2 от 25 апреля 2017 года (в силу стандарт должен вступить в 2020 году, — прим. ред.).

Дамир Бикмухаметов: «Вопросы применения данной таблички не оговорены Правилами дорожного движения РФ». Фото tatar-inform.ru

— А вы изучали опыт других регионов, где-то этот знак экспериментально применяется?

— Для нас важно, что вопросы, связанные с его применением в ПДД пока не описаны. И с учетом этого отсутствуют законные основания для установки. Поэтому Госавтоинспекцией было выдано предписание на демонтаж данной таблички, и табличка была демонтирована.

— А водители даже оценить новшество не успели, надеялись, что эксперимент улучшит движение на этом участке...

— Понимаете, мы должны думать о последствиях. В случае ДТП могли быть спорные моменты, у кого из участников движения было больше прав для совершения маневра. И тут приоритет — у Правил дорожного движения! Красный сигнал светофора для любого водителя обозначает прекращение движения. Да, есть зеленые стрелки на светофорах, дополнительные секции. Помните, устанавливали дополнительные секции, которые постоянно в зеленом режиме работали, например, на Аметьевской магистрали, где поворот с Гвардейской? Но и там пересмотрели действие этого знака, потому что он был взаимосвязан с пешеходным переходом. И при постоянно горящем зеленом возникает ситуация, когда небезопасно пешеходам. Поэтому на Аметьевской потом ввели режим действия сигнала. А на Горсоветской просто к красному сигналу прикрепили табличку, что водитель как будто бы может повернуть на красный.

— Как думаете, может этот знак вернуться в этом году, если все необходимые для согласования процедуры будут соблюдены?

— Не готов сказать. Пока у нас оснований нет. Это ведь не так просто — надо изучать места возможной установки, проанализировать информацию. И повторюсь — на сегодняшний день применение данной таблички в ПДД не прописано.

Рамиль Хайруллин согласен с ГАИ в одном — без согласования знаки лепить нельзя. Фото grandrepairauto.ru



Позиция ФАР: «Эта инициатива давно назрела»

Региональный представитель ФАР Рамиль Хайруллин согласен с позицией ГАИ по нескольким пунктам, но считает эксперимент делом нужным:

— Исполком, конечно, без согласования не должен лепить знаки, как захочется. Это же изменения в организации дорожного движения. И сотрудники ГАИ должны быть в курсе, а не из газет о них узнавать. А вообще эта инициатива давно назрела. Американцы сколько лет без всяких знаков поворачивают направо и никому не мешают. К тому же эксперимент с этим знаком в Москве на нескольких участках длительное время проходил. Ну и наш исполком захотел.

— А вы успели воспользоваться новым знаком?

— Честно говоря, нет. А хотелось попробовать. Но позицию ГАИ понять можно. При разборе аварии на таком участке водитель, участник эксперимента, окажется в проигрыше, аргументировать ему будет нечем. Да есть федеральный закон (о предварительном национальном стандарте, — прим. ред.), он опубликован, но изменения в Правила дорожного движения не внесены, так что по сути эти новшества пока не действуют. И похоже позиция ГИБДД такова, что до внесения изменений ничего не будет. А жаль.

«Ожидаемый результат эксперимента — это снижение заторов на перекрестках»

Прокомментировал ситуацию с уникальным дорожным знаком и Комитет по транспорту исполнительного комитета города Казани. Приводим ответ в авторской редакции:

Дорожный знак 5.35д «Уступи всем, и можно направо», который предусмотрен в предварительном национальном стандарте ПНСТ-247-2047 (вступил в силу 01.11.2017 по приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии №52-ПНСТ от 31.10.2017), был установлен в рамках эксперимента на перекрестке улиц Декабристов и Горсоветская МКУ «Автоматизированная система управления дорожным движением».

Новые знаки появляются в российских городах в рамках вступившего в силу предварительного национального стандарта, который будет действовать до 1 ноября 2020 года. Так, в качестве эксперимента такие знаки ранее установили на улицах Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира и Саратова. Согласно предварительному национальному стандарту ПНСТ-247-2047 знак 5.35д «Уступи всем, и можно направо» разрешает поворот направо на красный сигнал светофора, если это не мешает другим участникам движения.Также при наличии экспериментального знака 5.35д «Уступи всем, и можно направо», как и при его отсутствии, водители должны руководствоваться Правилами дорожного движения, а именно п.13.1 согласно которому при повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает.





Исполком Казани: «Ожидаемый результат эксперимента — это снижение заторов на перекрестках, уменьшение расхода бензина, сокращение времени простоя на светофоре для тех, кому нужно поворачивать направо». Фото Романа Хасаева



На сегодня дорожный знак 5.35д, который был установлен на перекрестке улиц Декабристов и Горсоветская, демонтирован в связи с предписанием Отдела ГИБДД УМВД РФ по г. Казани. По мере отработки механизма взаимодействия с органами ГИБДД применение знака «Уступи всем, и можно направо» планируется осуществлять на участках, где нет интенсивного потока пешеходов или велосипедистов.

Ожидаемый результат эксперимента это снижение заторов на перекрестках, уменьшение расхода бензина, сокращение времени простоя на светофоре для тех, кому нужно поворачивать направо. Не всегда, но часто на перекрестке складывается такая ситуация, когда водитель может повернуть направо, никому не мешая, даже на красный свет. Пешеходам это не должно мешать, так как в данной ситуации, водитель обязан сначала пропустить и машины, и пешеходов.